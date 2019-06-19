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 Первая серийная станция радиоэлектронной борьбы украинского производства успешно прошла испытания на полигоне возле Харькова. ВИДЕО

Первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Р-330КВ1М успешно прошел испытания на одном из полигонов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, станция РЭБ была построена на ДП "ЦКБ"Протон".

По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачи по подавлению радиосвязи "условного противника".

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Источник: https://censor.net.ua/v3133035
 
   
 Топ комментарии
 
Успехи нашей армии сегодня это заслуга Петра Алексеевича вчера!!!
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Вывезли документацию....и один комплекс..
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Успехи нашей армии сегодня это заслуга Петра Алексеевича вчера!!!
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Согласен . Петя не святой . Зеля - опять собираем чемоданы .
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А остальные комплексы бросили в Донецке

вместе с заводом " топаз"
и документацией .
2014 год июнь месяц .
Герои.
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а тебе лоху не ведома, что Топаз занимался РТР и ПВО ?
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опять херь какая то
интересно какую связь они давить собрались
обе стороны практически в одном диапазоне частот работают
шо там два уазика уже отремонтировали? никто не в курсе?
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Дибилушко, ВСУ практически полностью перешли на цифровую связь от Aselsan и Harris. Но тебе лишь бы вонять. Хотя, что от хорька взять.
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куясе на эксперда нарвался
а кацапы по твоему до сих пор азбуку морзе юзают?
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а вот где это ты научился вопросы задавать? вот в чем вопрос - кто то может знает(но молчит и сказать не кому) - та вот он я пожалуйста - и обезательно свои заинтересованность и не компетентность показать ? ))) как не красиво и шо - ведуться?))))
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а шо и спросить нельзя?
на цензоре куда не плюнь одни спецы
особенно в оборонной отрасли
асеслан и харис мля))
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вопрос пока без лампы или фонаря в .... - а по какому поводу вас - "млекопитающих из семейства куньих" - интересует работа новіх и секретніх разрабок РЭБ ?)))
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ты только не строй из себя великого фуцера судя по высеру ты начисто отсутствуешь в теме. Конструктора вседиапазонных глушилок вынуждены считаться с тем, что существует армейская КВ связь отсюда такие гигантские фидеры. Излучатели ВЧ и СВЧ в ролике показаны мельком, ибо попадают в статус -секретно.
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я к тому шо это всё прошлый век лошара
андестенд?)
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Ось так врублять такі станції каци в один момент і заглушуть моб. зв"язок, і залишимось без зв"язку, а дротовий зв"язок Телекому вже фсьо.
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Панове- відсуньтесь від моніторів, соя зараз мироточити почне!)))
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У зебилов опять горе? ВСУ не хочет переставать стрелять и сдаваться? И приЗедент не помогает? Горе-горемычное.
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В Зеленського є час зробити більше за Порошенка . Армія вже є . Тепер потрібно її накачати м'язами .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПервая серийная станция радиоэлектронной борьбы украинского производства успешно прошла испытания на полигоне возле Харькова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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