 Вдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом на брифинге сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь, передает Цензор.НЕТ.

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При этом для руководства военными группировками работает оперативно-тактический штаб в Новочеркасске Ростовской области, который входит в состав Южного военного округа. Гудзь отметил, что эти подразделения находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций по безопасности.

Например, под прикрытием учений РФ в Ростовскую область из Улан-Удэ и Иркутска переместила 250 боевых танков Т62. "Россия прибегает к маскировке дильности своих военных сил и их фрагментации и, таким образом, скрывает реальное количество задействованного личного состава и вооружения и военной техники", - пояснил Гудзь.

"Общее количество личного состава, которое РФ удерживает вдоль границы с Украиной, в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым составляет около 82 тысяч военнослужащих. Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности", - сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ.

Как отметил начальник Управления верификации, незаявленные военные учения и обучения ниже пороговых уровней несут опасность, поскольку они не охватываются положениями Венского документа 2011 года о мерах доверия и безопасности.

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"Россия для демонстрации военной силы и с целью значительного влияния на стабильность и безопасность в регионе ОБСЕ придумывает разные способы. Она также прибегает к маскировке деятельности своих войск, сил и их фрагментации и таким образом скрывает реальное количество задействованного личного состава, вооружения и военной техники, самолетных и вертолетных вылетов и так далее", - отметил он.

По данным Генштаба, по сравнению с 2014 годом Россия вдвое увеличила военное присутствие на Крымском полуострове.