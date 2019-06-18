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 Политика Украины
  2016  25
Все про:Зеленский (1787) Луценко (7527) увольнение (1593) Климкин (2216) Пристайко (107) Стефанчук Руслан (29)

 Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить главой МИД Пристайко, - Стефанчук. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский просит парламент на текущей пленарной неделе дать согласие на увольнение с должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, уволить министра иностранных дел Павла Климкина и назначить Вадима Пристайко новым главой внешнеполитического ведомства

Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Очень просим парламент Украины на этой пленарной неделе найти возможность рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это предоставление о согласия на увольнение Луценко Юрия Витальевича с должности Генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины", -  попросил Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/v3132811
 
 
 Топ комментарии
 
поменяйте зесвинью - смотреть противно
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О, уже просит, спесь с гидранта немного сбили... Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить главой МИД Пристайко, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 404
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Тут сразу вопрос. С МИД понятно - названа фамилия, кого вместо. А вот фамилию ген прокурора клоун назвал? Или хочет пропетлять? Ну давайте снимим - а там посмотрим. Вот так - надо сразу посылать.
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поменяйте зесвинью - смотреть противно
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А это техноход такой- чтобы легче было потом отмазать ЗЕленского от того, что этот симпатяга набалаболит...
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Уже помінялась. "Баришня лєглі і просют..." (с) ("За двома зайцями"). Розпацьовка зробилася меншою. 😊
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Уважаемая Первая Леди Украины! К учителю украинского добавьте прочтение ЕЖЕДНЕВНОЕ!!! свежих работ и мыслей журналиста Портников и у Вас с мужем ПРезидентом все получится,
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Якщо Зеленський зрозуміє, що йому терміново потрібно відганяти від себе всіх тих "експердів", а запросити дійсно грамотних і порядних людей, якщо він сумлінно засяде за вивчення курсу державної мови, її граматики, пунктуації, дикції. Якщо почне вивчати логіку (не путати з логістикою) та ораторське мистецтво. Крім того, йому вкрай потрібно вивчати соціологію, право та інші науки, згідно його диплому про вищу освіту (юриста), не забуваючи при цьому і про математику, фізику та інші науки шкільного курсу, то через років 5 ми отримає більш-менш грамотного президента, що навчиться більш-менш грамотно і логічно складати якісь свої думки і висловлювати їх у вигляді фраз та текстів.
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Прочитать можно, а понять и принять?
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Очень надеюсь что именно так. По крайней мере, пока клоун не назовет фамилия кого вместо. А то так он он хочет и рыбку сьесть и сесть на то место, где ему комфортно.
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Тут сразу вопрос. С МИД понятно - названа фамилия, кого вместо. А вот фамилию ген прокурора клоун назвал? Или хочет пропетлять? Ну давайте снимим - а там посмотрим. Вот так - надо сразу посылать.
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О, уже просит, спесь с гидранта немного сбили... Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить главой МИД Пристайко, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 404
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дырку тебе от бублика, а не ЛУЦЕНКО!!! весь народ украины выйдет на протест в защиту соратника отца нации ПОРОШЕНКО!!!!
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Ніпоняв. Він же Раду позбавив повноважень.
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Распустил и всё вносит, вносит и вносит... Нравится, когда посылают с его вносами походу...
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а як розганяв...так не просив)))) а тут - просіть)))
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Когда будет предложение по снятию Авакова и переаттестации всей полиции?
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Так ВР не против - давай фамилие кто на прокурора.
Кто там с медалями от ФСБ?
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Каждое судорожное дёргание протухшей в своей большей части ВР каждый раз ещё раз ещё больше убивает рейтинг двух так сказать, "политических сил"))) Хотя точнее, - политических слабостей, - БПП, которое стало антиевропейской солидарностью и Народного фронта. Даёшь рейтинг Антиевропейской солидарности на уровне Народного фронта! Зеленський просить Раду на поточному тижні схвалити звільнення Луценка і Клімкіна та призначити главою МЗС Пристайка, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7431
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"Ты просишь без уважения.., и даже не называешь меня другом" (С)
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то разгоняет, то просит.. месяц с буловой и уже бесит))
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Прочитать можно, а понять и принять?
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А кого замість Луценка? Якщо якогось умовного "Портнова"; чи взагалі нікого з перспективою подання, наприклад, Піскуна (а чому би і ні?) - то Верховна Рада це зрадництво України не підтримає.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить главой МИД Пристайко, - Стефанчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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