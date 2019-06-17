 Неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент нарушения ПДД зафиксировали сегодня 17 июня. Авторы видеозаписи утверждают, что полиция уже ищет нарушителя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт до 14 июня, - Кличко. ВИДЕО+ФОТО