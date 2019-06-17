EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2732  85
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1212) Керченский пролив (342) Хомчак (41)

 Украина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак. ВИДЕО

Украина не собирается повторять попыток прохода военных кораблей через Керченский пролив, как это было в ноябре 2018 года.

Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сказал в интервью Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся. Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - сказал Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не собиралась выполнять нормы морского права в Керченском проливе, - Хомчак о захвате украинских кораблей

По его словам, во время захвата украинских моряков и судов российскими военными "были провокации с российской стороны".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также читайте: Россия уже 5 месяцев затягивает процесс над украинскими моряками, - Климкин

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.

Источник: https://censor.net.ua/v3132723
 
 
 Топ комментарии
 
да да Крым это Россия
Пролив это Россия
мост это Россия
осталось белый флаг выбросить или бурлаков из Волги выписать... дебилы...
 показать весь комментарий
 
Мирнийплан із душком зелємойши?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно розробляти стратегію блокування терористичного флоту путіна в Чорному та Азовському морях! Мінувати підходи до військових баз та знищувати кораблі в місці базування! В Чорному та Азовському морях не має бути російських терористично-піратських кораблів та катерів! Тотальне знищення піратсько-терористичного флоту путіна - ось головне завдання ВМСУ та ЗСУ!
 показать весь комментарий
 
 
Игорек,без США это не сделать. Нужно думать как США столкнуть лбами с рашкой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пока только США рашку с Вами столкнули лбами.
 показать весь комментарий
 
 
Це все - вірно. І такою має бути військова доктрина України. Стратегія і тактика - націлені на відстоювання національних інтересів. Але цього не буде. У нас же пҐизиденти миҐу один одного змінюють. За каденції шокосвина мирнопланили, і за правління блазня буде те ж.
 показать весь комментарий
 
Ні, який "мірний план"? Хомчак напевне думає жорстко так жопами вперед, під білими прапорами, з піднятими вгору руками, з циганськими ансамблями і танцівниками в кокошниках і косоворотказ, під звуки гармоні з піснею "Калінка-малінка", або "Валєнкі" і отак, під самиммґ мостом та через протоку.
 показать весь комментарий
 
 
да да Крым это Россия
Пролив это Россия
мост это Россия
осталось белый флаг выбросить или бурлаков из Волги выписать... дебилы...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Боец с окопа пишешь или с дивана?
 показать весь комментарий
 
С окопа пишу, что дальше вякать будешь?? Кстати ты чучело судя по флажку даже не с Украины пишешь , но лезешь же сюда почему то ...
 показать весь комментарий
 
 
Казламордое не может жить без Украины,вот и лезет сюда😄
 показать весь комментарий
 
 
эй из Латвии переводи... Krievu cūka, un tā nenonāktu krievu valodā
 показать весь комментарий
 
 
Ну переведет.Коцап он везде коцап.Видимо сын оккупантов😄
 показать весь комментарий
 
А сам ты наверное точно с окопа... только сепарского...
 показать весь комментарий
 
 
Давай, отправь ещё военных в плен. рошен ради срыва выборов это сделал, а вам это зачем?
 показать весь комментарий
 
Окончил Московское высшее военное командное училище.

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 302 о назначении Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины
 показать весь комментарий
 
 
я так понимаю ,что простата Хомчака находится в Кремле..
 показать весь комментарий
 
 
Как для военного, он достаточно хорошо завуалировал фразу: "Та ну нах..!!!! .Х..й мы туда полезем теперь!! Там все ихнее.."..... Украина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3835
 показать весь комментарий
 
 
Стратегия попахивает гавнецом....Это типа созвучие - приспосабливаться,подстраиваться,согласовываться,спрашиваться и т.д. ? Так это не стратегия. Это жололизание.Тому кто на тебя плюет.
 показать весь комментарий
 
 
Ему энта страХедия навеяна проходом зечмошки под фонтанами в Мариуполе .
 показать весь комментарий
 
 
Странно читать подобное от поклонника Буратина.
Может еще не до конца разобрались, - так єто сказал не проклятый Порошенко а зелене Народне Сонечко вами наголосованое.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
правильное адекватное решение! а то гнать на пролом корабли на авось пронесёт легко и просто! а сидеть в застенках рос. гестапо уже год и стать калеками отвечать не кому, да и сидите то не вы! да и чужое то не болит...(( сто раз отмеряй а один раз отреж!нужно согласовать с сша и европой. сопровождать корабли, там же ********* неадекватная, там срать хотели на законы и договора! люди. куда вы снова хотите военных на растрел отправить. что обвиняете в трусости и предательстве командующего и других.что вы дёрганные такие...?((
 показать весь комментарий
 
