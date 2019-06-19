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 Политика Украины, Экономика
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Все про:горячая вода (70) Кабмин (11006) Тарифы на отопление (570) Гройсман (4788)

 Гройсман поручил подготовить документ о снижении тарифов на тепло и горячую воду на 15-20%. ВИДЕО

Глава Кабмина Владимир Гройсман поручил профильным министерствам подготовить к следующему заседанию правительства документ об установлении на следующий отопительный сезон предельных цен на тепло и горячую воду, которые будут на 15-20% ниже текущих.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства.

"Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Минюсту относительно того, чтобы вынести на следующее заседание правительства решение по установлению экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране, которое вступит в действие со следующего отопительного сезона", – сказал Гройсман, подчеркнув, что цены должны быть на 15-20% ниже текущих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин установит граничный тариф для централизованного отопления, - Рева

Премьер-министр также отметил, что у всех есть 6 месяцев для того, чтобы еще раз проинвертизировать свою систему производства тепла и транспортировки горячей воды и сделать выводы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стоимость отопления для киевлян в январе в среднем увеличилась на 40%, а в некоторых случаях - на 60%, - "Киевтеплоэнерго"

Источник: https://censor.net.ua/v3133054
 
 
 Топ комментарии
 
Гройсман поручил подготовить документ о снижении тарифов на тепло и горячую воду на 15-20% - Цензор.НЕТ 2897 А Путин нэ нападэ? А Дэфолт? А как же крах экономики Украины?
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Заметте, еще два месяца назад Гнойсман и Парашенко анонсировали с первого числа уже етого месяца безальтернативное очередное повышение тарифов, цен на газ и на електроенергию чтобы не было Дэфолта, краха економики и МВФ дал кредиты. Так что говорите ЗЕ ничего не сделал за 3 недели?
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Выборы . Гречку запретили , подготовить документ о снижении тарифов на тепло и горячую воду на 15-20% разрешили . Гройсман поручил подготовить документ о снижении тарифов на тепло и горячую воду на 15-20% - Цензор.НЕТ 5216
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Не всегда понятно, это сарказм или есть реально такие е..утые
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"ГРАФИК СНИЖЕНИЙ"


