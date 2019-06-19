 Первая серийная станция радиоэлектронной борьбы украинского производства успешно прошла испытания на полигоне возле Харькова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, станция РЭБ была построена на ДП "ЦКБ"Протон".
По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачи по подавлению радиосвязи "условного противника".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, станция РЭБ была построена на ДП "ЦКБ"Протон".
По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачи по подавлению радиосвязи "условного противника".
вместе с заводом " топаз"
и документацией .
2014 год июнь месяц .
Герои.
интересно какую связь они давить собрались
обе стороны практически в одном диапазоне частот работают
шо там два уазика уже отремонтировали? никто не в курсе?
а кацапы по твоему до сих пор азбуку морзе юзают?
на цензоре куда не плюнь одни спецы
особенно в оборонной отрасли
асеслан и харис мля))
андестенд?)