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 По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов, - одесский активист Стерненко. ВИДЕО

По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Михаил Соколов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем видеоблоге говорит одесский активист Сергей Стерненко.

"Для того, чтобы проверить эту информацию, я зашел на официальный сайт российской налоговой службы... Когда я ввел на этом сайте фамилию, имя и отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, то система показала даже код плательщика налогов. Это значит, что гражданин РФ с такими персональными данными существует. И тогда мы получаем одно из двух: либо у Соколова Михаила Юрьевича есть брат-близнец с точно такими же персональными данными, либо в списке "Слуги народа" есть гражданин РФ, который собирается стать народным депутатом Украины",  - говорит Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов на вопрос, подала ли его жена заявление на украинское гражданство. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3132687
 
   
 Топ комментарии
 
не.... ну это совсем-совсем не прокацапский реванш... это совсем не то, что мы подумали... это просто новые рыла такие.... По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов, - одесский активист Стерненко - Цензор.НЕТ 157
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я на него никогда не надеялся. я надеялся на здравый смысл наших людей. оказалось, что зря надеялся... По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов, - одесский активист Стерненко - Цензор.НЕТ 7890
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А чого ви дивуєтесь ? спадковість влади не змінилася чи може за пєці-мародера не було мерів-сепаратистів з російським паспортами чи він не призначав на вищі державні посади відвертих сепаратистів, холуїв зека і російську агентуру ?
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Благодаря тому что в Украине 73 % зебилов, Украину уже оккупировал русский мир . И не надо танков
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Посмотрите на физиономии тех 450 что есть сейчас и чего они добились, претензий нет к ним?
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Масса претензий, но добились они многого, особенно по сравнению с другими созывами Верховной Рады. Посмотрим, чего добьется "Слуга российского народа", ну, кроме возврата Украины в стойло Российской Империи, конечно.
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Гржаданину РФ можно быть у нас депутатом?
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Вот именно, что бред сивой кобылы))
Но порохоботам голодным нужна была кость, и они ее получили)
Теперь грызут)
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Бред - в чем? В возмущении тем, что кандидатом в ВР Украины от "Слуги народа" идет гражданин России? Или не идет? Или не гражданин России? "Слуга народа", что, не может сделать официальное заявление по этому поводу? Мол, не вашего ума дело, холопы?
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Тебе сказали, что ВСЕ кандидаты будут МНОГОКРАНО провряться. Уже более дестка отсеяли.
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Бред в том, что депутатом может стать исключительно гражданин Украины. Да ещё и проживающий в Украине определенное количество лет. По этому поводу даже у Саакашвили могут возникнуть проблемы с регистрацией.
Если здесь сигнал правдивый, то такой человек просто не пройдёт проверку.
Зачем вы притворяетесь, вы ж сами все прекрасно понимаете.
Нужен был повод для возмущения - не все ж рыться в рубашках да обсуждать бег сквозь фонтан
Получили - цельный расейский шпиён))
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Альо! Людина з української Одеси відповідає на українську українською! А мародерський троль "Сєров свідомий" - ніколи.
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Можно. Если перешерстить ВР, то найдется не один десяток депутатов с букетом гражданств, включая и российское.
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Странно всё это ...
Я правильно понимаю...
Берём из списка Зе', например Петрова Ивана Семеныча!
И вводим это ФИО в базу данных РФ...
И, обана, есть такой чел у них!!! Всё - зрада зрадная!
Судя по статье, это так и происходило За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 4016
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ты либо тупо мухлюешь, либо у тебя проблемы с интуицией. там совпало не только ФИО.
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Кірюха!!!
Може ти мав на увазі логіка?
Бо інтуїція, тут не помічник
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я имел в виду, что человек чувствует базовые вещи из теории вероятности интуитивно.
или тебе анекдот про то как потерпевший 10 раз поскальзывался на апельсиновой корке и случайно напарывался на кинжал, не кажется смешным?