НА 15....20.........25......125......325.....825(21 июля)......
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То Беня так хАтел, Шо бы под шумок приват вернуть на шару
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Узеленський сказал, що він їм запропонує нову програму дій.
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А Путин нэ нападэ? А Дэфолт? А как же крах экономики Украины?
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Коболев теперь маме денег в америку меньше отправит, одумайтесь, Владимир Борисович!!!
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Началось? Или продолжилось? Этот ублюдок думает что у людей вообще уже не просто КОРОТКАЯ память, а её отсутствие??? Просто что с ними происходит? Срочно всех к профильной комиссии докторов , но только международной.....
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это начало того конца, которым оканчивается начало продолжения.
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Ето событие совпадает с заявлением Разумкова о отмене Ротердам+++?
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Как ни странно таки да. Хотя Ротердам+++ касается электроэнергии. Видать ребята Зеленского тихонько начали изучать и это направление. Начали потихоньку Гросю палочкой тыкать.
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Шах і мат майбутньому кабміну узеленського. Ну нічого, він все відміне. Це у нього добре виходить - відміняти попередні постанови.
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Що, тема знайома? Це у тебе наркоту знайшли? Чи з тобою клоун поділився?
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Що, не попускає? Дивно. У тебе ж мізків немає...
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мне такое ощущение что вы специально дестабилизируете экономическую ситуацию, поэтому решение об увольнении ген прокурора очень целесообразно, что бы сдвинулась тема об уголовной ответственности за экономические преступления и манипуляции в маштабах страны
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Ми дестабілізуємо? Так це ми порушуємо закони? О воно як!
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конкретно вы занимаетесь черным пиаром, это касается вашего конечного заказчика по вашей работе. А так, нет
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Ми? Чорним піаром? А 17 порушень законів узеленським за 29 днів - це що? Мій кінцевий замовник - це народ України, який залишився у здравому розумі.
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"Мій кінцевий замовник - це народ України" - конечно народ Украины, который случайно не в ВР сидит?
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Жуков, чи хто ти там таке. Біжи скоріше, там у Харкові гепа проспект на твою честь називає. В дупу його поцілуй, це - твоє.
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ваше предназначение быть хамом, просто от бессилия.
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Раньше ВЫ орали, что только подымать тарифы..МВФ денег не даст.... а сейчас..все сделаете, лишь бы это не "защиталось" новому президенту..Это не палки в колеса?..ЭТО БРЕВНА В КОЛЕСА!
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Ось бачишь, річ вже пішла про колеса. Мабуть, ти не тільки палишь наркоту Гройсман доручив підготувати документ про зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20% - Цензор.НЕТ 40
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Ха. А не Коломойский ли дестабилизирует ? Помнишь с чего он начал своё эфирное появление ? С требования компенсаций за Приват и с пропаганды благолепия дефолта.
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Если он хотел бы принести дестабилизацию, он это сделал. Но у него другие планы и они связаны с тем кто как раз поспособствовал ситуации с Приват Банком. Это будет интересно
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гнойсман мухлюет, в наглую вырывает джокеры
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Он разве только максимум жопер у себя вырвать может.
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Зелебоба, іди вже своє Г+Г дивись. Воно твого рівня - гівнячого.
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А харьковские рыги вернули старое название проспекту Григоренко - в честь совка-убийцы мародера жукова. Плевать им на тарифы...
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Вот знаете, что сейчас захотел сделать? Закричать: "Й-у-у-у-у-л-я..... Й-у-у-у-у-у-л-я..."
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И ***** не нападе и на МВФ уже пофиг.Клоуны от сои в своем репертуаре))
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Гройсман...ЧТО, ЧТО??
ты что курил с утра?
не ту коноплю, которую в Крым приготовили?
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Заметте, еще два месяца назад Гнойсман и Парашенко анонсировали с первого числа уже етого месяца безальтернативное очередное повышение тарифов, цен на газ и на електроенергию чтобы не было Дэфолта, краха економики и МВФ дал кредиты. Так что говорите ЗЕ ничего не сделал за 3 недели?
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каждая крыса когда тонет, ей пофиг другая крыса..вот и началось..топите друг друга!..)))
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давай же в 4 раза!!!
бумага всё стерпит
тем более отмаза железобетонная у тебя вован
осенью премьером ты уже не будешь)
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Особенно умиляло ..десятки миллионов из Бюджета-денег налогоплательщиков на рекламу и популяризацию действий правительства...По ТВ, БигМорды...И ещё Правительство не Украины!!! А ГРОЙСМАНА!!! Шеф его Порошенко всё вещал...Моя страна, мой народ...Ну перепутал ублюдок со своими офшорами и фирмами...Вот и получили ПАДЛЫ! Готовьтесь к следакам на допрсы ходить...Ирке Луценко кружку помыть им сухари готовить.....
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За офшоры - не доказано.
А то что бесновался с попами - просто больной.
Даже Филарет обосрался Гройсман доручив підготувати документ про зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20% - Цензор.НЕТ 9005
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Да, нехорошо с Филаретом получилось...
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б*же, да Филарет просто "проверяетверу"
Или тебе не смешно с этих попов то?
Они на любой фасон будут платья носить, пока быдло режется "из-за "веры""
Я не понимаю - почему мы настолько отстали..... ну да, правослабие, ну да, совок и т.д., но просто у нас есть Чернозем - давай гордиться им, а?
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Да, предвыборная херота. Добрый еврей, злой еврей - Порошок целовал Гройсмана совсем недавно, пели оба в одну ноту. Напрасно старается - будет новое правительство и другие решения. А эта подача в народ - аж никак не отразится на самочувствии кошелька - до отопительного сезона ой как ещё далеко.
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Дуже хочеться гросі проскочити зі своєю Стратегією до омріяної недоторканості.. Не допоможе це йому, але щиро побажаю надкусити добрий шмат петіного електорального пирога..
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Элементарно снимается...Проверено на ублюдке от Ляшка Мосийчуке!
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И дается более лучшая должность.
Был просто депутатом, а стал - гонимым депутом, к которому даже лепешки не липнут.
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Мне нравится реакция порохоботов - у них горе. Гройсман поручил подготовить документ о снижении тарифов на тепло и горячую воду на 15-20% - Цензор.НЕТ 2134
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Ага, хочется обгадить а не получается, особенно трудно в этом Зелю виноватым сделать.))
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У Києві вбили народного депутата від "Народного фронту", координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука.
Про це повідомляє Telegram-канал The Newsroom, який ведуть журналістки Тетяна Ніколаєнко та Оксана Денисова.
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СБУ завтра воскресить. Як Бабченко. Гройсман доручив підготувати документ про зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20% - Цензор.НЕТ 8679
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Махнул хвостом зачетно.
А где ты был раньше то?
Я уже заколебался носить мешки соли, расплачиваясь в маршрутках, и тут опять - снижение тарифов. Теперь придется носить кульки с горячей водой, а это не особо удобно!
Ну да, цирк устроили, не поспорю.
Правда Гройсик ВНЕЗАПНО, оказался противником "Гетьмана"...... Мне это напоминает Ющенка и прочую падаль.
Че так живем? - Да вот, как бы так вот как бы.....
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та успокойтесь! это на летний период)))
а к отопительному сезону...все выровняется и подтянется (опять же выборная лихорадка сладких обещаний кончится... и горькая действительность опять падет на наши плечики)
это так мило! увеличить в разы а потом с благодетельным выражением страдальца народного снизить на чуток...
(с газовыми снижениями-повышениями-коэффициентами-судами-апелляциями та же муйня!)
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Грося давай еще, впрочем твоей партии это как мертвому припарка.))
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Як же так??? МВФ же не дозволяє знижувати тарифи!
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Оказывается чтобы вор не воровал нужно просто отрубить ему руку, а не нанимать ему дорогих психологов, уговаривать, выдавать кредиты и ждать и надеяться пока все само пройдет.
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Щось мало зрозуміле, ціни піднімають-крику, знижують-ще більше! Тепер стало видно як соєві "**********"свій народ....
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Поверь если бы тариф подняли то тут такое бы началось, в стиле - ну что зебилы получите и распишитесь.))
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Как??? И путЕн даже не нападёт? Петявыплядки же волали, шо нельзя ничего снижать, патамуша бо, ***, путен нападе!
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Ой, вей! Таки треба вибори проводити щопівроку!
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Ниже 12 грн за куб нельзя МВФ против Иначе не будет кредитов и будет дефолт Прошли выборы и о чудо оказывается можно цены на газ не поднимать а даже снижать Что ж ты сеньор Помидор народ терзал своими тарифами и всё время повышающимися акцизами Долбанный лавочник а не премьер
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Озарение! Чудо! ( ну а если серьезно, то меня просто удивляет, что представители уходящей власти ( или ушедшей ), всегда начинают резко прозревать. ( регионалы точно такие же "прозревшие") Получается все о чем говорилось последние 5 лет, было враньем. Я то все могу допустить, но они что не понимают что вот такими ежедневными "откровениями" они еще больше опускают свой рейтинг. Смех и грех. Плеваться хочется.
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ВОТ ЧТО ВЫБОРЫ ЖИВОТВОРЯЩИЕ ДЕЛАЮТ!!
И МВФ УЖЕ НЕ СТРАШЕН! И ПУТИН УЖЕ НЕ НАПАДЕТ! А ВСЕГО ТО ТОЛЬКО НАДО БЫЛО ВЫБОРЫ ОБЪЯВИТЬ!!
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ну теперь его точно выберут..., должен же кто-то повысить их обратно...
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Тарифы должны быть снижены на 85% от нынешних, бо эти 85% и есть коррупция!
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а як шо транш не дадут ?
шо, уже не страшно, твари ?!
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Та где ж была мудрая еврейская мама, шоб сказать Вовасику Борюсиковичу за то, шо вин ще малый поц, шоб кидать навоз в большого человека, шо вытаскав его з того навоза. А типерь вже поезд ушов, а Вовасику осталось самому кидаться головой в той навоз.
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Грося,а ти нашо ці тарифи підвищував,щоб місяць до виборів знизити???
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Вимагаю несподівано підвищити МРОТ у три рази.
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Хорошо подлохматились теперь можно и цены снизить,так как от кормушки отгоняют.
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вчера Юля раскатала его в блин на свободе слова. а премьер то у нас неграмотный, основ экономики не знает, в статистических данных полный ноль!
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Чого,тількі не зробиш,для людей перед виборами. **** "Я даю зараз доручення Міністерству регіонального розвитку, Мін'юсту щодо того, щоб винести на наступне засідання уряду рішення щодо встановлення економічно обґрунтованого обмеження цін на тепло і гарячу воду в країні, яке набуде чинності з наступного опалювального сезону", - сказав Гройсман, підкресливши, що ціни мають бути на 15-20% нижче поточних.Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3133054
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Народ ! Гройсман доручив підготувати документ про зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20% - Цензор.НЕТ 8545
Борьба с нуворишами от провода-трубы-сектора газа-воды-электричества в наших руках !

