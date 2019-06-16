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 "Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Администрацией президента прошла акция с призывом отказаться от эксплуатации животных в цирках.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в действе участвовали диджей, жонглеры и ходулисты, фокусники и мимы.

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Участники держали плакаты "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Учитесь любить животных, а не смеяться над их страданиями", "Люди - клоуни, звірі - ні" и другие.

Организовало мероприятия гуманистическое движение UAnimals.

Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 01
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 02
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 03
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 04

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 05
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 06
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 07
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 08
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 09
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 10

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 11
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 12
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 13
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 14
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 15
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 16
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 17

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 18
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 19
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 20
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 21
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 22
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 23

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 24
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 25
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 26
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 27
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 28
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 29

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 30
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 31
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 32
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 33
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 34
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 35

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 36
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 37
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 38
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 39
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 40
Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, движение UAnimals уже четвертый год ведет активную борьбу за запрет эксплуатации животных манежах. Они, в частности, добились локального запрета шапито с животными в десятках городов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3132647
 
   
 Топ комментарии
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«Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки», - сказав Гройсман.
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))) там є зачотне гасло "FUCKING CIRCUS" і дійсно тваринок краще любити в Animal Planet
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хороший плакат животные не клоуны. Это правда ни одна уважающая себя обезьяна не станет купаться в фонтане. Им не нравится уринотерапия. Ну и шаурма - клоун не свинья всё сьест.
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Ти вже не злий кріт, а просто сліпий кріт. "Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента - Цензор.НЕТ 2843
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Кирилл Лещенко - если и за гранты..., то все равно норм...

Вы же смотрели наверняка фильмы как издеваются над животными во время дрессировок ?
Давно пора запретить эту дикость...
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не смотрю агитки
идея о правах животных - идиотская в принципе
тут бы с правами людей разобраться
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может им ещё избирательные права дать?
тогда точно страной всегда будет руководить какая-то скотина.
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Последняя фотока в зачет.
Это диагноз, у всех тех особей реально белочка
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Молодежи что, делать нечего? Идите работать на заводы. После рабочей недели выходить на акции охоты не будет.
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Намордник чуваку иногда снимают...а вот ошейник никогла...😀
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Главное шо теперь и придраца невозможно - по дресс коду полностью проходной.
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Взагалі то це перекручення, бо мусульмани носять шорти нижче коліна.
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і зюзя вийшов
у наморднику
і станцював!
- я зміг - і вони зможуть, - додав він наостаннє
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Хорошая идея, причём, популярная тут: стоит зайти на тот Авааз
Но при чем тут президент я хз
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а чому ж вони тоді , всі попередні 5 років , до Офшоркіна з цим не звертались ?
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То в трусах и с ноутбуком, то танцы в намордниках. Вы чего чудите? Или это тонкий намек: мол здесь не цирк и место животных не в кабинетах? Поди разберись теперь во всем этом.
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А цей клоун тут при чому? Він же з тваринами не працює!
Чи це ЗЕбіли - ті самі тварини? Цікава гіпотеза... провірити би...
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не хвастайся тут, это к ляшку в фейсбук, он тебя заценит
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Бот зебика ты сразу понял на кого намекают да..кстати ты шорты уже купил??
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А чим не подобається цей сміливий протестант-порохобот у шортіках?
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Тот самый электорат поддерживающий новые смелые веяния, выступающий за отмену штампов, за свободу поведения и самовыражения..за шорты, за фонтаны..
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Мабуть майбутній інвестор по Донбасу. "Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента - Цензор.НЕТ 3427
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Нехай краще в цирку танцює блазень Зе,його не жаль. Звіряток на волю!
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Протестующие против жестокого обращения с животными веганы перекрывают вход в мясную лавку, 1989 год."Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента - Цензор.НЕТ 7567
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треба зюзі менше лисого ганяти, а більше працювати
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Это - ненормально! У них акцентик, пунктик. Или просто бабло отрабатывают.
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Зеленского очень разозлила эта акция, потому что он принял ее на свой счет."Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента - Цензор.НЕТ 4579
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"Люди - клоуни, звірі - ні" и другие.Источник: https://censor.net.ua/v3132647

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Неправильно, бо кловуни це зебіли, а люди є люди.
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А собачки, кошечки, лошадки, ну то есть домашние животные могут выступать в цирке?
"Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента - Цензор.НЕТ 8103
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_"Животнае не раб, а друх" - Городские сумасшедшие инфантилы. Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты.... Мои друзья - люди. А животные - это просто животные. Они НЕ люди.
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А людям куди йти мітингувати, під цирк? "Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента - Цензор.НЕТ 6890
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уроды требуйте отмены грабительских тарифов а то народ у нас живёт хуже зверей в цирке.......
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Зеленский отменит, но надо пересадить тех, кто ему сейчас мешает.
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Хто в цирку був, у цирку не сміється
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Ну и чего это шобло собралось под администрацией президента ? Лишь бы платили , за что не имеет значения . Справка для упоротых шоколадников - за Зеленского не голосовал .
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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