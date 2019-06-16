 АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности, - Богдан. ВИДЕО

Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Итоги" с Олегом Панютой на телеканале "Украина", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Администрацию Президента разрешат приходить в шортах и с ноутбуками

"Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - отметил Богдан.

На вопрос, что будет со старым зданием, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - сообщил Богдан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката. ФОТО

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.