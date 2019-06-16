 С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня, ранен воин ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: дважды - в районе Водяного (из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), вблизи Талаковки (из крупнокалиберного пулемета), Павлополя (из автоматических гранатометов), Новотроицкого и Лебединского (из крупнокалиберных пулеметов).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела: вблизи Крымского (из стрелкового оружия), Новотошковского (из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), Пивденного (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия).
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Потерь нет.
https://www.youtube.com/watch?v=v8mjlK-ikL8&feature=youtu.be
11 год
ЧОГО ХОЧУТЬ ЗЕБІЛИ..
Шановні представники компанії Facebook, звертаюсь до вас з проханням шанобливого ставлення до чинного Президента України Володимира Зеленського. Прошу припинити розповсюдження принизливої, неправдивої інформації, що посягає на честь і гідність гаранта Конституції України. Людей, які являються джерелами цієї інформації заблокувати. Я залишаю за собою право звернутися з цим проханням до посольства США, Держдепартаменту, та ЗМІ.
Також хочу нагадати правоохоронним органам України, що згідно Конституції України Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
Переглянте сторінки Facebook і просто виконуйте свої обов'язки.
А тепер - до тих недолугих злодіїв і брехунів, котрі так і не зуміли в цьому житті нічого добитись - ознайомтесь:
«Відповідне положення закріплене в законі №3879 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян".
Згідно з законом, Кримінальний кодекс України був доповнений статтею 151 "Наклеп".
Під наклепом автори (регіонали Вадим Колесніченко та Володимир Олійник) розуміють "умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ********* честь і гідність іншої особи".
В якості покарання передбачено "штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року".
Окремим пунктом виділено "наклеп у творі, що публічно демонструється, в засобах масової інформації або в мережі Інтернет, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп".
Таке порушення карається штрафом "від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року".
В той же час наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, тепер може каратися виправними роботами на строк від одного до двох років або обмеженням волі на строк до двох років.»