 Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".Видео 112
"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.
По его словам, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.
"У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - отметил он.
Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. "Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", - указал он.
Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. "У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", - сказал он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.
ги
кацап, жги ще
В чем проблема? Оцифрованность звучит ещё хуже и не передаёт полностью смысл
Еще и друга детства начальником СБУ назначил.
Порошенко до такого даже не додумался
Пора говорить о программе поддержки стартапов , когда государственная комиссия даёт деньги и является при этом главным носителем риской . Однако в случае выхода на прибыль , получает свой процент от прибыли и на эти деньги сама живёт и выделяет новые средства на другие новые стартапы .
щось мені здається, що це він
Сообщите там кто-нибудь из команды этому придурку, что зданий под IT-компании уже дохера, чтобы оно не позорилось.
P.S.
У зели вообще какая-то мания со зданиями. То для АП надо здание, то для IT и тогда наступит то о чём все столько лет мечтали.
І шо саме ГОЛОВНЕ, українська ІТ - індустрія повинна асоціюватись з Купертіно,
а не з Распілково.
Опять он бредит про большие здания..
Президент Украины Петр Порошенко назвал пять главных направлений экономического развития украинского государства, сообщил сайт президента.
"Реальная стратегия развития и обеспечения экономического роста в Украине должна происходить по пяти направлениям:
-агропромышленный комплекс;
-ИТ-сектор;
-индустриализация и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт;
-инфраструктурные проекты и логистика развитие туризма", - сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.https://interfax.com.ua/news/election2019/563787.html
***** чем не стартап.
Зеленський - перший народний президент України !