 Украина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак. ВИДЕО

Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сказал в интервью Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся. Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - сказал Хомчак.
По его словам, во время захвата украинских моряков и судов российскими военными "были провокации с российской стороны".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.
Пролив это Россия
мост это Россия
осталось белый флаг выбросить или бурлаков из Волги выписать... дебилы...
21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 302 о назначении Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины
😂😂😂
Может еще не до конца разобрались, - так єто сказал не проклятый Порошенко а зелене Народне Сонечко вами наголосованое.
И ответ очевиден, а никак! Он и не будет ничего делать, а будет тупо ждать для себя попутного ветра на море, проводя ЗЕбильную линию "Ни мира, ни войны"...
Кипчаки (Kipchak, Qipchaq, Kypchak, Kupchak, Kıpçak) - тюркський кочовий народ, який був особливо відомий ХІ-ХІІ ст. Вийшовши з Кимацького каганату, вони завоювали велику частину євразійського степу під тюркської експансії разом з половцями, і були в свою чергу, завойовані монгольською навалою початку 13-го століття. Конфедерація племен половців та кипчаків утворила т.з. Половецьке поле.
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яку ще стратегію? Так, як проходили кіборги через контроль сєпарів до Донецького аеропорту? Тобто підкоритися порядку проходу, встановленому окупантом? Як ще, Хомчак?
Домовитися з окупантом про особливий порядок проходу? На чиїх і яких умовах? Реінтеграція ОРДЛО, які ще варіанти?
копать канал в обход?
договариваться (с кем?)
приглашать 6-й американский флот?)))
как?
Они решили рассказать первым встречным, что Крым - это Россия, что Путин - самый яркий и эффективный президент в мире...
Первые встречные оказались харьковскими футбольными фанатами, некоторые из которых защищали Украину, находясь в АТО.
В итоге - россияне оказались на газоне без сознания. Скорую им вызвали случайные прохожие.