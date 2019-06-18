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 С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Вооруженные формирования Российской Федерации 18 июня обстреливали позиции подразделений Объединенных сил (ОС) с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Как уточнили в пресс-центре ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел обстрел вблизи Авдеевки из минометов калибра 82 мм, передает Цензор.НЕТ.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: в районе Луганского (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Троицкого (из миномета калибра 82 мм), дважды - вблизи Новолуганского (из автоматических гранатометов).

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня вооруженные формирования РФ 34 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил боевую травму, трое оккупантов ранены.

Источник: https://censor.net.ua/v3132952
 
 
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Ну и пошла "оптимизация" армии от зеленых опарышей


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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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