 Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить главой МИД Пристайко, - Стефанчук. ВИДЕО

Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Очень просим парламент Украины на этой пленарной неделе найти возможность рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это предоставление о согласия на увольнение Луценко Юрия Витальевича с должности Генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины", - попросил Стефанчук.

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