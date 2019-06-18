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 Церковь УПЦ МП на Черкасщине сливает нечистоты под памятник павшим воинам 93-й бригады. ВИДЕО

Свято-Троицкий Мотронинский монастырь в Черкасской области избавляется от нечистот, сливая их в овраг возле мемориала погибшим бойцам 93-й бригады "Холодный яр".

Об этом сообщили в пресс-службе бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Игуменья УПЦ МП (читайте филиала ФСБ РФ) предписала сливать канализационные нечистоты из монастыря в овраг буквально рядом с мемориалом погибшим воинам нашей бригады", - говорится в сообщении.

Доказательство данного факта распространил на своей странице в фейсбуке директор Медведевского краеведческого музея Богдан Легоняк.

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Церковь УПЦ МП на Черкасщине сливает нечистоты под памятник павшим воинам 93-й бригады 01

Источник: https://censor.net.ua/v3132827
 
 
 Топ комментарии
 
виселити "манахинь" за поребрик
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За поребрик нахій. Хай там отак мироточать Церква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти під пам'ятник полеглим воїнам 93-ї бригади - Цензор.НЕТ 4990
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просто піз ..лей вломати хороших..як у Харкові недавно
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А раньше куда монастырь гадил? Если там же, то кто памятник решил ставить в таком месте?
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ЗАБЕТОНУВАТИ вихід КАНАЛІЗАЦІЙНОГО СТОКУ В ЯРУ Церковь УПЦ МП на Черкасщине сливает нечистоты под памятник павшим воинам 93-й бригады - Цензор.НЕТ 9258
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Наші люди самі таке хочуть.І не потрібно казати,що ні.Бо в мп половина України ходить.
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фсбшні чорти у рясах із людоненависницької гундяєвської сєкти "рпц мп", вон нах.й з України, виродки!
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Купите дщерям бога россиянского баклажанов...пускай тешаться.
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Попов, монахинь и прочую ряженую срань в скотовозы и на расею к гундяю мужеложскому😂
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Бывая в Греции, я каждый раз посещаю все те храмы которые есть на пути следования или которые специально посещаю. Так вот , кто был там тот в теме. Это нечто . Там нет этих бабок, которые знают всё лучше Бога, там всегда открыты двери, там свечи БЕСПЛАТНО , причём все. Есть возможность , оставишь пожертву, нет - слова никто не скажет. И самое для меня странное оказалось, это наличие КАССОВОГО аппарата все всех коммерческих лавках при церкви . То что у нас ….это ….. Короче, Бог в первую очередь должен быть в сердце и душе, всё остальное это мишура.
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Хватит сюсюкаться любителями московии. Просто надо бить! Сильно и долго! Попов, монахинь и тех, кто их попытается защитить. Просто бить!
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Само сливание нечистот куда зря является уголовным преступлением.Независмо есть памятник,нет памятника.Но монастырь надо привлекать!Я сейчас не касаюсь моральной стороны.Эта сторона вопроса тоже должна получить должный отпор.Должны быть у монастыря свои очистные.Закрыть до появленияОтключить от эл.энергии.
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За поребрик нахій. Хай там отак мироточать Церква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти під пам'ятник полеглим воїнам 93-ї бригади - Цензор.НЕТ 4990
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Но ведь в эту кацапскую обитель слуг сатаны кто-то ходит,кто-то ездит. И не один и не два...тысячи. Разум у украинцев отнимает в том числе и религия. А ведь без прихожан этой "игуменье" останется лишь орально ублажать дальнобойщиков на трассе.
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В принципе для ненависти к рпц, никто не делает больше, чем сами гундяевские черти! Изгнание этих тварей с Украинской земли это вопрос времени.
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Вопрос времени? Боюсь не дожить. Если местным слабО не то, что изгнать, а хоть бы какашками закидать этот чекистский быдлятник, то надеяться особо не на что.
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Бог все бачить. Всім воздасться по заслугам.
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"Церква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти..."
скрепно, все як в "русском мире".
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Дочери божьи совсем абарзели. Ведьмы в монашьих платьях.
Welt Schmerz , в комменте выше, указал правильное направление их дислокации.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЦерковь УПЦ МП на Черкасщине сливает нечистоты под памятник павшим воинам 93-й бригады. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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