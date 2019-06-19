 Гройсман поручил подготовить документ о снижении тарифов на тепло и горячую воду на 15-20%. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства."Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Минюсту относительно того, чтобы вынести на следующее заседание правительства решение по установлению экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране, которое вступит в действие со следующего отопительного сезона", – сказал Гройсман, подчеркнув, что цены должны быть на 15-20% ниже текущих.
Премьер-министр также отметил, что у всех есть 6 месяцев для того, чтобы еще раз проинвертизировать свою систему производства тепла и транспортировки горячей воды и сделать выводы.
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НА 15....20.........25......125......325.....825(21 июля)......
ты что курил с утра?
не ту коноплю, которую в Крым приготовили?
бумага всё стерпит
тем более отмаза железобетонная у тебя вован
осенью премьером ты уже не будешь)
А то что бесновался с попами - просто больной.
Даже Филарет обосрался
Или тебе не смешно с этих попов то?
Они на любой фасон будут платья носить, пока быдло режется "из-за "веры""
Я не понимаю - почему мы настолько отстали..... ну да, правослабие, ну да, совок и т.д., но просто у нас есть Чернозем - давай гордиться им, а?
Был просто депутатом, а стал - гонимым депутом, к которому даже лепешки не липнут.
Про це повідомляє Telegram-канал The Newsroom, який ведуть журналістки Тетяна Ніколаєнко та Оксана Денисова.
А где ты был раньше то?
Я уже заколебался носить мешки соли, расплачиваясь в маршрутках, и тут опять - снижение тарифов. Теперь придется носить кульки с горячей водой, а это не особо удобно!
Ну да, цирк устроили, не поспорю.
Правда Гройсик ВНЕЗАПНО, оказался противником "Гетьмана"...... Мне это напоминает Ющенка и прочую падаль.
Че так живем? - Да вот, как бы так вот как бы.....
а к отопительному сезону...все выровняется и подтянется (опять же выборная лихорадка сладких обещаний кончится... и горькая действительность опять падет на наши плечики)
это так мило! увеличить в разы а потом с благодетельным выражением страдальца народного снизить на чуток...
(с газовыми снижениями-повышениями-коэффициентами-судами-апелляциями та же муйня!)
И МВФ УЖЕ НЕ СТРАШЕН! И ПУТИН УЖЕ НЕ НАПАДЕТ! А ВСЕГО ТО ТОЛЬКО НАДО БЫЛО ВЫБОРЫ ОБЪЯВИТЬ!!
шо, уже не страшно, твари ?!
Борьба с нуворишами от провода-трубы-сектора газа-воды-электричества в наших руках !
В связи с невыполнением Президента ЗЕЛЕНСКОГО
обещаний снизить тарифы на отопление и горячую воду
У С Т А Н А В Л И В А Й Т Е
автономное отопление АО ( пока тепло) и не настали в Украине субтропики, согласно прогнозов на ближайшие 30 -50 лет. К стати в тихомолку Гройсман принял закон об АО и не объявил подвластному населению.
Все для людей !
Поэтому и Землю Украинские нувориши спешат продать.
Она на 70 метров выше уровня моря и никогда не будет затоплена при всемирном потопе .
И ставьте электрические бойлеры 80 -120 литров -
всегда на семью будет горячая вода и водный запас на всякий случай .
Об экономии .
Курс энергоэффективности не буду читать , а кратко-
Устанавливайте трех тарифные электрический счетчики и тогда вода будет греться
н оч ь ю за пол цены .