кстати, в твоём посте грам. ошибка. какая? точнее, назови первую
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Докажи мне, что ты являешься мне учителем по диктанту!
И я разрешу тебе даже поставить мне оценку
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как дитё прям. а ошибка в первом же слове. в украинском нужен звательный падеж (кличний відмінок або клична фома (так цей відмінок називали, коли я навчався у школі)
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Так откуда ему знать такие мелочи, там лишь бы что ляпнуть, опять же таки - слово красивое )))
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Плюс дата рождения...и таких челов может там и не быть...
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У ролику я не почула про його українське громадянство... Та напевне воно є якщо воно іде в ВР... І зараз стає питання моралі, чи зможе ЗЕ і ко викинути зі своєї партії цю потвору...
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
17 июня 2019 года. В ожидании 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com/­­­­­­­­­­­­­
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Сейчас эта так называемая партия "Слуга народа" пока спешно формируется но уже сейчас там подавляющее количество пророссийских личностей. А среди уже получивших "портфели" практически все это скрытые пока что сепаратисты,но как бы они не пытались притворятся овцами но время от времени их иногда прорывает,видимо забывают что вся власть пока ещё не ихняя. Такой прокол недавно случился и у "православной" девицы Мендель когда её вдруг понесло и она начала визжать что ВСУ обстреливают детсады,школы и убивают "мирных" жителей Донбасса. Видать девка нюханула и потеряла реальность где она находится. Такая же картина маслом случилась и с бизнес-партнёром Зеленского Шефиром который начал призывать к капитуляции потому что их кинодерьмо тогда будет лучше продаваться в раше. А "Штирлиц" имеющий ордена страны агрессора более 20 лет никак не может получить паспорт Украины для своей российской подруги. Ну в общем подобралась шатия-братия ещё та!!! Пока они ещё сидят тихо но что будет осенью?. Вот тогда мы их и увидим во всей красе.
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Сейчас в СБУ главный - сосед комика с женой гражданкой РФ
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А Грицак, коготорого Порошенко главой СБУ назначил, чем занят?
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Да в принципе, и с Грицаком мне все ясно, и чем он 5 лет занимался тоже ясно.
Не ясно, при чем тут сосед комика с россиянкой. Если вы про зама главы СБУ - то да, это позор такие назначения. Но власть то еще не поменялась и не передалась по человечески.
Так что рулят старые бездельники, что даже Вагнера не потрудились в розыск объявить.
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Стерненко - красава. Легенда за життя. Вміє так зарядити під око Шуфрічу, що фотку можна номінувати на світлину року і отримувати призи.
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Так це він йому засвітив? Красава! Кажуть ще двох зарізав, неначе кабанів, ще й на телефон знімав, як конали. Добре, якщо в СБУ та ГПУ є своя рука, - роби що хочеш! Ніхто тебе не займе. Красава!
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Так, зарізав кілера(одного, другий втік) його ж ножем. Може це тому, що йому додало злості, що на нього це був третій за місяць замах, а поруч ще була його дівчина. Уявляю і розумію його праведну лють.
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Всі пройдисвіти, шарлатани, піарщикі,клоуни команда 95 кварталу--біжать в "слугі народа",а президент набирає до себе майже всіх своїх соплемінників, бивших і людей без досвіду роботи. Скоро пів -країни буде на сцені ліги сміху і 95 кварталу.
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Порохоботы завидуют. У Пети нет проблемы проверять списки кандидатов, потому что их меньше десяти и они даже не пройдут.
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Железная логика!
Зельц продает нашу страну а виноват опять Порошенко! 😁😁😁
Привет палате номер 6.
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Тебе, удмурд, за скікі продали?..аж цікаво За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 1806
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Вітаю зебілів. Політичний проект "Буратіно" в дії.
