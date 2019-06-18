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 Происшествия, Общество
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Все про:авто (3643) Киев (17603) мост (446) нарушения (742) ПДД (327)

 "Красиво как", - в сети появилось видео из салона "Мерседеса", водитель которого заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись з салона автомобиля "Mercedes", водитель которого нарушил ПДД и заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, видеокадры из салона опубликованы в Инстаграме на странице alexandra__rai. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель "Мерседеса" избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду

Источник: https://censor.net.ua/v3132880
 
 
 Топ комментарии
 
Типичный представитель русского мира и 73 %
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Думаю, что эти ходили, по приколу. Как и по приколу на мерседесе проехацца по пешеходному мосту. По-приколу!!!
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Підлога Маккартні А може вони не ходили на вибори? Бо на виборах було тільки 60 відсотків зі всіх виборців.
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Думаю, что эти ходили, по приколу. Как и по приколу на мерседесе проехацца по пешеходному мосту. По-приколу!!!
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Підлога Маккартн Та навіть якщо вони і голосували.Це нічого не міняє.Вони завжди себе так поводили,поводять і будуть поводити і вважати всіх інших рабами і скотиною.І ви нічого їм не зробите.
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Что мы видим на видео:
1. Тупость
2. Вагон понтов
3. Отсутствие мозгов
4. Наплевательское отношение на остальных

Типичные представители быдла дорвавшегося до денег, так что 100% из "73%"
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Ты ошибся, дети воров в особо крупных размерах как раз в тех 3%, которых вас осталось. Очищается Украина, недели три назад было 23%.
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Через 5 лет посмотрим что от клоуна останется.
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А мне кажется что это из 24% ылиты,видиш как безнаказанно все делают,как Пэтро
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за рулем 30й номер списка Слуги урода с двумя брендовыми щлюхами, которые идут по мажоритарке
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Тупой - это водила машины, который не нашел ничего умнее как повыделываться перед двумя овцами выехав на мост
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а може то їхнній водій ?
компашка ідіотів.. в штатах за це вони би два тижня сміття прибирали
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Кроме общественных работ у них бы вероятно конфисковали машину и заставили заплатить за экспертизу повреждений моста после их катания. А если бы экспертиза обнаружила миротрещинки или еще что нибудь - был бы попандос по полной
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Було б класно, якби міст гепнувся, разом з цими рускаязичнимі насєлєнцамі!
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Було-б класно если этого питорка прямо там в наручники и нарядили...
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Может это сваты потроха из питера погостить приехали,знают что Кличко им везде зеленый свет организует.
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"Сваты" - это к верховному клоуну страны
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Полюбому. Статистика говорит, что как минимум 2 из этих 3 его почитатели. А учитывая любовь повыделываться и попостить видео - 3 из 3
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стёб над полицией, которая пишет ему очередное заказное письмо.
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а что, проблема машину по номерам найти? и засадить уобка месяца на три-четыре!!!
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так вже знайшли.... цей чорт був позбавлений прав
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у нас такое следствие и Суд , что им года два минимум надо будет доказывать что номер машины не верблюда ,а за рулем сидел не бибизян ,а владелец машины
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Четав вже тут коментарі і на інших сайтах.Таке враження,що читаю московитів.Ви ж таким особам нічого не зробите.Вже не раз подібне було і чим це закінчилося? Зайцеву і те з важким боями посадили і невідомо скільки вона буде сидіти.
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Зараз напишемо петицію і їх розстріляють.

А якщі ні - ще раз напишемо. "Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві - Цензор.НЕТ 6126
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у курвы губы в мозолях после ночи...
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Ладно, но потом всё-равно расстрелять! (С) "Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві - Цензор.НЕТ 7033
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Эта страна обречена, видимо критическая масса дибилов уже превысила все допустимые пороги и пределы
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А водій потім дівуль віджахав? Він же заради цього це і зробив, щоб справити враження на купленому за папікові грощі авто.
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Читаю коментарі і таке враження,що тут дурні.Одні кричать,що це 73 відсоткові інші,що це 25 відсоткові.Але одного не розуміють коментатори,що для них ви всі лайно і не люди.І вони себе і раніше так поводили,поводять і будуть поводити.
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бо ж від правосуддя вони відкупляться
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а це все тому, що зеленський отримав міністерство правди та розмежовує суспільство, щоб легше було керувати... бо якщо суспцльство монолітне - гаплик і йому, і каломойскому і ахметову і фірташу і багатьом іншим покидькам
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Как с такой губошлепкой можно в люди выходить?
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Тій, що на відео, хоч можна вдмухнути... А як вам ОЦЕ?

"Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві - Цензор.НЕТ 7434
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щось до сіх пір небачу новин про затримання чих БАБІЗЯН сопливомажорних...хай платять штрафи. беруть мітли і ідкть підмітати міст тварини що колесами там надряпали покриття! *до речі що в інеті вонючки воняли про скло мов КЛІЧКО такий сякий. тріскаеться мов..так ось на днях в США. не десь там у київі чі ще десь.у США на хмарочосі . на 100 якомусь повесі.у людей тріснув під ногами скляний балкон! це також тріснуло скло захисне поверхне як і київському мосту. так що пельки свої закрили дружньо і не ******* більше про скло кличко...думаю доступно довів про мости і скло?! так це вам 130 поверх. там би обісралися всі.((
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Та там скоріше той випадок, коли в потрібний момент знехтували нацюцюрником.
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Губешки - пююю!
Красиво покатались, Виталику все нервы вытрепали.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Красиво как", - в сети появилось видео из салона "Мерседеса", водитель которого заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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