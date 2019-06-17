 250 новобранцев Нацгвардии приняли присягу в Киеве. ВИДЕО

После курса молодого бойца впервые в форме, васильковых беретах, с именными шевронами и оружием. Выстроившись под Верховной Радой, сосредоточенные новобранцы весеннего призыва официально становятся нацгвардейцами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал."Клянусь исполнять свои обязанности в интересах соотечественников, клянусь никогда не предать украинский народ", – говорят нацгвардейцы.
Отныне принявшие присягу 250 нацгвардейцев в течение года или полутора будут служить в Киеве и области.
Гендерно разбавляют ряды новоиспеченных гвардейцев девушки с сине-желтыми лентами в косах и с цветами в руках. Шестнадцать женщин – добровольно и кардинально изменили свой образ жизни, подписав контракт с Нацгвардией.
Яна Андрухович рассказывает: "Понравилась служба, многих ребят знаю, захотелось служить тоже. До этого училась в училище на парикмахера-модельера".
А нацгвардеец Юлия Фурман говорит: "Я – медик вообще. Такая ситуация в стране, что надо помогать нашим ребятам и поддерживать их".
Также 70 нацгвардейцев торжественно поклялись на верность украинскому народу в Запорожье. Присягу принимали на центральном Майдане Героев.
Срочную службу военнослужащие будут нести в девятом полку оперативного назначения. Там они полтора года будут проходить обучение. К выполнению задач в зоне боевых действий их не будут привлекать. Почти половина новобранцев, по словам командиров, планируют со временем пойти на контрактную службу.