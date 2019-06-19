 Гройсман поручил подготовить документ о снижении тарифов на тепло и горячую воду на 15-20%. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства.

"Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Минюсту относительно того, чтобы вынести на следующее заседание правительства решение по установлению экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране, которое вступит в действие со следующего отопительного сезона", – сказал Гройсман, подчеркнув, что цены должны быть на 15-20% ниже текущих.

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Премьер-министр также отметил, что у всех есть 6 месяцев для того, чтобы еще раз проинвертизировать свою систему производства тепла и транспортировки горячей воды и сделать выводы.

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