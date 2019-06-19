 Первая серийная станция радиоэлектронной борьбы украинского производства успешно прошла испытания на полигоне возле Харькова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, станция РЭБ была построена на ДП "ЦКБ"Протон".

По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачи по подавлению радиосвязи "условного противника".

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