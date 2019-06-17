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 Киевские новости, Общество
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Все про:мост (443) ПДД (326)

 Неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой автомобиль Mercedes Benz GL государственный номер АА 1068 ВР, движущийся по новому пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент нарушения ПДД зафиксировали сегодня 17 июня. Авторы видеозаписи утверждают, что полиция уже ищет нарушителя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт до 14 июня, - Кличко. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3132718
 
 
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не ЭТО Волька.... Невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві - Цензор.НЕТ 463 проблегается в машинке по мосту.... ну тип фонтан мост Квартал.....
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Зедибилы уже начали быковать
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пока вижу тут одного дебила и это ты
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У этого авто номера ВР, это кто-то из нынешней Верховной Рады быкует. Полиция ищет ... что там искать, нужно просто в базе данных номера проверить.
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Потім виявиться, що за кермом був сракохранитель небожителя. А він сам - нєуінауат. І взагалі, в той момент був в іншому місці. Дівчатка з сауни підтвердять
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Номер з літерами ВР можна елементарно купити у МРЕО. Як сім-карту з "красивим номером".
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і рішення суду , красиве рішення , таке ,щоб подобалось .
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в Виннице один бывший нардеп Скомаровский , был ещё при Ющенко , по сей день меняет машины а номер тот же ВР …… который ему дали при депутатстве .
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*зебилов* еще в Раде нет. Ето походу порохоскоты видят свой конец и толи решили суицидничать то ли шантажом заниматься
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Зебилы? А если окажется, что эта тварь из бпп, ты удавишься?
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Главное полиции не выйти на самих себя.
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рыгопесное чмо какое то однозначно
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Отаких порушників треба зразу линчувати з авто, тіпо спалити...
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соя. давайте, скулите что это все проклятый евробляхер.
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Да пох. Что бляхеры, что этот поц - одна ху...йня. Разница только в масштабах....
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Думаю, чи йому санітарів викликати чи просто віддубасити добряче
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А, давай и то и другое. Мочи. Потом отчитаешься, обязательно с фото！
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Давай подьезжай, Никита беглая.😀
Кстати, ты соберись с дуплями, ты первого собиралась ту рыгопсину ушатать. Не путайся😀
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так ты писал бы адрес. Вдруг она не одна к тебе захочет приехать
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Шо ты ржешь, как будто тебе тарифы вдвое снизили. Вот как Юля еще подойдёт и в целых четыре раза снизит, покажешь нам всем четыре дули.
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интересно, а когда видеокамеры на перекрестках начнут фиксировать нарушения и жесткоштрафовать офигевших водителей?
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видеокамеры только могут штрафовать или евробляхеров или простолюдинов на старых тазах. Ты хоть раз слышал чтобы чиновника на мерседесе когда то оштрафовали? Они просто игнорят ети все штрафы или позвонят своему знакомому мусору и тот удалит видеонарушение из базы.
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это понятно.. но я остался бы доволен, если бы щимили хотя бы обычное быдло, которое массово нарушает на каждом перекрестке наших городов.
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Не. Суд не отпустит. Потому что его не будут даже задерживать.
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Скорее всего мерседес украли еще вчера у бабушки-пенсионерки. А мусора получат еще премии и повышения за найденную машину. Невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві - Цензор.НЕТ 1619
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На одной стороне лешат факты и доказательства.- На другой стороне весо лежат пачки с деньгами. Как думаешь, что возьмут Петины рехвормированные судьи?
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Жалко, что водителя нельзя скинуть с этого моста.
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3 месяца тюряги за хулиганство и "общих работ" бысто остудят остаток мозгов данного сорта мажоров . Пора вводить такую меру пресечения .
Заодно и сажать за "ночные ралли" на те же срока ...
Разумеется , это в том идеальном случае , если нет пострадавших !
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допоки рога і копита БИКУ не спилять нічого не зміниться ... интелегенция помойки
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Кличко героїчно інкогніто перевіряє міст.. чи трісне..
)))
ризикнувши власним мерседесом.Котрим він дуже дорожить і ще нікому не показував ))
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3,14...ііі...ііі...іііііііііііііііііііііііі ... БИДЛО ...
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиНеизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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