 С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как уточнили в пресс-центре ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел обстрел вблизи Авдеевки из минометов калибра 82 мм, передает Цензор.НЕТ.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: в районе Луганского (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Троицкого (из миномета калибра 82 мм), дважды - вблизи Новолуганского (из автоматических гранатометов).

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня вооруженные формирования РФ 34 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил боевую травму, трое оккупантов ранены.