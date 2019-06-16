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Все про:Администрация_Президента (1554) переезды (14) Богдан Андрей (60)

 АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности, - Богдан. ВИДЕО

Из Администрации президента планируют создать организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы.

Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Итоги" с Олегом Панютой на телеканале "Украина", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

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"Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - отметил Богдан.

На вопрос, что будет со старым зданием, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - сообщил Богдан.

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Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/v3132649
 
   
 Топ комментарии
 
а заплатят за это украинские налогоплательщики
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Ну і добре. Таких друзєй за фіг і в музєй! АП переїде з Банкової, а з старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 7283
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- Діду, розкажіть про зєлєнскава?
- Це наш колишній президент.
- Він зробив щось корисне?
- Ні.
- А хто його обрав?
- Ми.
- Народ?
- Нарід.
- А що таке "нарід"?
- Нарід - це тупа більшість, яка вважає себе народом.
- А народ?
- А народ - це розумна меншість, яка являється нацією.
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Так за петю в 14-ом проголосовало более 50-ти процентов?Это была нерозумна більшисть?
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в 14м - нынешние зебилы так обосрались, что голосовали и за Пороха..
А сейчас их страх, нытье и вечное недовольство своим идиотизмом вылилось в "назло всем выберем клоуна!"


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А кто сказал, что за "петю" не голосовали те же, кто голосовал за убийцу-Янковича или Зелемойского, в надежде на быструю халяву?
25% никуда не деваются они и против убийцы-Януковича и против Зелемойского и не голосуют за халяву, а голосуют за возможности...
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дебіл ... тебе лікувати потрібно ..і прчинати із трапанації
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і ще чмо .. нарід - від слова Рід ... а народ від словп род ! а тепер тупий москаль роби висновок ...що ти дебілко написало )
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Спрятаться не выйдет. Когда встанет вопрос "а почему, собственно?", достанут и там. И аура снова окажется испорченной. Следующий президент начнет с переезда обратно. Зебилы, вы сказились?
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27 день "царює" новий преЗЕдент.
Що маємо:
1. Порушуються Конституція і Закони. Гарантом. "Гарний" приклад для усіх.
2. На ключові посади "садять", "кумів", некомпетентних, що тхнуть уснею, але "своїх": НГШ, що не знає, як одягати бронежилет, Богдан, Баканов, Бухарєв і т.і.
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Правильно, народному перзиденту уже срочно хочется свалить подальше от народа. Как грицца: глаза не видят - душа не болит. Они там будут в трусиках ходить и играть в настольный теннис, по выходным будут приглашать стриптизерш, а главный клован будет отрабатывать новые номера для Квартала. Ему обязательно нужно где-нибудь репетировать, чтоб квалификацию не терять.
За шо нам такое наказание? Где эти уроды взялись на нашу голову? Хто их выпустил из квартала?
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Если подумать,то это где-то логично: раз президент в упор перестал быть символом государственной власти,то и АП перестала быть административным центром этой власти...Пусть АП в цирк перенесут.
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Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы.

То есть эти идиоты сами себя не считают ни талантливыми ни реформаторами... Все правильно делают клоуны: когда в борделе падает выручка нужно срочно койки передвигать!
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Розумне рішення. Розвантажиться центр для туристів, а за надкоштовні вивільнені будівлі в центрі для готелів можна буде збудувати десять урядових кварталів десь на Березняках. Але навіщо нам десять? Одного вистачить. За зекономлені гроші можна буде метро на Троєщину збудувати
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А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь.
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откуда зебилке знать про крылова..
а про сватов все знаете?
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правильне рішення - і своєчасне !
Зеленський - перший народний президент України !
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Фрік-мену до президента як до Києва рачки.
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соєвий фрік-мен перестав бути президентом ще місяць тому
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кацахол - выбрали себе хамовитого, невоспитанного дурачка и назвали его народным президентом...

Таким же как они...
В чем то они правы вообще то...
Прастой нарид, как есть... - охлос...

Жиза...
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Рішення, які люди приймають виходячи з досвіду, інтуїції і "здорового глузду", можуть виявитися неефективними і навіть шкідливими.
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Вас еще не рассмотрел модератор. Прочтет и... и вместо Вас появится крестик...
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прийти любой гражданин....Звучит то как громко, но ворота в АП уже сейчас почему то закрыли...
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Ну, в воюющей стране перемещать госучреждения со спецсвязью, охраной, системами сигнализации и безопасности за пару десятков миллионов долларов - это первейшее дело. Ну не Джавелины же с Патриотами на них покупать!
Зее*ись, слуга народа!
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И мне немного странно, я считал "все для фронта, все для победы". А может, это у народа война, а у них так...конфликт с повстанцами?
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ну беня ведь объяснил, у них междусобойчик
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Як якийсь відморозок бахне з гранатомета по їхньому парнику, то будуть рвати в бункер з обдристаними ЗЕленим штанами))
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Ну, там буде набагато веселіше, якщо буде фальшива тривога і Зе зі свитою зачиниться на кілька діб в бункері, а перед тим Рояліст гарно заправиться шаурмою. То буде доволі смішний номер для всіх, крім його свити.
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Потужни рехформы Зебила продолжаются! Пожирание сосисок на заправках, новый дрескод в АП в виде шорт, теперь очень нужный народу Украины , стоящий под миллиард переезд с Банковой! Може дешевле всех этих Зелебеней переселить в Южное полушарие чтобы они никода в Украину не возвращались? Так подиж всели их, рогами будут упираться!
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ПЕС розгавкався,такі всі профі, що капець.аж смішно читати...делітанти АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 2512
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та капец ) в какую тему ни зайдешь, соевые спецы по всему - и по дип. протоколу, и по налогам, и по юриспруденции. Сейчас вот по системам безопасности АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 52

