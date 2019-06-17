 Неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент нарушения ПДД зафиксировали сегодня 17 июня. Авторы видеозаписи утверждают, что полиция уже ищет нарушителя.
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Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новый пешеходный мост в центре Киева почти готов, - КГГА. ФОТО
В центре Киева откроют новый пешеходный мост меньше чем через месяц, - Кличко. ВИДЕО
Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено). ФОТО
Водитель "Мерседеса" сбил лося на Южном мосту в Киеве. ВИДЕО
не ЭТО Волька....
Кстати, ты соберись с дуплями, ты первого собиралась ту рыгопсину ушатать. Не путайся😀
Заодно и сажать за "ночные ралли" на те же срока ...
Разумеется , это в том идеальном случае , если нет пострадавших !
)))
ризикнувши власним мерседесом.Котрим він дуже дорожить і ще нікому не показував ))