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Все про:голод (74) исследование (381)

 Более 800 миллионов людей в мире страдают от голода, - SIPRI. ВИДЕО

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), более 800 миллионов людей в мире страдают от голода.

Главные причины таких показателей - конфликты и изменения климата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 млн жителей КНДР угрожает голод, - доклад ООН

Исследователи говорят: для людей, которые оказались в зоне конфликта, еда часто становится недоступной.

Усугубляют ситуацию и изменения климата, особенно в бедных странах. Экстремальные наводнения или засухи приводят к уничтожению зерновых культур, а для многих семей - это основная еда.

Согласно данным ООН, худший продовольственный кризис в прошлом году зафиксировали в Йемене. Не намного лучше ситуация в Демократической республике Конго, Афганистане, Эфиопии, Сирии и ряде других стран.

Также читайте: Каждый девятый житель Земли голодает, а 13% взрослого населения планеты страдают ожирением, - ООН

Источник: https://censor.net.ua/v3132653
 
 
 Топ комментарии
 
В нас також багато хто не доїдає.Ті ж пенсіонери,діти в інтернатах і тд.
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XENOmorph - это все в прошлом...

Народ слава Богу выбрал сейчас себе в президенты мудрого, опытного,образованного менеджера - Зеленского...
Опытного стратега и тактика.....
Так что все будет хорошо....
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Это значит, что твое пиздоглазое Хуйло напав на Украину решало проблему голода на пидарахе?
Беззубое животное, ты видео со своей нищей сраны 404 видело?
https://www.youtube.com/watch?v=_1aFBzb3Edc&
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Во время Рамадана и Великого Поста голодающих больше 2млрд.
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ООН такая прозорливая что узрела голод в Йемене, Сирии...
Ничего что там войны идут ? Может дело не в "изменениях климата",а в том что ООН не имеет ни сил, ни желания остановить войны ?
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А может войны - это желание глобалистов решить проблему голода?
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А что если твоя страна перестанет разжигать войны по всему миру ?
Флажок смени на свой родной, детка. Ты тут никого не обманешь.
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Патріот - це добре, але, що дурак - це гірше ніж все інше...
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так 73%довбойобів, ви дійсно зробили неможливе, ви зробили самі себе в дупу разом .
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Это значит, что твое *********** ***** напав на Украину решало проблему голода на ********?
Беззубое животное, ты видео со своей нищей сраны 404 видело?
https://www.youtube.com/watch?v=_1aFBzb3Edc&
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Патріот - це добре, але, що дурак - це гірше ніж все інше... ...
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Ви, пані, пігдог, дуже примітивна. Каліцтво мовлення є віддзеркаленням каліцтва мислення.
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Войны, голод, эпидемии - это желание глобалистов решить проблему перенаселения планеты. В этот ряд я добавил бы популяризацию однополых отношений, феминизма и прочей, понижающей демографию, херни.
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В нас також багато хто не доїдає.Ті ж пенсіонери,діти в інтернатах і тд.
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XENOmorph - это все в прошлом...

Народ слава Богу выбрал сейчас себе в президенты мудрого, опытного,образованного менеджера - Зеленского...
Опытного стратега и тактика.....
Так что все будет хорошо....
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Зрозуміло. Порошенко об'їдав нещасних пенсіонері, виривав у них шаурму просто з рота.
А от зараз нова біда, багато пенсіонерів будуть дуже сильно переїдати...
Мабуть треба терміново розробляти програму боротьби з переїданням пенсіонерів...
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Вони б доїдали, як що б на початку історіі країни були відсутні такі тварюки як комуністи й їхні вигованці - кучмісти, бджоляри, гопстопники й шоколадники...
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Як що б була відсутня така тварюка, як ваше *****, і ваші тварюки іхтамнєти.
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Между тем люстрированный ЗЕбилоид Богдан затихарился

Более 800 миллионов людей в мире страдают от голода, - SIPRI - Цензор.НЕТ 1187
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чего то не того , не свежего съел, что мысли бредовые?
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ЗЕ скоріш не помазанік божий, в висер довбойобів.
Мені відверто важко уявити, що Бог помазав на престол, клоуна, що грав дітородним органом на роялі.
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Але ж Кондитер помазанником став, хоча по мізках 25%, своїм органом добре поялозив!
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Дурик, каким образом твое сообщение относиться к теме?
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Оно не к теме , а к зарплате относится . Это дежурный сратель .
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Зеленский помазанник Божий?
Это верно.
Господь его помазал. Говном.
Щоб издалека и наверняка.
А 73%дебилов приняли эту вонь за аромат.
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Когда Порошенко стал президентом , никто на него бочку не катил . Это потом он себе "авторитет " зарабртал . А тут совсем другая история , как у Крылова , волк и ягнёнок . Пока что самая главная провинность Зеленского в том , что посмел солнцеликого от корыта отодвинуть .
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Порошенко, це : МОВА, АРМІЯ, ВІРА, ЄС, НАТО.
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Як ви гадаєте, який охлос заслуговує на незаперечну першість в масовому ідіотизмі. 1.венесуельці, які маючи з/п 1000$та одні найбільших запасів нафти в світі, вибравши водія автобуса, скотились до голоду.
2. 73%довбойобів які захоплюються грою **** на балалайці.
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Скоро вони будуть грати Лазаря на шкіряній флейті....
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бред. Они Чавеса выбирали с зарплатой далеко не 1000, а он потом приемника оставил - этого водителя автобуса. Которого народ сверг, но китайский спецназ освободил и опять привел к власти. Но ты ж на зарплате еще и тупой, у тебя задание связать Венесуелу и Украину.
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Повинні розділити перше місце