это такие пенсионеры возле подъезда, которые знают все: от Брежнева до Порошенко как надо страной управлять, а у самих дома бачок подтекает.
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Зебіл, нажаль чим далі, тим більш дибільніші і антиукраїнські призначення....вітаю...здобули разом?
Скоро федеративний округ собі разом здобудете

https://twitter.com/Bindungsenergie/status/1139881074769764352
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Головне,що шоколадне падло більше не буде красти бюджет країни !!! А всім інші получать по лящу ногами)
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А от цікаво чого цей мокша артём солонник вживає русизми чи це так задумано ?
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АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 8018зебилы, вы реально лишились мосХа зомбоящиком))

АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 3699
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ну да благими намерениями дорога выстлана куда??? вот туда оно и заведет
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куда не заглянешь, везде лаплашка гадит
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нехай простють прямо в Прип'ять, там їх ще на 6-ту серію запросять))))
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Накая циничная паскуда еще раком станет в людном месте и загавкает лишь бы его пустили к корыту.
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Пролетарська жопа горить коли хтось може собі дозволити власний літак.Потомство Шарікових працюють в тому числі і головами комітетів по культурі.Тому в нас така й культура.
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Біда не в тому, що розумово відстале створіння написало примітивний, тупий твіт і навіть не в тому, що воно народний депутат України, бо Самопоміч і там вся фракція наче Сироїд, воно - Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. https://twitter.com/irynapodolyak/status/1139865808513974272 …
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Шоколад Шоколадович - там напихали ей в твитере по полной - по ее наглой и тупой морде... АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 6750

Читал коменты с удовольствием...
АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 169
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Це все,що можна видати з зв'язки-Самонеміч і її духовність.Культури теж не було.Шавка,що зненацька пустили до господарської хати.Все одно шукає,де нагадити.

АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 6423
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А это, простите, кто на фотке? Я недобачаю слегка. Шо за клован?
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кацахол - вечернее чтиво для Зе-поклонниц, да? АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 8612

Вофка..., он такой, такой.....
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Я понял почему зеля на параде военных в Мариуполе не был . Оно себя бережет для гейпарадов .
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Хреновая идея. Президент должен быть навиду и в центре Киева, а не по подвалам и пригородам прятаться. Да и международные партнеры должны находить президента в представительном месте. А хотите открытостей то сделайте АП открытой для людей.
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Зеленський готує шляхи до втечі на Ростов.
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ВаЗелиновое солитеры - все в "сматфон". Ваша страна там.
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А чого у соєвоіі вати від цієіі новини так пукани рве?
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Та ми од презедента уже взагалі не знаємо чого чекати. Хоча б дітей в пупок цілувати не почав.
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Ви, пані, дуже примітивна. Каліцтво мовлення є віддзеркаленням каліцтва мислення
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Курка куркою.
Рівень інтелекту і культури зашкалює, тільки не в ту сторону(
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"Ну, переезд - так переезд. Фонтан - так фонтан. Шаурма - так шаурма." - где-то всхлипывая, тихонько повторяет Петя.
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Когда я смотрю на этого товарища, то я понимаю, что я - за парламентскую республику.
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Только за парламентскую республику! Очевидно,что с учетом менталитета наших людей,поста президента вообще не должно быть. Любые два центра власти в нашей стране ведут к безвластию.
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Отличная идея....это место проклято, и там даже Бога использовали чтоб внушать украинцам что они обречены жить в злыднях! Будет чрезвычайно правильно если мудаки, которые мнят себя ылитой отправятся в увлекательное путешествие по канализации...
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даёшь переезд из "проклятого" места... в СВЯТОЕ для зебилов!)
АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан - Цензор.НЕТ 8424
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Я вообще в шоке - как чуваки без мозгов думать могут ?
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На против АП дом с химерами, построенный в 1903 году на месте высушенного Козьего болота. И какая может быть на Банкой атмосфера. Поэтому соевые вурдалаки и беснуються, что козлятина на страну не будет больше распространяться через президента.
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Був БОТАНІЧНИЙ. А тепер Бот-сад. Сад ботів. Зі смартфонами, ноутбуками, без штанів.
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Щось Голобородько якийсь сцикливий...
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Ну то... від гри прутнем на фортепіано мабуть і виникли проблеми.
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Зеленський боїться що так просто як Овоч втекти не зможе.
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Він прикупив собі квартирку у "Монстрі на Грушевського", найближчого будинку до вертолітного майданчику імені шапкокрада. Мабуть вже й підземний хід збудував. До речі, в офісі під тим самим майданчиком і був його виборчий штаб. З чого би це?
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это "троянские Кони".
Они боятся прослушки в старом здании. А в новом,с заделом на будущее,установят свою.
Ничо личного,тока Бизнес.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности, - Богдан. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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