 
Красивых слов любой может наговорить! Например что коммунизм нужно было скоммуниздить еще в 1980 согласно заявлению Хрущёва... Ну да, Хомчак в Керченский пролив не полезет, но не потому чтобы не подставлять военных моряков а чтобы себя не подставлять провальным проходом через пролив.Тут вопрос в другом, а как сможет Хомчак нагадить России в проливе?
И ответ очевиден, а никак! Он и не будет ничего делать, а будет тупо ждать для себя попутного ветра на море, проводя ЗЕбильную линию "Ни мира, ни войны"...
 показать весь комментарий
 
 
подставлять себя мол он не хочет...ну конечно не хочет! одни уже себя подставили что год 25 моряков в застенках страдают...кое кто ранен..я недавно услышал претензии к нему его предшественника нач. штаба знаете кто. начал гнать беса на него обвиняя за иловайск что он тормознул мол вывод...а я знаю что весь народ УКРАИНЫ как раз его обвинял в иловайской трагедии и вся страна требовала его отставки как минимум. но экс президент и не думал его увольнять... так что? вот посадить на плот этого экс начальника штаба...толкнуть ногой плот с ним в сторону моста и сказать....ДАВАЙ ДАСВИДАНИЯ.. ПУСТЬ ПОКАЖЕТ КАК НУЖНО ПРОХОДИТЬ пролив своим примером...там его ждут с нетерпением безпредельщики рашастану...вы такие странные все на покиздеть...обвинять и фантазировать сидя на диване...((
 показать весь комментарий
 
Хомчак співзвучно з Колчак і хом'як. Так що як мінімум 2 стратегії вже видно.
 показать весь комментарий
 
 
мені нагадує Кипчак
Кипчаки (Kipchak, Qipchaq, Kypchak, Kupchak, Kıpçak) - тюркський кочовий народ, який був особливо відомий ХІ-ХІІ ст. Вийшовши з Кимацького каганату, вони завоювали велику частину євразійського степу під тюркської експансії разом з половцями, і були в свою чергу, завойовані монгольською навалою початку 13-го століття. Конфедерація племен половців та кипчаків утворила т.з. Половецьке поле.
 показать весь комментарий
 
 
Так бронекатери можна завантажити на автопричіп і возити по півдню країни. З Одеси в Бердянськ і назад. І хто скаже, що це - не передислокація?
 показать весь комментарий
 
..в дупу ці фанерні ночви...Ні швидкості,ні озброєння...Даремно викинуті гроші з бюджету....
 показать весь комментарий
 
"безпечне"- це коли зєлєбєня навкарачки попереду триматиме білий прапор...
 показать весь комментарий
 
 
А якщо Зелі білий прапор засунути в дупу і заставити бігти рачки, то росіяни ще й посміються.
 показать весь комментарий
 
 
думаю, не тільки вони...якщо ще й пересувний фонтанчик примотати- видовисько буде ще ТЕ...
 показать весь комментарий
 
 
Мне не надоест. Задолбаю. Да канал через крымский перешеек рыть и дноуглубительные работы в Сиваше. И Бердянск с Мариуполем получат свободный выход. Плюс сбор за прохождение, суда река-море пойдут круглогодично и с Днепра и с Дуная. С Японией 50 на 50. Та пророют за год! Они Суэцкий за два года двустроним сделали в пустыне. Турция второй Босфор уже добивает, есть и третий у них вариант. Саудовская Аравия сделала Катар островом---бабло рекой прёт! Мы грабли делаем!
 показать весь комментарий
 
 
Ты карту вообще смотрел...как проходит граница оккупированного Крыма видел?где там рыть? Там не перешеек рыть надо...полноценный канал по всей его длине по материковой части рыть..
 показать весь комментарий
 
Поперёк перешейка и канал само собой. И проект был и трест когда то был *Черноморгидропроект* как то так в Одессе. И институт инженеров водного транспорта кажись ещё дышит Да только страна была одна и Азов---море внутреннее. Там иная юридическая конфигурация. А рыть само собой по своей стороне и поближе тем более. Ситуацией по Крыму играть долго и крепко, козырь сильный---а вот когда нашим станет---пока помолчим. И причина есть---а может нахер надо? Это же не раньше как через 20 лет навскидку. К большой цели идут налегке, и не оглядываются---не на кого. Не терявши не находят.
 показать весь комментарий
 
Украина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак. ВИДЕО

...............

