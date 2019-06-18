 "Красиво как", - в сети появилось видео из салона "Мерседеса", водитель которого заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, видеокадры из салона опубликованы в Инстаграме на странице alexandra__rai.Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель "Мерседеса" избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду
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+20
Типичный представитель русского мира и 73 %
+13
Думаю, что эти ходили, по приколу. Как и по приколу на мерседесе проехацца по пешеходному мосту. По-приколу!!!
+10
Зебил с зебилкой.
1. Тупость
2. Вагон понтов
3. Отсутствие мозгов
4. Наплевательское отношение на остальных
Типичные представители быдла дорвавшегося до денег, так что 100% из "73%"
компашка ідіотів.. в штатах за це вони би два тижня сміття прибирали
Красивая.
А якщі ні - ще раз напишемо.
.
Красиво покатались, Виталику все нервы вытрепали.