довбойоби - наше майбутнє!!!! Венесуела це наша найближча ціль. Нас чекає повний *******. Державна з 73^ідіотів - приречена.
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Спасайся кто может!!!!!!!!!!!! Бегите порохоботы из страны, мы прикроем!! Главное, не оборачивайтесь - бегите как можно дальше!!
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«Maks Kolorto

бред. Они Чавеса выбирали с зарплатой далеко не 1000, а он потом приемника ...»прЕЕмника !!!!!!

OMG !!!! Ну чего ж вы такие неграмотные ? Ну понятно, мова вам ненавистна, но почему ж своего русскамана йизыка не знаете ?!!!
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Причём судя по всему это российское троллоло - «малоросы, зебилы», даже мат проскакивал
Гадит по всему форуму. Никогда не хожу жаловаться, но тут в ленту невозможно зайти, в темах тоже, написала на СФ
Пусть угомонят.
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с СФ шортами понятно, рюзьге, а когда пианино на крыльцо под АП вытяните?

Более 800 миллионов людей в мире страдают от голода, - SIPRI - Цензор.НЕТ 3341
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Maks Kolorto, ви - технологія. Родом із мордору. Перевірено часом. Працює бездоганно. Україну чекає бездумне та безпросвітне майбутнє. Впевнений, що не існує можливості вимкнути інтернет та ТВ. Тому нуль шансів!!!
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Да слышали уже: все кто против Пети, это шатун, личные Огенты Путина. Пойду сейчас доложу ему, что я раскрыт Более 800 миллионов людей в мире страдают от голода, - SIPRI - Цензор.НЕТ 8152
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сьєрьйозно, так нєажидана.

Це правда. Хотів підписатись, але ти з рф.

Порох отримав країну з 107тис грн на казначейському разунку в а передав ЗЕ з 57000000000 грн. 57млрд грн!!!!!
Але в тупих мізках 73%довбойобів він її обікрав.
Коломойша вивів на офшори 150 млрд грн.
Ко-ко-ко у мьєня лічна он нічьо ньє украл.
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Агов, дядьку! Как ты связываешь циферки на казначеском счету с развитием Государства и отсутствием коррупции? Ну было на том счету 2 млрд. дол. - в рамках задолженности страны в десятки миллиардов долл. - это много?
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73%довбойобів тільки і живуть заради того щоб насрати та обмастити фекаліями все навкруги. В цьому сенс її нікчемного існування-жити щоб гадити.

Московські агенти та підху#лівські зелупи пишуть «как можна ТАК нєнавідєть сваєво пріпіздєнта?» У тому-то й справа, що воно не наш, а ваш! А вашого ми просто зневажаємо. Не можна ж ненавидіти лайно.
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Не «проти Петі», а проти МОВИ, АРМІЇ, ВІРИ, ЄС, НАТО.
Повторити?
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Угу, а Петя это мова вира ес нато.. Слышали уже такое: "Путин это Россия. Кто против Путина - тот против России."
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Повторюю. Якщо Порошенко, відійде, з курсу МОВА, АРМІЯ, ВІРА, ЄС, НАТО, то ті, кого ви з подачі радника ***** Андрєя Ілларіонова, п'ять років кличете «порохоботами», будуть відноситись до Порошенка, та як до і *****.
ПОВТОРИТИ?
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Якщо Порошенко, відійде, з курсу МОВА, АРМІЯ, ВІРА, ЄС, НАТО, то ті, кого ви з подачі радника ***** Андрєя Ілларіонова,... Прости, я запутался. Слишком запутанные у тебя мысли.
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Почему ты про это пишешь? Я против Петьки пишу, ты мне про своего Путькина постоянно строчишь - достал уже!
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Дурик, перестань писать про своё *****! не нужно оно мне! Как и твоя Петя!
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А ті , случайно , раньше такими лозунгами не баловался : " Партия - ум , честь , совесть ... ?
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не баловался или не жил по таким принципам? ты убежденный коммунист или только притворялся, что бы попасть в партию?
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Завжди жив за принципами:
В Україні повинна бути Державна українська МОВА, Українська АРМІЯ, Помісна Українська Церква незалежна від кремльовського сатанату, Україна повинна бути в Європейському Союзі, і бути в НАТО.
Да. Ще: Путін - *****.


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30млн з них в Україні, як результат потужних рехформ Поросяти
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порох отримав країну з 107тис грн на казначейському разунку в а передав ЗЕ з 57000000000 грн. 57млрд грн!!!!! Але в тупих мізках 73%довбойобів він її обікрав. Коломойша вивів на офшори 150 млрд грн. Ко-ко-ко у мьєня лічна он нічьо ньє украл.
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Не пробовали перестать трахаться ,как кролики и плодиться?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомБолее 800 миллионов людей в мире страдают от голода, - SIPRI. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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