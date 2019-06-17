 Я увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент, - 30-й номер в списке "Европейской Солидарности" Баласинович объяснила, кого материла в скандальном ролике. ВИДЕО

Об этом она заявила в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.Баласинович заявила, что к публикации ролика причастен ее муж Богдан Баласинович и журналист, кандидат в нардепы Александр Дубинский.
"Это моя боль. Это трагическая история домашнего насилия, которую сегодня использовали двое мужчин. Один из них - это муж Богдан Баласинович, второй - ведущий "1+1" Александр Дубинский. Это моя личная история, которую я никогда не хотела выносить на публику. Мой муж – садист. И так сложилось в жизни, что наша семья два года назад перестала фактически существовать. И эта история – это абсолютно не обращение к сотруднице полиции или кому-то из должностных лиц. Когда заболела дочка, мой муж сказал мне, что он в Канаде. Я поехала в аптеку купить лекарства и, проезжая мимо одного кафе, увидела его машину. Я зашла туда и увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент", – утверждает кандидат в нардепы.
По словам Баласинович, опубликованное 13 июня видео – фрагмент ее ссоры с любовницей мужа и ее подругой.
"У нас была перепалка, мы обсуждали мою внешность, что я некрасивая, то был мой ответ. Там были и другие люди, там была моя подруга, которая это все снимала, и у меня есть реальное видео. А это – грязное, вырванное из контекста видео… [Сказанное] адресовалось любовнице моего мужа. Это произошло больше двух лет назад, это тот день, когда фактически перестала существовать моя семья", – сказала она.
Баласинович связывает публикацию видео с предстоящими внеочередными выборами. "Когда я попала в список "Европейской Солидарности", мой муж цинично передал это видео Дубинскому, вырвал из контекста…" – заявила глава Васильковского райсовета, добавив, что ей "стыдно за поведение в тот день".
Ранее был обнародован ролик, на котором глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской: "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30".
Що це,як не ознака жовтіння ,що плавно переходить в коричневий колір ? Тьху !
І про журналіста Дубінського :
А ви свої коменти читали ?
Та більшість з вас ще гірше висловлюється
воистину, какой поп, такой и приход
Привід задуматись Васильківчанам про кандидата,що хоче підвищити свій рейтинг за рахунок чужого горя.
Дубинский и сам себя спокойно защитит, попутно унизив сотни подсвинков.
Матершиница, как и фсе соевые.
Представительница старой поствофковой Украины.
Зе внесёт в страну свежесть, чистоту и культуру, Европейскую нравственность!
Это значит, что если любой из нас находится на рабочем посту, то и он, и окружающие должны оставить домашние проблемы дома и уважать нормы общества. Иначе - кацабский бабизм.
"Чиновница известна тем, что в 2018 году напала на консьержку элитной многоэтажки, в которой живет ее свекровь. Пожилую женщину чиновница обозвала «проституткой» и избила."
В такой ситуации нужно делать самоотвод и не позорить партию.
С мужем, наверное, все так и было, как она рассказывает, но вот только то видео не имеет никакого отношения к семейной трагедии. Да, оно явно вырвано из контекста, но из другого контекста. Обычная склока где-то на парковке, но не с полицейской.