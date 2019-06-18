 Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить главой МИД Пристайко, - Стефанчук. ВИДЕО

Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ."Очень просим парламент Украины на этой пленарной неделе найти возможность рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это предоставление о согласия на увольнение Луценко Юрия Витальевича с должности Генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины", - попросил Стефанчук.
2016 25
Зеленский предлагает ВР назначить Пристайко главой МИД Украины вместо Климкина
Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко, - Стефанчук
Зеленский назначил Пристайко заместителем главы АП
Зеленский назначил Стефанчука представителем Президента в Верховной Раде
Зеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко, - Рябошапка. ВИДЕО
+13
поменяйте зесвинью - смотреть противно
+6
О, уже просит, спесь с гидранта немного сбили...
+5
Тут сразу вопрос. С МИД понятно - названа фамилия, кого вместо. А вот фамилию ген прокурора клоун назвал? Или хочет пропетлять? Ну давайте снимим - а там посмотрим. Вот так - надо сразу посылать.
Кто там с медалями от ФСБ?