В связи с невыполнением Президента ЗЕЛЕНСКОГО

обещаний снизить тарифы на отопление и горячую воду

У С Т А Н А В Л И В А Й Т Е
автономное отопление АО ( пока тепло) и не настали в Украине субтропики, согласно прогнозов на ближайшие 30 -50 лет. К стати в тихомолку Гройсман принял закон об АО и не объявил подвластному населению.
Все для людей !

Поэтому и Землю Украинские нувориши спешат продать.
Она на 70 метров выше уровня моря и никогда не будет затоплена при всемирном потопе .
И ставьте электрические бойлеры 80 -120 литров -
всегда на семью будет горячая вода и водный запас на всякий случай .
Об экономии .
Курс энергоэффективности не буду читать , а кратко-
Устанавливайте трех тарифные электрический счетчики и тогда вода будет греться
н оч ь ю за пол цены .
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Перед выборами это кабмин готов залезть в жопу без мыла.Народ, оценивай, поведешся на обещания, на следующий день тарифы вырастут и вас разведут как слепых котят.Жадность, это спутница тупости.
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а разве не местные советы должны сами устанавливать тарифы на отопление?
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И не забудь скинуть цены на клюшки и коньки , это очень важно именно сейчас!
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Бурная деятельность Гройсмана в последнее время разумеется связана не с заботой о народе, а желанием сменить образ шестерки на образ хоть и не туза, и не короля, а хотя бы валета, но в новой колоде Гросе вообще место не предусмотрено.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман поручил подготовить документ о снижении тарифов на тепло и горячую воду на 15-20%. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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