яку ще стратегію? Так, як проходили кіборги через контроль сєпарів до Донецького аеропорту? Тобто підкоритися порядку проходу, встановленому окупантом? Як ще, Хомчак?
Домовитися з окупантом про особливий порядок проходу? На чиїх і яких умовах? Реінтеграція ОРДЛО, які ще варіанти?
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял..что новых кораблей в Азовском море уже не будет...ну разве что на ********** хомячОк доставит...
 показать весь комментарий
 
 
Лишь бы Апарыш теперь эти корабли в излишки не записал...
 показать весь комментарий
 
 
це і є нова стратегія - переправляти катєра по суші та по воздуху, або строїти їх в Бєрдянску-Маріуполі
 показать весь комментарий
 
 
как?
копать канал в обход?
договариваться (с кем?)
приглашать 6-й американский флот?)))
как?
 показать весь комментарий
 
 
что ни день, то новое прозрение да Зелеботы?
 показать весь комментарий
 
 
Заставьте Беню канал прокопать через крымский перешеек, это будет удар по плешивому карлику конкретный
 показать весь комментарий
 
 
Да паРашей оккупирован тот перешеек... негде там рыть...
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕсепар ЗЕКкоманда крутит - вертит как бы так лечь под рашку шоб и лечь под рашку и в тоже время что бы весь их зебилолохторат лёжа под кацапами визжал про перемогу царя - клоуна. Щас шо то выкрутят, следите за воплями зебилов, как только начнут волать про перемогу- всё пошла вода в хату, гасите свет.
 показать весь комментарий
 
 
..ну був -"барига", наробив на хрін непотрібну "Гюрзу",здав у полон патріотів -моряків...а ти-666 починаєшь верещати .як ЧМО з "нєчєрноземного МКАДу"...
 показать весь комментарий
 
не будем трусливо плыть по своей территории, лучше в сторонке поссым.
 показать весь комментарий
 
 
Надо 100 петекантропов обменять на 29 моряков вместо пети.
 показать весь комментарий
 
Всё верно, может что то и выйдет. А вот даже тысячи зебилов не хватит для обмена - такие тупые даже кацапам не нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Ніщо не заважає цілком безпечно переправляти катери з Херсона до Маріуполя суходолом.. Наростити сили угрупування флоту України можна й без проходу військових суден через Керченську протоку, поки що.. Втратили три судна з екіпажами за забаганками петі - сильнишими від цього ми стали?
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюсь - ти будеш першим добровольцем для формування екіпажу суден, котрі будуть наступного разу проходити Керченську протоку.. Досить вже такому "палкому патріоту" як ти , пропукувати плісові панталончики на дивані - настав твій час для подвигу..
 показать весь комментарий
 
 
Тепер у тебе твій презедент і я чекаю що ти підеш захищати Україну.
 показать весь комментарий
 
Ти багато назахищав Україну за часів нікчемної каденції свого божка петі? Скільки своїх плісових панталонів порвав потужною канонадою на дивані?
 показать весь комментарий
 
 
Брехунець - ти ж хвалився перед дівчатками в своїй темі АКСУ.. На фото АК-74.. Я ще за часів своєї строкової 84-86 такою іграшкою награвся досхочу.. Мені і тоді й зараз - більше до вподоби СКС..
 показать весь комментарий
 
Людською мовою,стратегія така-військові українські кораблі через протоку не йтимуть(торгові-якщо дозволять).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко согласовал с Х"йлом совместную провокацию с нашими катерами в надежде объявить ВП и оттянуть свою политическую смерть. Теперь наши моряки маются по кацапским зонам, а шоколадное чмо харю отъедает.
 показать весь комментарий
 
Точно, Пукин добровольно сам на бутылку запрыгнул перед всем миром, причем, уже никакие отмазки не помогли...эта "совместная провокация" позволила паРашку по самые помидоры натянуть...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лучше всего порохотактика: без оружия или без патронов сразу сдаться, ни тебе рального конфликта и много пиара. Можно сдать и корабли - когда нибудь вернём.
 показать весь комментарий
 
Суть этой "стратегии"- сделать "КУ" перед Ху*лом.

Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7577
 показать весь комментарий
 
...хомяковая стратегия - спрашивать у русни, как ходить украинским судам в украинских территориальных водах??? Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 743 Хомяк, ну ты и стратех фуев... Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5350
 показать весь комментарий
 
избежать не получится с куйлом никак ,как не получилось избежать с Хелсинским актом,Будапештстским меморандумом....
 показать весь комментарий
 
В субботу, 15 июня, два подвыпивших россиянина, находясь в Харькове, решили пообщаться с «аборигенами» по поводу некоторых актуальных, на их взгляд, вопросов.
Они решили рассказать первым встречным, что Крым - это Россия, что Путин - самый яркий и эффективный президент в мире...
Первые встречные оказались харьковскими футбольными фанатами, некоторые из которых защищали Украину, находясь в АТО.
В итоге - россияне оказались на газоне без сознания. Скорую им вызвали случайные прохожие.

Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2778
 показать весь комментарий
 
я вот понимаю стратегия это - начать военно-морские-воздушные учения как уничтожить ЧФ кацапов в Севасе и вместе с Керченским мостом !! Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7894 .а все остальное это бред сивой кобылы !!
 показать весь комментарий
 
Здогадуюсь шо це за стратегія. Воду на Крим в обмін на прохід.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх