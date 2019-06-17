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 Политика Украины
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 Я увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент, - 30-й номер в списке "Европейской Солидарности" Баласинович объяснила, кого материла в скандальном ролике. ВИДЕО

Видео, на котором кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности" (№30 в партийном списке), председатель Васильковского райсовета Киевской области Наталья Баласинович нецензурно выражается в адрес собеседницы за кадром, было снято больше двух лет назад. По словам Баласинович, тогда она поругалась с любовницей своего мужа.

Об этом она заявила в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

Баласинович заявила, что к публикации ролика причастен ее муж Богдан Баласинович и журналист, кандидат в нардепы Александр Дубинский.

"Это моя боль. Это трагическая история домашнего насилия, которую сегодня использовали двое мужчин. Один из них - это муж Богдан Баласинович, второй - ведущий "1+1" Александр Дубинский. Это моя личная история, которую я никогда не хотела выносить на публику. Мой муж – садист. И так сложилось в жизни, что наша семья два года назад перестала фактически существовать. И эта история – это абсолютно не обращение к сотруднице полиции или кому-то из должностных лиц. Когда заболела дочка, мой муж сказал мне, что он в Канаде. Я поехала в аптеку купить лекарства и, проезжая мимо одного кафе, увидела его машину. Я зашла туда и увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент", – утверждает кандидат в нардепы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской (обновлено). ВИДЕО

По словам Баласинович, опубликованное 13 июня видео – фрагмент ее ссоры с любовницей мужа и ее подругой.

"У нас была перепалка, мы обсуждали мою внешность, что я некрасивая, то был мой ответ. Там были и другие люди, там была моя подруга, которая это все снимала, и у меня есть реальное видео. А это – грязное, вырванное из контекста видео… [Сказанное] адресовалось любовнице моего мужа. Это произошло больше двух лет назад, это тот день, когда фактически перестала существовать моя семья", – сказала она.

Баласинович связывает публикацию видео с предстоящими внеочередными выборами. "Когда я попала в список "Европейской Солидарности", мой муж цинично передал это видео Дубинскому, вырвал из контекста…" – заявила глава Васильковского райсовета, добавив, что ей "стыдно за поведение в тот день". 

Ранее был обнародован ролик, на котором глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской: "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30".

Источник: https://censor.net.ua/v3132671
 
   
 Топ комментарии
 
от же дура.. ще й на екрани країни вилізло, аж так до корита хоцца.. морда ліца гадящіх ПЄСиків Я увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент, - глава Васильковского райсовета Баласинович объяснила, кого материла в скандальном ролике - Цензор.НЕТ 86
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типова иліта, за таких і голоситимуть секта 5%
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Ай-ай-яй. Скока за идею отвалили? Надо было конкурс устроить, как сделать так "шобы пожалели и фсьо было не так". Автору пиара респект, но гением его не назвать, конечно. А вообще тупо. Но масса схавает, на то она и масса. Жаль только что выползет змеюка, не намочившись. Всем можно всё и в любом месте, если за спиной бабло. Это не личное, это проблема всей страны.
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Да там видео из трёх разных эпизодов из разных мест. Муж молодец что развёлся, жить с конченным плюющимся верблюдом ещё то удовольствие) Два горба себе спереди приделала, теперь модель))) от ************! От неё мелом и псиной смердит как не одень. Можно вывезти бабу из села, но не возможно вывести село из бабы. Это именно этот вариант. Думаю скоро появится бывший и закопает её поглубже!)) Популярность она такая!
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При такій жінці-стерві чоловік-садист практично шансів в розвитку своїх садистичних нахилів немає...І взагалі жоден чоловік,садист чи ні до цього відео відношення не має...Кобіта розмовляє з поліцейською,і тема розмови стосується суто зупинки...
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Е-е-е-е-е ? Кандидат в депутати ДВА ! роки тому посварилась з коханкою чоловіка !?!?
Що це,як не ознака жовтіння ,що плавно переходить в коричневий колір ? Тьху !
І про журналіста Дубінського :
Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 5620
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На Гималайского похож из Кабачка 13 стульев.
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Ка4нал Ге + Ге продолжает гадить....Во что превратилось наше телевидение? Ради пропаганды унижаются ниже плинтуса. Эти пропагандоны мать родную обгадят,лишь бы денех срубить.
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А что, соевая "элита" претендует на единоличное право гадить на головы избирателей?
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А что вообще люди Порошенко забыли на каналах Мертвечука, все чаще там стали появляться.
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История садомазо якась.Як,що муж садист,то чому ты его ревнуешь?!Радiти треба,що вiн нашёл коханку.Лучше б не объясняла,бо только усугубила мнение о семейке Адамсов.Як,що не можешь создать счастливую жизнь себе,то як ты собираешься,создать её твоим избирателям?Полное падение нравов. Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 3734
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ну у тебя и опыт сожалею - это как то не совсем нормально - но да ладно - номер по этому у тебя зачетный - ты уточни - ты у любимой 777 или таки 778 - а то не совсем понятно?
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Якось поймаешь томагавк головой.На якому будут выгравированы мои объяснения Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 8668
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сказал 778 бледнолицый. - уже скальпы вешать некуда ,а вам все неймется - да,да жду ,ну как обычно))))
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пшло ты со своими скальпами в саванну!
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Нормальная риторика при подобных встречах.... все цивилизованно, без мордобоя.
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А , ну тогда всё ясно !! Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 7663 .Там где козломордое Дубинское ( брат по разуму лоШарика ) всунуло свой пятак , всегда шкандаль ,, "высосанный из пальца " . Если где то звучит фамилия - дубинский , это значит что - ця " сынсация " не стоит и "копейки "внимания .
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Не по-европейски эта нью-бляха-муха ведет себя, не доросла она еще до европейского менталитета, иначе бы присоединилась бы и не мешала созданию счастливой шведской семьи... Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 2709
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зеленский и компания не брезгуют не чем - лишь бы до власти дорваться - зебилы об вас ноги вытирать будут - подлецы ведь не меняют методов
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Когда в стране 73 дэбилов , только такое быдло может быть депутатом. Вы можете себе приставить такою курицу в парламенте Дании ? Нет ? Почему ?
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Потому что *ента - депутатша от запэдрота.
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А ведь можно просто попросить прощение...
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Форумчани вже осудили..
А ви свої коменти читали ?
Та більшість з вас ще гірше висловлюється
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Кошерная харя гнусного дерьмоеда дубинского, как и лайноканал г+г вызывает омерзение...
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зачем эти потуги ... не надо маскироваться и прикидываться леди , хабалка себя уже проявила и проявит ещё не раз , петя создал очередной форпост брехунов и лицемеров , другого из поднего ничего не выйдет , бо сам такой
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и у меня есть реальное видео - але куй вам, не покажу
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неужели опять в новой верховной раде будет сидеть такое дерьмо. и что она может сделать для людей.
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так она еще и аферистк!!!!
воистину, какой поп, такой и приход
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А найголовніше пан Бутусов "забув" сказати ? Що це відео ,пов"язане з сімейними проблемами дворічної давнини ,виклав слуга урода ,пан Дубінський, що балотується по 94 округу,куди входить і Васильківський район.
Привід задуматись Васильківчанам про кандидата,що хоче підвищити свій рейтинг за рахунок чужого горя.
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Да, иметь в семье такую матерщиницу уже такое горе.
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Ну,кажуть ,є люди.які вважають неприйнятним розпад сім"ї з-за коханців,дітей-безбатченків,бідою.Знаєте,християнські цінності,уся ця застаріла моральність... Але матюк,звичайно-то страшніше(звичайно,не той матюк,що вигавкує Дубінський.То-той шо нада,матюк).
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Свиноботы-ПЕдики закономерно бросились защищать лярву.
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В смысле,зе-педики кинулись защищать дубинского?
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От кого и по какому поводу его необходимо защищать, по мнению подсвинков?
Дубинский и сам себя спокойно защитит, попутно унизив сотни подсвинков.
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Для чого Дубінський принижує підсвинків ? Тому що єврей,як і його господар ? Але ж йому достатньо не їсти свинину !
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Почему тогда Гройсман, Пашинский, ********* и др. не унижают подсвинков? А сами ими являются.
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Более жирного свина, чем друган клоуна Стефанчук история Украины не знала.
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петро підбирає собі в команду самих, самих..))))
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БрЫхуха, как и капитан её партии.
Матершиница, как и фсе соевые.
Представительница старой поствофковой Украины.
Зе внесёт в страну свежесть, чистоту и культуру, Европейскую нравственность!
Это значит, что если любой из нас находится на рабочем посту, то и он, и окружающие должны оставить домашние проблемы дома и уважать нормы общества. Иначе - кацабский бабизм.
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Куем по роялю клоун оказывается нравственность вносит. Разная у нас с вами нравственность.
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И это руководитель,и многие такие как оно,сидит и промычать ей тяжело а как оно балакает с людьми вне студии,с,ука писец и они сидят тут и тявкают защищают типа бедную овцу,бывает промелькают мысли что так званная элита и кто им подражает быдло быдловская.
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Так Цензор же писал что она орала на полицейских.
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Она его приняла за своего мужа. С горя.
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На заборе тоже пишут Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 677 . . Мне жаль тех кто слепо верит написанному . Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 4772 . Это люди не имеющие своих мозгов ,, они живут чужими .
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Желтуха, сэр... Зато сколько "праведного гнева" и писателей...
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Брэше як сабака .Опять одни Свинарчуки .
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А такую интонацию сделала,что вроде сейчас разрыдается Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 5422 .Как говорил Станиславский = НЕ ВЕРЮ.
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Вот оно, лицо обновленной свинорошеновской "ылиты". Одно лживое ворье и лярвы-гопницы из подворотни
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Вважати така "еліта" може,що завгодно.
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73% виборців вважають інакше, а це сила.
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2 зебила это сила, а народ мудрый, за клоунов президентов и брекзиты никогда себе во вред не проголосует.
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Та хто його знає як було. Я коли дуже роздратований, то можу обматюкати першого зустрічного. Потом каюсь.
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не, не может быть - это только те, кто от пете, в Раду только могут - сверх люди какие то))))))
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Любители клоуна возбудились, а то у их избранного провал за провалом и команда намолола языком на пожизненное, а тут повод Петю обосрать. Понимаю ..
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И муж, и ведущий канала, два конченых говнюка, это факт. Сразу было видно, что выложившие видео врут про полицейскую, и про состояние опьянения у неё. Ну а осуждающие её за слова на эмоциях, пусть вспомнят себя в такой же ситуации, если конечно их "половинка" не умеет скрывать свои похождения, которые в подавляющем числе семей обязательно есть, или были, как бы вам об этом думать бы не хотелось.
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да не зебилы ведь все поголовно - истинные арийцы - в туалет не ходят и только строем и под Ганфштенгль как минимум ))
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Предательство это больно. Сочувствую. Однако жизнь идет дальше. В любом случае, никакой политики здесь я не вижу, чисто бытовая склока, считай, родственная, причем такого, начального уровня, в штормовые пол балла. В общем, зря наехали на девушку все.
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так в чем проблема??? выложи видео в сеть и будешь чиста...почему не развелась если садист где заявы в полицию... судовые решения... кто то пЯсдит... но пока по фактам. видео с матами есть...? есть. лицо ну очень на бадунское похоже... полного видео нет... выкладайвай а мы оценим кто прав кто виноват...
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А вы бы выложили такое на потеху толпы, ну вот жена вам наставила рога, вы оказывается взбивали чужие "сливки".., выследили, сцепились с её похотливым, и наверняка во многих отношениях лучшим наездником, ну и так далее, по Малахову, ваша спутница жизни никогда не ездила одна или с подружкой на курорт, вы уверены в ней? )
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Какое конченное хамобыдло(((( типичное 8%-е элито (((((
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А це теж "коханка" чоловiка?

"Чиновница известна тем, что в 2018 году напала на консьержку элитной многоэтажки, в которой живет ее свекровь. Пожилую женщину чиновница обозвала «проституткой» и избила."
Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 6610
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Дайте ей Оскар!
В такой ситуации нужно делать самоотвод и не позорить партию.
С мужем, наверное, все так и было, как она рассказывает, но вот только то видео не имеет никакого отношения к семейной трагедии. Да, оно явно вырвано из контекста, но из другого контекста. Обычная склока где-то на парковке, но не с полицейской.
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Какой ПОП (Петро Олексійович Порошенко), такой и приход (список).
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Горохові, ви самі так навчилися висери писати за шаурму, чи вам кацапи допомагають? Будете так наполегливо «трудитися» і і в Україну прийде кацапія дуже швидко. Те що ви так активно коментуєте цю новину свідчить про спланованість акції.
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Вот оно, лицо обновленной свинорошеновской "ылиты". Одно лживое ворье и лярвы-гопницы из подворотни
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент, - 30-й номер в списке "Европейской Солидарности" Баласинович объяснила, кого материла в скандальном ролике. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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