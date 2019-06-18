 Суд отпустил под залог в 700 тысяч гривен автоворов, причастных к угонам почти 20 автомобилей в 5 областях Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Полицейское расследование" на телеканале Эспрессо.

Задержанные - жители Киева 38-ми и 34-х лет, действовали на территории пяти областей. Автоворов задержали во время попытки украсть еще один автомобиль.

Действовали злоумышленники по четко разработанной схеме. Крали только те автомобили, которые не имели дополнительных противоугонных систем.

Во время обысков было обнаружено семь украденных автомобилей. Некоторые уже разукомплектованы и с перебитыми номерами кузова.

Злоумышленников уже задерживали в прошлом году за серию краж в Днепропетровской области, но тогда апелляционный суд отпустил их под домашний арест. На сегодняшний день суд их снова отпустил под залог в 700 тысяч гривен.

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