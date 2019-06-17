 По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов, - одесский активист Стерненко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем видеоблоге говорит одесский активист Сергей Стерненко.
"Для того, чтобы проверить эту информацию, я зашел на официальный сайт российской налоговой службы... Когда я ввел на этом сайте фамилию, имя и отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, то система показала даже код плательщика налогов. Это значит, что гражданин РФ с такими персональными данными существует. И тогда мы получаем одно из двух: либо у Соколова Михаила Юрьевича есть брат-близнец с точно такими же персональными данными, либо в списке "Слуги народа" есть гражданин РФ, который собирается стать народным депутатом Украины", - говорит Стерненко.
Но порохоботам голодным нужна была кость, и они ее получили)
Теперь грызут)
Если здесь сигнал правдивый, то такой человек просто не пройдёт проверку.
Зачем вы притворяетесь, вы ж сами все прекрасно понимаете.
Нужен был повод для возмущения - не все ж рыться в рубашках да обсуждать бег сквозь фонтан
Получили - цельный расейский шпиён))
Я правильно понимаю...
Берём из списка Зе', например Петрова Ивана Семеныча!
И вводим это ФИО в базу данных РФ...
И, обана, есть такой чел у них!!! Всё - зрада зрадная!
Судя по статье, это так и происходило
Може ти мав на увазі логіка?
Бо інтуїція, тут не помічник
или тебе анекдот про то как потерпевший 10 раз поскальзывался на апельсиновой корке и случайно напарывался на кинжал, не кажется смешным?
кстати, в твоём посте грам. ошибка. какая? точнее, назови первую
И я разрешу тебе даже поставить мне оценку
17 июня 2019 года. В ожидании 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com/
Не ясно, при чем тут сосед комика с россиянкой. Если вы про зама главы СБУ - то да, это позор такие назначения. Но власть то еще не поменялась и не передалась по человечески.
Так что рулят старые бездельники, что даже Вагнера не потрудились в розыск объявить.
Зельц продает нашу страну а виноват опять Порошенко! 😁😁😁
Привет палате номер 6.
Клоуны из 73-процентного квартала, вы можете пояснить логику своего выбора??? Петя не был святым. Кадровая политика, практически, и назначения были бездарными - согласен. Домашняя политика была отдана домашним структурам и осталась без внимания - согласен (потому что ею занимались всякие аферисты типа Рюкзакова, мужа женщины 3-го тысячелетия, импотенты-сытники с вечно бегающими глазками и прочая срань). Внешняя деятельность почти безупречна. Валюта стабильна, банки работают, армия страну защищает в буквальеом смысле...а это и есть сфера ответственности преза. Но вам нужен был комик. Вы что, руские??? Там чтят ивана-долбо...****...вы бы уж постеснялись... и речь не о том, что из-за вас, кретинов, 5 лет жизни страны уйдут к бениному клоуну под хвост. Вопрос стоит серьезнее: быть или не быть Украине как государству. А вы, ****, ерничаете, вихляете...на что надеетесь?
Баласинович , говорите ,, хех-х .. .
Тільки тому, що у нього є в рф однофамілєц?
Не смішіть..
І не опускайтесь до рівня - виправдаю все, бо це мій кандидат. Всі про"""бєли потрібно викоивати одразу ж.
Мій кандидат була Юля!
Зе' - не мій кандидат!!!
Але те, як себе ведуть порохофіли, я згоден навіть бути Зе'білом
Даже табуретка была бы лучше, чем Барыго-Мародер.
Только авторизоваться не получается уже 2й день. Вчера еще профиль гугля был и не работал. Сегодня остался фэйсбучный и тоже не работает.
Вот такое государство в смартфоне.
Запустили гібридний фейк, а вони відриваються по повній
Телепні
Резать как свиней
Другого выхода нет
А это на кого подписана Юлия Мендель, пресс секретарь Зе .