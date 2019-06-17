 Более 800 миллионов людей в мире страдают от голода, - SIPRI. ВИДЕО

Главные причины таких показателей - конфликты и изменения климата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Исследователи говорят: для людей, которые оказались в зоне конфликта, еда часто становится недоступной.
Усугубляют ситуацию и изменения климата, особенно в бедных странах. Экстремальные наводнения или засухи приводят к уничтожению зерновых культур, а для многих семей - это основная еда.
Согласно данным ООН, худший продовольственный кризис в прошлом году зафиксировали в Йемене. Не намного лучше ситуация в Демократической республике Конго, Афганистане, Эфиопии, Сирии и ряде других стран.
Ничего что там войны идут ? Может дело не в "изменениях климата",а в том что ООН не имеет ни сил, ни желания остановить войны ?
Флажок смени на свой родной, детка. Ты тут никого не обманешь.
Беззубое животное, ты видео со своей нищей сраны 404 видело?
https://www.youtube.com/watch?v=_1aFBzb3Edc&
Народ слава Богу выбрал сейчас себе в президенты мудрого, опытного,образованного менеджера - Зеленского...
Опытного стратега и тактика.....
Так что все будет хорошо....
А от зараз нова біда, багато пенсіонерів будуть дуже сильно переїдати...
Мабуть треба терміново розробляти програму боротьби з переїданням пенсіонерів...
Мені відверто важко уявити, що Бог помазав на престол, клоуна, що грав дітородним органом на роялі.
Это верно.
Господь его помазал. Говном.
Щоб издалека и наверняка.
А 73%дебилов приняли эту вонь за аромат.
Помніш?
2. 73%довбойобів які захоплюються грою **** на балалайці.
довбойоби - наше майбутнє!!!! Венесуела це наша найближча ціль. Нас чекає повний *******. Державна з 73^ідіотів - приречена.
бред. Они Чавеса выбирали с зарплатой далеко не 1000, а он потом приемника ...»прЕЕмника !!!!!!
OMG !!!! Ну чего ж вы такие неграмотные ? Ну понятно, мова вам ненавистна, но почему ж своего русскамана йизыка не знаете ?!!!
Гадит по всему форуму. Никогда не хожу жаловаться, но тут в ленту невозможно зайти, в темах тоже, написала на СФ
Пусть угомонят.
СФшортами понятно, рюзьге, а когда пианино на крыльцо под АП вытяните?
Це правда. Хотів підписатись, але ти з рф.
Порох отримав країну з 107тис грн на казначейському разунку в а передав ЗЕ з 57000000000 грн. 57млрд грн!!!!!
Але в тупих мізках 73%довбойобів він її обікрав.
Коломойша вивів на офшори 150 млрд грн.
Ко-ко-ко у мьєня лічна он нічьо ньє украл.
Московські агенти та підху#лівські зелупи пишуть «как можна ТАК нєнавідєть сваєво пріпіздєнта?» У тому-то й справа, що воно не наш, а ваш! А вашого ми просто зневажаємо. Не можна ж ненавидіти лайно.
Повторити?
ПОВТОРИТИ?
А я проти *****.
А мой Петя.
В Україні повинна бути Державна українська МОВА, Українська АРМІЯ, Помісна Українська Церква незалежна від кремльовського сатанату, Україна повинна бути в Європейському Союзі, і бути в НАТО.
Да. Ще: Путін - *****.