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Одних безідейних і неосвічених міняти на інших безідейних неосвічених - у нових будуть такі ж досягнення, як і у старих. Навіть гірші, бо старші хоч мають якусь школу життя, а молодші - ніде й нічому не вчені. Хіба по калюжах бігати зад водою мочити. Не можна пускати невчений народ у Раду. Їх будь-який "експерд" навколо пальця обкрутить, а віддуватися все одно країні.
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Не сцы...к тому времени страна будет в смартфоне...как джин в старой масляной лампе...тока потри, пройдись по лампе членом, как по клавишам, страна вмиг и появится со словами "слушаюсь и повинуюсь". Красивая идея? Страна в смартфоне...

Клоуны из 73-процентного квартала, вы можете пояснить логику своего выбора??? Петя не был святым. Кадровая политика, практически, и назначения были бездарными - согласен. Домашняя политика была отдана домашним структурам и осталась без внимания - согласен (потому что ею занимались всякие аферисты типа Рюкзакова, мужа женщины 3-го тысячелетия, импотенты-сытники с вечно бегающими глазками и прочая срань). Внешняя деятельность почти безупречна. Валюта стабильна, банки работают, армия страну защищает в буквальеом смысле...а это и есть сфера ответственности преза. Но вам нужен был комик. Вы что, руские??? Там чтят ивана-долбо...****...вы бы уж постеснялись... и речь не о том, что из-за вас, кретинов, 5 лет жизни страны уйдут к бениному клоуну под хвост. Вопрос стоит серьезнее: быть или не быть Украине как государству. А вы, ****, ерничаете, вихляете...на что надеетесь?
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Миру, але не капітуляції, Вовина заява була відразу після перемоги на виборах. Може навіть до перемоги
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Глупство пан каже. Не може 73% українських громадян бути п'ятою колоною москви. А сьогодні вже 88%, доречі.
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Это ещё терпимо . Хорошо ещё что не какой то Пашка Губарев , или Деня Пушилин . Кацап - в "слуге урода " , это нормально . .
Баласинович , говорите ,, хех-х .. За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 8502 .
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Не льсти себе. Посмотри на 1-ю десятку мародера.
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нет, спциально изменят конституцию и протащат как Петя протащил Луценко в генпрокуроры.
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еще хватает наглости вякать про генпрокурора, - после росийских жен, медалей от ФСБ и присвоения левих званий.
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и обнимание по ночам с кумом ***** на Банковой.
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И я том же. Медведчук раз мелькнувший на Банковой то была такая зрада шо гной не успевали откачивать а теперь кум медведчука в "слугах урода" и ниче все хорошо. Какая ж двуличная мразь...
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Точно, пэтя ещё и свинарчуков кроме всего этого выгородил
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ШТА??? А теперь зебилка подробнее про изменения в Конституцию? Конечно же у шоколадки был зашквар с кумпркурором, но судя по назначениям вазелина шоколадка вообще лох, тот хотя бы назначал не циркачей на руководящие должности.
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Чому?
Тільки тому, що у нього є в рф однофамілєц?
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С одинаковой датой и местом рождения? Пиши еще, не стесняйся, не удивительно что поклонников вазелина называют зебилами.
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Повний ?
Не смішіть..
І не опускайтесь до рівня - виправдаю все, бо це мій кандидат. Всі про"""бєли потрібно викоивати одразу ж.
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Викривати і звертати увагу суспільства.
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Ще раз!!!
Мій кандидат була Юля!
Зе' - не мій кандидат!!!
Але те, як себе ведуть порохофіли, я згоден навіть бути Зе'білом
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"Я тебя слепила из того, что было".. - это о будущей на 90% пророссийской фракции "Слуги народа" в Раде.
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Ну тебе виднее. Нам зачем об этом говоришь? Хвастаешься, что ли ?
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А знак кози у Слуги народу на транспарантах нікому очі не їсть? Може комусь повилазило, чи може хтось думає, что то слуги хеві металу.
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Да. Лучше никакой Украины, чем Украина с Порошенко.
