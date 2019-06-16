 АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности, - Богдан. ВИДЕО

Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Итоги" с Олегом Панютой на телеканале "Украина", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - отметил Богдан.
На вопрос, что будет со старым зданием, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.
"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - сообщил Богдан.
Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.
- Це наш колишній президент.
- Він зробив щось корисне?
- Ні.
- А хто його обрав?
- Ми.
- Народ?
- Нарід.
- А що таке "нарід"?
- Нарід - це тупа більшість, яка вважає себе народом.
- А народ?
- А народ - це розумна меншість, яка являється нацією.
А сейчас их страх, нытье и вечное недовольство своим идиотизмом вылилось в "назло всем выберем клоуна!"
25% никуда не деваются они и против убийцы-Януковича и против Зелемойского и не голосуют за халяву, а голосуют за возможности...
тупа вівця
Що маємо:
1. Порушуються Конституція і Закони. Гарантом. "Гарний" приклад для усіх.
2. На ключові посади "садять", "кумів", некомпетентних, що тхнуть уснею, але "своїх": НГШ, що не знає, як одягати бронежилет, Богдан, Баканов, Бухарєв і т.і.
За шо нам такое наказание? Где эти уроды взялись на нашу голову? Хто их выпустил из квартала?
То есть эти идиоты сами себя не считают ни талантливыми ни реформаторами... Все правильно делают клоуны: когда в борделе падает выручка нужно срочно койки передвигать!
https://www.youtube.com/watch?v=q-GteTjpQ2g
а про сватов все знаете?
Зеленський - перший народний президент України !
Таким же как они...
В чем то они правы вообще то...
Прастой нарид, как есть... - охлос...
Жиза...
Зее*ись, слуга народа!
это такие пенсионеры возле подъезда, которые знают все: от Брежнева до Порошенко как надо страной управлять, а у самих дома бачок подтекает.
Скоро федеративний округ собі разом здобудете
https://twitter.com/Bindungsenergie/status/1139881074769764352
Читал коменты с удовольствием...
Вофка..., он такой, такой.....
Рівень інтелекту і культури зашкалює, тільки не в ту сторону(
Они боятся прослушки в старом здании. А в новом,с заделом на будущее,установят свою.
Ничо личного,тока Бизнес.