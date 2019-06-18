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 Офицер Нацполиции Дыбов стал чемпионом мира по бодибилдингу. ВИДЕО

Подполковник Национальной полиции Александр Дыбов выиграл чемпионат мира по бодибилдингу в категории среди спортсменов ростом выше 180 сантиметров.

Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

Примечательно, что после победы Дыбов растянул за спиной флаг Национальной полиции.

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Дыбов, который возглавляет отделение №2 Шевченковского управления полиции Киева, тренируется после работы - на протяжении нескольких лет каждый день проводит в тренажерном зале по несколько часов.

Полицейский называет занятие бодибилдингом своим хобби. В свободное время он также помогает тренироваться своим подчиненным.

"В работе полицейским надо быть первым, как и в спорте - в показателях, в раскрываемости преступлений", - отметил Дыбов.

Источник: https://censor.net.ua/v3132820
 
   
 Топ комментарии
 
Ну на это они только и способны: селфи делать и бодибилдить)))
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Бедненькая,Вам Порошенко ночью ещё снится
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Ну на это они только и способны: селфи делать и бодибилдить)))
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Підлога Маккартні В нас щось дуже багато спортсменів розвелося.Скоро всі будуть при владі.
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боДИБИЛдинг. Ну і спорт, ітіть калатіть.))
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А мне больше нравится хрякопосадильник. Очень зрелишно, особенно на цензоре. Гы.
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Не знаю..
Вчора по тв говорили що наче рука 50 см
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Непогано.
У Василя Вирастюка біцепс 53 см. Але ж і звання: «Найсильніша людина планети»...
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у Шварца 56см (а это примерно 3-х литровая банка) когда он "Мистер Олимпия" был!
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Рано помрёт.К сожалению.Если принимал всякую дрянь
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Он єщє поможет погрузіть урну в ракету Маска, чтоб распиліть твой прах над Алдебараном.

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Мышцы вижу , а мозг есть? Видать новый президент не терпит никого умнее себя...
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Бедненькая,Вам Порошенко ночью ещё снится
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Без обид - но WABBA - это как ABIBAS, так себе аматорская контора. Слишком громкие заголовки - чемпион мира...
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Интересно про показатели, которые Аваков отменил много лет назад)))
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Все как было так и есть. В днепре это в среднем три раскрытия на сотрудника.
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Слышал)))
Масса знакомых есть. Сразу не мог догнать, с чего ржут))))
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Полицейский и анаболические стероиды нормально?
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Вот мне интересно, он действительно как и все работает в полиции? Или кабинетный? Я работал, и знаю что свободного времени нет. С работы приходишь вечером, идешь рано утром. Часто ночуешь в машине или в кабинете. Когда он может успевать? В отделах нет тренажеров. Выходной один за неделю и не всегда. А это тем более Киев, где количество массовых мероприятий больше, чем дней в году.
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Все это лишь красивая картинка для фильма- но не для реальной жизни. В Спец подразделениях полиции должны быть люди с определенной физической подготовкой. Руководитель структурного подразделения полиции- безусловно должен обладать физической подготовкой , а не ПРЕОБЛАДАТЬ. Слова о занятии спортом вне рабочее время- это ЛОЖЬ И ОБМАН налогоплательщиков.. Таких успехов можно достичь только ежедневными и много часовыми физическими нагрузками, тренировками. Начальник должен руководить своими подчиненными, выезжать на место преступления ЛИЧНО и т.д- и как правило у него нет свободного времени- ЕСЛИ ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАЧАЛЬНИК , хочет порядка и законности как на территории , так и среди личного состава..
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Раньше шли в вышибалы , теперь в начальники полиции , уже прогресс на лицо.По принципу - сила есть ума не надо.
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В Оболонскому РУГУ приём только 2 часа в неделю , вторник с 15-00 до 17-00, просто качки заняты прокачкой бицухи.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОфицер Нацполиции Дыбов стал чемпионом мира по бодибилдингу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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