 Церковь УПЦ МП на Черкасщине сливает нечистоты под памятник павшим воинам 93-й бригады. ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Игуменья УПЦ МП (читайте филиала ФСБ РФ) предписала сливать канализационные нечистоты из монастыря в овраг буквально рядом с мемориалом погибшим воинам нашей бригады", - говорится в сообщении.
Доказательство данного факта распространил на своей странице в фейсбуке директор Медведевского краеведческого музея Богдан Легоняк.
скрепно, все як в "русском мире".
Welt Schmerz , в комменте выше, указал правильное направление их дислокации.