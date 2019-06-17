EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  691  64
Все про:Зеленский (1783) Париж (335) IT-индустрия (152)

 Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил во время посещения кампуса стартапов Station F в Париже, что Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, шахтами и металлургией, красивыми людьми, природой и едой, но и с IT-индустрией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Видео 112

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.

По его словам, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

"У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - отметил он.

Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. "Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", - указал он.

Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. "У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", - сказал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3132705
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в нокауті соєва ботва буде через місяць - коли остаточно зрозуміють , що партія ПЕСиків до ВР не проходить ! Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 8614
 показать весь комментарий
 
А ишшо ты в своём семейном альбоме посмотришь.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть ще й не один раз підкидали, забуваючи ловити.
 показать весь комментарий
 
яка в тебе зворушлива історія життя ..))
 показать весь комментарий
 
Да ладно. Таких как ты "подкидышей" 73%. Смело можешь их фото считать своими семейными. Начинай альбом собирать с той фотки.
 показать весь комментарий
 
А ещё очень полезно было бы и с космическим и с оружейным ракетостроением, и самолётостроением, да и без жрачки никому, в т.ч. и айтишникам, ну никак не обойтись.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите парню, что Украина в мире это еще и самолеты, Аны, летающие по всему миру. Пока еще летающие. Турбины разные, оружие, да много еще чего. Ну и, конечно, сильнейшие пианисты, как же без этого, что есть, то есть.
 показать весь комментарий
 
 
Для Харькова особенно ваш коммент актуален. У нас множество заводов стоят или умирают. Но для ИТ не нужны большие инвестиции, ИТ - это офис с мощными компьютерами, интернет, талантливые программисты и интеллектуальная собственность. Начинать нужно именно с ИТ, а для других отраслей важны суды, налоги, менты, СБУ и защита инвестиций. ИТ-компаниям это все не так важно, они работают на Запад и программисты работают ФОПами.
 показать весь комментарий
 
Блин! Разумков или Богдан обучите это ещё каким-либо словам кроме "диджитализация".
 показать весь комментарий
 
 
вони самі ці щойно вивчили... до інших ще не дійшли...
 показать весь комментарий
 
 
Я знал, что "фотошоп" - это сложно для диджитилизированных ЗЕ!лепукиных. Но ты превзошёл все мои ожидания!
 показать весь комментарий
 
 
А у нас тоже говорят дигитализация
В чем проблема? Оцифрованность звучит ещё хуже и не передаёт полностью смысл
 показать весь комментарий
 
 
Проблемма не в том, как говорят. Проблемма в том, что чувак только это слово и озвучивает. Знаешь, типа зазубрил что-то умное для себя - и теперь постоянно с этим носится.
 показать весь комментарий
 
 
Нелегко буде Зеленському змінити ассоціацію після Петра,бо при Петрі Україна корумпованими задворками між Європою та кацапами.
 показать весь комментарий
 
 
а он что-то меняет? Делает все то же самое и слова те же.

Еще и друга детства начальником СБУ назначил.

Порошенко до такого даже не додумался
 показать весь комментарий
 
 
Платят, видать, хорошо, если Петю матюкнешь. Не, Петро заслужил, не спорю, но перебор уже очевиден.
 показать весь комментарий
 
 
Зе со своими конституционными обязанностями ознакомился? А то будет, как с Молдовой, судьбу которой решил Кремль и Запад.
 показать весь комментарий
 
 
Стартаперы не всегда хорошо , ибо если это длится долго и значит пока нет прибылей .

Пора говорить о программе поддержки стартапов , когда государственная комиссия даёт деньги и является при этом главным носителем риской . Однако в случае выхода на прибыль , получает свой процент от прибыли и на эти деньги сама живёт и выделяет новые средства на другие новые стартапы .
 показать весь комментарий
 
 
А можна видео с прямой речью всех єтих умных фраз Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 3388
 показать весь комментарий
 
 
а ну, перевірте, там Діма-айфон на місці?
щось мені здається, що це він
 показать весь комментарий
 
 
Зеля вообще дебил, если думает, что дело в здании.
Сообщите там кто-нибудь из команды этому придурку, что зданий под IT-компании уже дохера, чтобы оно не позорилось.
P.S.
У зели вообще какая-то мания со зданиями. То для АП надо здание, то для IT и тогда наступит то о чём все столько лет мечтали.
 показать весь комментарий
 
 
Это Петро виноват. Задурил Зеле голову своими будками, а парень молодой, психика неустоявшаяся, вот и понесло со зданиями.
 показать весь комментарий
 
" Вову понесло. Он почувствовал прилив новых сил и IT-идей " (с)
Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 2659
 показать весь комментарий
 
 
Київ перейменуєм у Сколково, а Сколково у Нью-Васюки
 показать весь комментарий
 
 


І шо саме ГОЛОВНЕ, українська ІТ - індустрія повинна асоціюватись з Купертіно,
а не з Распілково.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. "У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3132705

Опять он бредит про большие здания..
 показать весь комментарий
 
 
значит не забыли писульку от пороха в карман ему положить

Президент Украины Петр Порошенко назвал пять главных направлений экономического развития украинского государства, сообщил сайт президента.
"Реальная стратегия развития и обеспечения экономического роста в Украине должна происходить по пяти направлениям:
-агропромышленный комплекс;
-ИТ-сектор;
-индустриализация и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт;
-инфраструктурные проекты и логистика развитие туризма", - сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.https://interfax.com.ua/news/election2019/563787.html
 показать весь комментарий
 
 
Нам би в Україну які-небудь би заводики хранцузьські затягнути... Ну, там з виготовлення "Пежоукрів", чи "Козакрено". Чи аналогів "Містралів"... Може, би на крейсер би сподобились...
 показать весь комментарий
 
Даааа. !!! Я вот до сих пор не могу понять, почему блоки питания для зарядки смартфонов не имеют дополнительного разъема USB для флешки. Почему обязательно надо искать провод- переходник.
***** чем не стартап.
 показать весь комментарий
 
 
А как же самолеты, ракеты, автомобили, поезда, корабли и т.д.???
 показать весь комментарий
 
 
та то потом - очень,очень красивые женщины в Украине )))
 показать весь комментарий
 
Это все шутки шуточные...а факинг диджитализация это наше всЕ...😀
 показать весь комментарий
 
Вчера был день отца. Сегодня день петекантропов, судя по безмозглым постам на ветках.
 показать весь комментарий
 
 
Це схоже на те,що замість хліба їжте тістечка.
 показать весь комментарий
 
Це Петя Зеленський чи Вова Порошенко?
 показать весь комментарий
 
опен-спейс, диджитализация, стартап, шаурма, крафтовое пиво, релиз, дейли-митинг, продакшн.. Наш ПреЗЕдент, - настоящий айтишник.
 показать весь комментарий
 
О то эти факинг айтишники, они умнее тебя в стописят раз, сам говорил.
 показать весь комментарий
 
все вірно сказав - час впроваджувати це в життя ...
Зеленський - перший народний президент України !
 показать весь комментарий
 
Добре лизнув, Зєлі тепер тиждень можна не какати.
 показать весь комментарий
 
 
Ты опять забыл про народную республику проорать...при народном поезЕденте...должна быть и народная республика...
 показать весь комментарий
 
и новые галактики будут открывать космические корабли построенные в Украине - що не верите - а почему зеле верите - чем я хуже - по крайней мере честней это точно))))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх