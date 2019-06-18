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 Происшествия, Общество
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Все про:авто (3643) воровство (561) задержание (5402) Нацполиция (9563)

 Суд отпустил под залог в 700 тысяч гривен автоворов, причастных к угонам почти 20 автомобилей в 5 областях Украины. ВИДЕО

Полицейские задержали воров, которые причастны к краже почти 20 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Полицейское расследование" на телеканале Эспрессо.

Задержанные - жители Киева 38-ми и 34-х лет, действовали на территории пяти областей. Автоворов задержали во время попытки украсть еще один автомобиль.

Действовали злоумышленники по четко разработанной схеме. Крали только те автомобили, которые не имели дополнительных противоугонных систем. 

Во время обысков было обнаружено семь украденных автомобилей. Некоторые уже разукомплектованы и с перебитыми номерами кузова.

Злоумышленников уже задерживали в прошлом году за серию краж в Днепропетровской области, но тогда апелляционный суд отпустил их под домашний арест. На сегодняшний день суд их снова отпустил под залог в 700 тысяч гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": При задержании группа домушников совершила наезд на полицейского. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3132857
 
 
 Топ комментарии
 
Афигительные рехвормы провел великий рехворматор Парашенко. А отпустили воров походу чтобы не здали верхушку мусоров на которых они работают. Так что ждите новых угонов. Нужно же отрабатывать потраченные на залог и в 10 раз больше судьям и прокурворам деньги.
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Нэчувана судебная Рехформа в действии!
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До до чого цей висер? В судах сидять на посадах злочинці, яких посадили туди такі злочинці, як кучма, ющенко, янукович та порошенко... Тому не сри тут рідким троляка безтолкова проплачена!
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Злоумышленников уже задерживали в прошлом году за серию краж в Днепропетровской области, но тогда апелляционный суд отпустил их под домашний арест Источник: https://censor.net.ua/v3132857

Читаем весь текст .
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До до чого цей висер? В судах сидять на посадах злочинці, яких посадили туди такі злочинці, як кучма, ющенко, янукович та порошенко... Тому не сри тут рідким троляка безтолкова проплачена!
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Так уже и не проплаченная. Им не платят вроде, с начала мая.... Пэця кинул, как и во всём остальном....
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они, что только особо дешёвое старьё угоняли? Суд отпустил под залог в 700 тысяч гривен автоворов, причастных к угонам почти 20 автомобилей в 5 областях Украины - Цензор.НЕТ 4327
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700 тыщ поделить на 20 машин = 35000 грн за машину.
Походу Таврии и классика Жигулей
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А с какой целью делите? Неужеи вы думаете, что стоимость залога равна стоимости украденного ими? Нет, она равна определенному проценту от оценочной стоимости украденного - так сказать - поделился украденным - и на свободу.
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Афигительные рехвормы провел великий рехворматор Парашенко. А отпустили воров походу чтобы не здали верхушку мусоров на которых они работают. Так что ждите новых угонов. Нужно же отрабатывать потраченные на залог и в 10 раз больше судьям и прокурворам деньги.
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Брешешь собака! А не портнов этот чудный КПК внедрил?
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Не звезди пес смердящий. Портнова уже 5 лет в стране не было. Всем заправлял Парашенко все 5 лет и дальше продолжает его мерзкое дело жить.
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700 ето официально на залог. Поверь, судьям и прокурорам в 10 раз больше пришлось отстегнуть чтобы отпустили. Хотя десяток угонов и они отобьют потраченые на суды деньги.
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Злоумышленников уже задерживали в прошлом году за серию краж в Днепропетровской области, но тогда апелляционный суд отпустил их под домашний арест. На сегодняшний день суд их снова отпустил под залог в 700 тысяч гривен.

В Европу точно идем, семимильными шагами. Ага.
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Ну это ж команда Зеленского их в прошлом году выпустила? Или не? Или соевый подсуетился? Он со всего воровства в стране гешефт имеет?
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Лише суд Лінча здатен здійснити судову реформу в Україні.
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Потом не говорите почему Европа нас в очередной раз нах. послала. А вы еще продолжаете верить что нам нужны вообще такие суды и такие прокуроры? Да лучше бы народ сам разбирался с такими мразями на месте по справедливости а не по воровским законам действующим в Украине.
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То есть их опять взяли на горячем после предыдущего ареста и снова отпускают не смотря на то, что они явно нарушили условия "домашнего ареста"???
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ой какой хароший суд!
(от чтоб у судьи какого-нить угнали коня)
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Теміда! Тьху на вас три раза, агент кремля!
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Трудно быть бестолковым, правда Вовочка? Суд відпустив під заставу в 700 тисяч гривень автокрадіїв, причетних до викрадення майже 20 автомобілів в 5 областях України - Цензор.НЕТ 6290
Темида это что такое?
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Вот по-этому у полицейских и опускаются руки! С одной стороны конченный Закон про Нацполицию, свясывающий полициейских по рукам иногам (не дай Бог выстрелить из табельного), с другой стороны судьи, которым абсолютно похер на все и всех. Достаточно посмотреть перечень вынесенных ухвал и создается впечатление, шо судьи возомнили себя бессмертными.
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Судьи работают по КПК портнова из партии регионов!
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Гнида ты, у мародера было 5 лет что бы изменить систему портнова, но он только ею пользовался.
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Гниды тебя выростили - это раз! Во-вторых: только КПК нужно было менять за 5 лет? В-третьих: этот "мародер" сделал для государственности Украины больше чем все до него вместе взятые! Косяков оставил тоже много, в частности КПК, и ужесточение УК, но все впереди.
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Это Украина детка, печально, больно, но факт ...
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Это КПК (криминально-процессуальный кодекс Украины) от партии регионов в исполнении портнова. Привет от новоросии. Украина здесь ни при чем.
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аааа портнов, все понятно , не знал каюсь
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ну вот...а тут ещё верещат как свиньи что ненужно роспускать старую корумпированную власть...суды .прокуратуру. та всех с чистого листа перезапускать нужно страну. одни барыги . ну 90% сказать честно.. КЛИМКИ Н ОРЁТ УЖЕ ,бьёт в набат! пожалуйста РАДИВЫЕ В РАДЕ, увольте меня пожалуйста с министа. прошу вас ***... нет ! суки не хотят... твари вредят спецом перед дембелем президенту! а значит твари и стране тоже..всё очень просто. сам не гам и другому *** не дам!((
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСуд отпустил под залог в 700 тысяч гривен автоворов, причастных к угонам почти 20 автомобилей в 5 областях Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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