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Не дошло до дегенератов ничего,власть это не гос-во,гос-во это понятие намного фундаментальней чем власть,власть меняется а гос-во остается,где вас столько набралось дегенератов слабоумных?
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Да я здесь уже с зелеботов стебусь, выдавая их сокровенное.
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Поршенко сам розадавал украинские гражданства касабам, что бы те стали депутатами, как Новинснкому.
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Наконец то начало доходить за 5 лет. За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 1119
Даже табуретка была бы лучше, чем Барыго-Мародер.
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порошенко - труп.. запиши собі на лобі.. а ті хто за нього - некрофіли За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 8248
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Кто вам дегенератам виноват снова,голосуете за инородцев и шутов,потом ноете как потерпевшие,выбирайте украинцев,и не пускайте жидов во власть,они ненавидят всё украинское как и москали.
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Полностью согласен, быдло ДОБРОВОЛЬНО выбирает жидов, а потом ноет когда жиды выдавливают из них гешефт.
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Проголосовать за каждого кандидата СН можно по ссылке:https://sluganarodu.ua/candidates/list
Только авторизоваться не получается уже 2й день. Вчера еще профиль гугля был и не работал. Сегодня остался фэйсбучный и тоже не работает.
Вот такое государство в смартфоне.
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Кандидат в народные избранники Александр Дубинский, помогающий разгонять фейк кремлевской пропаганды про то, что приветствие "Слава Украине"- это нацистский лозунг. Отсюда вопрос к партии Слуга народа: Кому служим? Какому народу? Чьим интересам? Слава Украине! За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 2759
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Дайте порохоботам порадіти За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 6918
Запустили гібридний фейк, а вони відриваються по повній
Телепні За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 4412
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для клованов все фейк,только маестро игры причандалами на пианино для них царь и бог
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ну да,всего лишь гражданин рф может стать депутатом ВР,идиоты правда?
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Тю, та разве для зебилок это проблема, вот нормальный киоск с шаурмой найти, вот о чем нужно заботиться, да и провести реформу дресс кода, и разрешить ходить в шортах и перехать в новое здание для вазелинового шапито, а вот гражданин страны агрессора в депутатах это фигня.
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Вполне возможно что у чувака двойное гражданство. Сегодня вся зРада ими забита. Для этого Зеля делает ПРОВЕРКИ всех кандидтов и публикует их списки.
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если этого гражданина рф уберут со списков, то его место займет сотая лиза богуцкая
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уже опубликованы списки двухсот кандидатов.
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и каким образом это мешает сотому номеру переместиться на место 99 в случае исключения с 99-го гражданина рф....или, думаешь, там еще больше иностранных агентов, желающих разрушить партию изнутри?
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Он переехал в Украину еще в 2004 после наезда власти на ЮКОС,
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и, что, сразу стал украинцем?...и так уже 5 лет
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Гражданство получил, а вот станет ли он депутатом с двойным гражданством решать ЦИК, хотя в теперешней Раде таких полно.
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Любой из нас ошибался и будет ошибаться. Петю почему нах послали? Потому, что на указание: "петя, ты не то делаешь!", ответ был: "где,***,тебе реформ не хватает". Зе предупреждал о неидиальности списка и просил сообщать о сомнительности персон. Посмотрим.
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еще один екцперт расказывает что реформ не было... зарубежные аналитики,експерты,чиновники говорят что таких реформ не было еще со времен независимости страны,а зелеботы дальше срут о том что нетьизменений...
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якщо гарно пошукати то мабуть2/3 всього списку мають кацапське громадянство. А партію треба перейменувати в слуга кацапів
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Ну давай ищи, думаю список уже не первый день шерстят.
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Пора начинать резать российскую агентуру
Резать как свиней
Другого выхода нет
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За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 2757bamr‏ @bamr69 12 мин.12 минут назад
А это на кого подписана Юлия Мендель, пресс секретарь Зе .

За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 7269
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПо списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов, - одесский активист Стерненко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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