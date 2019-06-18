 Пассажиры маршрутки "Ривне-Березно" устроили массовую драку из-за переполненного салона. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована на странице "Типове Рівне" в соцсети.

Драку спровоцировал нетрезвый мужчина с женщиной и детьми, который не пускал пассажиров в салон, аргументируя свои действия тем, что маршрутка уже переполнена.

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