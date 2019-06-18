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 Вдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны. ВИДЕО

На сегодняшний день вдоль государственной границы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, там же проводится активное формирование 150-й мотострелковой дивизии.

Об этом на брифинге сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь, передает Цензор.НЕТ.

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При этом для руководства военными группировками работает оперативно-тактический штаб в Новочеркасске Ростовской области, который входит в состав Южного военного округа. Гудзь отметил, что эти подразделения находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций по безопасности.

Например, под прикрытием учений РФ в Ростовскую область из Улан-Удэ и Иркутска переместила 250 боевых танков Т62. "Россия прибегает к маскировке дильности своих военных сил и их фрагментации и, таким образом, скрывает реальное количество задействованного личного состава и вооружения и военной техники", - пояснил Гудзь.

"Общее количество личного состава, которое РФ удерживает вдоль границы с Украиной, в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым составляет около 82 тысяч военнослужащих. Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности", - сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ.

Как отметил начальник Управления верификации, незаявленные военные учения и обучения ниже пороговых уровней несут опасность, поскольку они не охватываются положениями Венского документа 2011 года о мерах доверия и безопасности.

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"Россия для демонстрации военной силы и с целью значительного влияния на стабильность и безопасность в регионе ОБСЕ придумывает разные способы. Она также прибегает к маскировке деятельности своих войск, сил и их фрагментации и таким образом скрывает реальное количество задействованного личного состава, вооружения и военной техники, самолетных и вертолетных вылетов и так далее", - отметил он.

По данным Генштаба, по сравнению с 2014 годом Россия вдвое увеличила военное присутствие на Крымском полуострове.

Источник: https://censor.net.ua/v3132934
 
 
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ну и ? нам теперь нужно бояться монголоидную русню? и заниматься обеими руками мыролюбизмом?
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Потрібно відміняти призов, набирати додаткових контрактників, збільшувати чисельність ЗСУ до 400 тис. а потім до 600 тис. осіб. Плани Хомчака по скороченню чисельності підрозділів ЗСУ це помилка, небезпечна помилка під час війни!
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Потрібно відміняти призов,

під час війни ? Вдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2601 Да під час війни , навіть країни де ніколи призову не було (наприклад Британія) вводять загальний військовий обов'язок !
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хомчак прав. зачем содержать такое количество контрактников? Ведь шыкаладная свиномразь сделала все чтобы наше всу не воевала с русней. Может напомнить о 91 мыролюбном реформистском перемирии свиновальцмана?
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Орки проклятые! Как же всё-таки они нас боятся, даже не скрывают этого. Звенят бубенцами без перестанку.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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