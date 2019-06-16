 После отставки "демократического" правительства политики выезжают из Молдовы, - ТСН. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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Это произошло сразу после того, как правительство Демократической партии объявило о своей отставке, а сама Демпартия заявила о переходе в оппозицию.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

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В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

ЕС назвал новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.

14 июня правительство под руководством Павла Филипа ушло в отставку, чтобы положить конец двоевластию и прекратить политический кризис в стране. Премьер-министр Майя Санду назвала страну свободной.

Посольство Украины в Молдове советует украинцам не участвовать в массовых акциях и демонстрациях.

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