 Церковь УПЦ МП на Черкасщине сливает нечистоты под памятник павшим воинам 93-й бригады. ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Игуменья УПЦ МП (читайте филиала ФСБ РФ) предписала сливать канализационные нечистоты из монастыря в овраг буквально рядом с мемориалом погибшим воинам нашей бригады", - говорится в сообщении.

Доказательство данного факта распространил на своей странице в фейсбуке директор Медведевского краеведческого музея Богдан Легоняк.

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