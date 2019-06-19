EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  4860  121
Все про:Коломойский (1076) Луценко (7527) недвижимость (664) связь (247) САП (1094) Богдан Андрей (62)

 "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах...", - "Наші гроші" рассказали о связях и деньгах главы АП Богдана. ВИДЕО

Глава Администрации Президента Андрей Богдан имеет обширные связи в разных государственных структурах и с разными высокопоставленными чиновниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске проекта "Наші гроші".

"Глава администрации Зеленского намного больше интегрирован в политику, чем сам президент. Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах. Это только небольшая часть давних связей Андрея Богдана - связей со старой системой, против которой и голосовали сторонники нынешнего президента...", - говорят авторы сюжета.

В расследовании говорится о том, что Богдан и сам часть старой системы. В 2010 году нынешний глава АП попал в правительство Азарова на должность замминистра Кабинета министров. В этот период Богдан начинает активно приобретать недвижимость.

"В ноябре 2011-го он стал владельцем имения в Конче-Заспе - в ЖК "Краєвид", плащадью больше 500 квадратных метров с выходом к каналу и пришвартованным белым катером. В июле 2013-го жена Богдана Ольга стала владельцем сразу двух больших квартир на Печерске... Через три месяца - в октябре, Богдан оформил на себя несколько нежилых, вероятнее всего офисных, помещений в на Днепровской набережной", - говорится в расследовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности, - Богдан. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3133020
 
   
 Топ комментарии
 
О, зебилы думали что клован туда проффесионалов набрал. А оно вона как: кум-брат-сват-товарищь-друг))))
 показать весь комментарий
 
Более того, откатились обратно в совок и рыговство
 показать весь комментарий
 
Новые лица, етить её мать. Радуйся 72%!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Дурня якась.Це ж не сенсація,а констатація очевидного.Нехай формат міняють "Чесна людина в команді Зєлєнского"-так буде цікавіше,те саме з кандидатами в "слугу урода"-тонни компромата під ногами валяються,це при тому,що багато чого цілєспрямовано зачищали в неті.
 показать весь комментарий
 
 
фсб-шники они везде своих пропихивают
 показать весь комментарий
 
 
да ладно . не может быть . это недруги наговаривают
 показать весь комментарий
 
 
Адвокат имеет множественные контакты в судах, это же надо такому.))
 показать весь комментарий
 
 
Проследить всю историю глав АП там одни подонки и твари возглавляли у них традиция или какойто устав есть ?
 показать весь комментарий
 
 
По сравнению с новой командой - Янукович и его окружение были таки образованные и интеллегентные люди
Витя, вернись и возьми азирова!
 показать весь комментарий
 
 
Вчера вечером Соловьев распинался таким образом.
Вот, когда я вам тут рассказываю, что украинцы, это унтерменши и дегенераты, студия возмущалась.
Так вы посмотрите, кого они выбрали!
Меркель, увидев этого олигофрена, вообще упала в обморок.
Вот и весь сарказм
 показать весь комментарий
 
Ну а що Богдан ? Вважаю що він не займається він адміністрацією, а є рєшалою по судах. Кажуть що Богдани і ще кілька фамілій (родин), медведчуки, балоги, шуфричі і тд.тп.представники Закарпатського клану, який існує з 90 років. Особливо небезпечна юридична гілка клану - входять діючі та екс.судді Верх.суду та інших судів, діючі та екс.прокурори усіх рівнів, професори, адвокати і проча ********. Найбільш гидка частина - ті хто вчились на Львівському юрфаку. В неті можна знайти багато інфи про те, що його батько - Йосип Богдан доцен цивільного процесу в тому універі, через його руки перейшли майже усі прокурори та судді. Уявіть тупого опєра КГБ, міліції, інструктора райкому котрим треба корки універу щоб отримати посади і званія - йдуть до доцентів і професорів, щось пропонують. Все повязане, кругова порука, тому прокурорська і судова система почала борзіти, хотять правити над усіма. Бабломойський міг взяти до себе Богдана не через його винятковий юридичний ум, а через його виняткову спроможність рішати любе в любому суді за любі гроші. Ні один суддя не відмовиться від 1млн дол навіть для того щоб винести рішення про стягнення з україни трільйона дол.
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, необходима передача государственного аппарата страны под внешнее управление МВФ и ЕС. Иначе страны не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Гы гы а когда в Украине было по другому По-очереди дербанят страну и помои в уши через свои телеканалы гражданам вливают
 показать весь комментарий
 
Щось я ніяк не можу второпати, а де тут у Богдана кримінал? Ну, хочаб той, як у Медведчука, що їзде у Москву і веде перемовини з агресором безпосередньо. Тобто це є відверте нехтування законно обраної української влади. Чи пан Бігус Коломойського прирівняв до Путєна? Чи може Коломойський у Бігуса навіть більший ворог, ніж Путєн? Ворог для України? Може Бігус любить Путєна? А цей бородати Коломойський руйнує його Путєну всі плани, негідник. Хм.
 показать весь комментарий
 
а как такие как ты могут в чем то разобраться? - им сказали - топи за юлю - стоит столько - потом - топи за зелю - стоит столько - ты и делаешь))))
 показать весь комментарий
 
ну вот - шо и требовалось доказать - у меня только один вопрос к журналистам - это ведь они запустили целую серию против Пети - и шо в итоги - на них то же часть ответственности ,за формирование общественного мнения
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах...", - "Наші гроші" рассказали о связях и деньгах главы АП Богдана. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх