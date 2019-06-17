 Я увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент, - 30-й номер в списке "Европейской Солидарности" Баласинович объяснила, кого материла в скандальном ролике. ВИДЕО

Об этом она заявила в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

Баласинович заявила, что к публикации ролика причастен ее муж Богдан Баласинович и журналист, кандидат в нардепы Александр Дубинский."Это моя боль. Это трагическая история домашнего насилия, которую сегодня использовали двое мужчин. Один из них - это муж Богдан Баласинович, второй - ведущий "1+1" Александр Дубинский. Это моя личная история, которую я никогда не хотела выносить на публику. Мой муж – садист. И так сложилось в жизни, что наша семья два года назад перестала фактически существовать. И эта история – это абсолютно не обращение к сотруднице полиции или кому-то из должностных лиц. Когда заболела дочка, мой муж сказал мне, что он в Канаде. Я поехала в аптеку купить лекарства и, проезжая мимо одного кафе, увидела его машину. Я зашла туда и увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент", – утверждает кандидат в нардепы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской (обновлено). ВИДЕО

По словам Баласинович, опубликованное 13 июня видео – фрагмент ее ссоры с любовницей мужа и ее подругой.



"У нас была перепалка, мы обсуждали мою внешность, что я некрасивая, то был мой ответ. Там были и другие люди, там была моя подруга, которая это все снимала, и у меня есть реальное видео. А это – грязное, вырванное из контекста видео… [Сказанное] адресовалось любовнице моего мужа. Это произошло больше двух лет назад, это тот день, когда фактически перестала существовать моя семья", – сказала она.



Баласинович связывает публикацию видео с предстоящими внеочередными выборами. "Когда я попала в список "Европейской Солидарности", мой муж цинично передал это видео Дубинскому, вырвал из контекста…" – заявила глава Васильковского райсовета, добавив, что ей "стыдно за поведение в тот день".

Ранее был обнародован ролик, на котором глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской: "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30".