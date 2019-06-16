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Все про:боевик (16459) Луганщина (4074) Нацполиция (9559) наемники РФ (856)

 Наемник "ЛНР" задержан в Попасной при проверке документов на вокзале, - Нацполиция. ВИДЕО

В Луганской области полицейские на железнодорожной станции в Попасной, во время проверки документов, задержали 31-летнего жителя Лисичанска, который по полицейской базе данных числится как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам задержанного, он в 2014 году откликнулся на предложение родственника и вступил в бандформирование "Призрак" так называемой "ЛНР". Во время пребывания в НВФ мужчина с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан.

Смотрите: Полиция задержала экс-механика террористов, который сбежал из "ЛНР" из-за "тяжелого труда и плохого отношения". ФОТО

Через неделю наемника РФ якобы вызвали на постоянное место работы и он покинул ряды бандформирования.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Читайте также: На блокпосту на Луганщине полицейскими задержан наемник "ЛНР"

Источник: https://censor.net.ua/v3132638
 
   
 Топ комментарии
 
А чому буратіна не займається ними, фонтанобіжець хренов з шаурмою..
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Нехай подає в Раду по своїй квоті, а вона розгляне. Тю, я ж забув шо він її розпустив. Бггг.
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Цей випадок це взагалі пістець, терорист живе і працює в Україні на підконтрольній уряду території в Лисичанську і його затримують абсолютно випадково на вокзалі в Попасній. А п'ять років чому його не затримували за місцем проживання в Лисичанську? Поліція та СБУ в Лисичанську що робили всі ці 5 років, чи вони були в курсі і не трогали терориста бо самі є проросійськими агентами?
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пока работают судьи и прокуроры которых рехвормировал мародёр то будут таких боевиков сепаров отпускать за бабло.
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А чому буратіна не займається ними, фонтанобіжець хренов з шаурмою..
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нужно большинство в раде. не дрыщи скоро будет.
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Нехай подає в Раду по своїй квоті, а вона розгляне. Тю, я ж забув шо він її розпустив. Бггг.
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Цей випадок це взагалі пістець, терорист живе і працює в Україні на підконтрольній уряду території в Лисичанську і його затримують абсолютно випадково на вокзалі в Попасній. А п'ять років чому його не затримували за місцем проживання в Лисичанську? Поліція та СБУ в Лисичанську що робили всі ці 5 років, чи вони були в курсі і не трогали терориста бо самі є проросійськими агентами?
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Ніде не світився патамушта. Він же не дурень.
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Невже терорист 5 років не працював, банківською карткою не користувався, по телефону не глворив, вдома не жив, з рідними та друзями не контактував?
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а може його пильнували? звязки, явки і паролі?
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а шо застрелен при задержании, уже отменили. Нахрен оно нужно, кормить и поить рожу бандитскую
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це треба щоби був такий наказ - застосування зброї, якщо наказу не було - перевищення
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У нас по всем каналам рыгааналы втирают день за днём кацапскую ложь чтобы добраться до управления страной и сделать то за что они продали Украину, а вы тут пишите о ватниках которые стали пушечным мясом.... Уничтожьте всех рыгоАНАЛов и тогда сразу люди в Украине займутся своими делами...
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Поліція у Лисичанську - це на 90% такі ж самі сепари. І Порошенко зовсім не спромігся реформувати українську поліцію.
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У ВАс самоценка повышается, если оскорблять украинца ?
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Я знаю кто называет украинцев малороссами- ольгинцы и их ученики .
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Не тыкайте мне.Досвидос.
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Мы с тобой на Вы не переходили, потому спрошу тебя прямо - Зелемойский пришил обратно крайнюю плоть и стал украинцем?
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Те, что "без крайней плоти ", героически воевали в отрядах УПА. Или вот эта "крайняя плоть " для тебя пунктик?
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а тут не тот случай - его даже евреи за своего не признают...
а в отрядах УПА воевали евреи...\а не маланцы...\
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Когда это Буратино, о ком и идёт речь, воевал в отрядах УПА, если он все повестки игнорировал?

Давно ты стал Вальцманов, которые оккупировали Украину, как вы зерада утверждали, защищать?
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Маланцев, как раз трудно назвать евреями. Они не украинцы, не евреи, не американцы, не русские...они именно «маланцы»!
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Я издеваюсь над зебами, а не над евреями, т.к. зерада весь Цензор запоганила Вальцманом, а теперь молчат, после того, как выбрали Зелемойского.
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На "ви" я звертаюсь до кого вважаю за потрібне. Можу так звернутись до жінок, і то не до всіх, а ти щось не зрозуміле: Олег Ізвестная.
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Аты шо-а?!?!?! Мародёр сидел за столиком и реформировал судей?! И какой из мародеров, кстати? И какие шаги для исправления ситуации сделал молодой и многообещающий президент?
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так ведь мародёр же ездил по всему миру и говорил что нам антикорупционные суды не нужны,... что у нас всё гуд. и дальше назначал своих мавров.
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тот шо ротердам++++ и на распилах бюджета со свинарчуками, на янтаре, на томажнях, на обленерго, на судах, на прокуратуре бабло подниает.
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Что ты несешь ,говнометчица лахтинская,лучше неси яйца...
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А тот что такое а Роттердам без плас не считеетса? А тот который отжимал заводи жизнями добровольцев как?
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так ахметов это бизнес партнёр марадёра соевого
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Мародер у нас один. Это ваЗелинский.
А Ахметов лучший друг Бени каломойского. Именно поэтому реформу рынка электроэнергии собираются перенести на неизвестный срок.
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Надо реформировать как в Грузии, навсегда, т.к. они даже нового мессию зебов хотят посадить.
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Не хвилюйся. Тепер їх братимуть в партію ;Слуга народа;.
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Грамота за то, что просто перестал стрелять?
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Наличие базы террористов радует, но ст.260 УК ниочем.
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Я какой раз прошу, определите через вишестоящий суд подсудность судов на Западной Украине. Приговор будет не 3 года условно, а 10 реально. Я не скажу, что на Донбассе все судьи продажные, но они не уверены, что завтра там будет ордло. Такие условные приговоры.
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Нашо йому ваш сир ?
Кацапа боярку цінує
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Так ихтамнетам не надо в Украину за пенсией, загранпаспортом, пособием беженца... **** тупишь, лапоть?
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О,заЖОПИнец олеХ появился! Где пропадал,вшивотина?
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Часи тепер не ті, росіян просто відпускають.
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добровольців більше росіянам не віддають за їхніми запитами , як за Бариги .
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а віддавав Барига росіян без жодних умов .Не пам'ятаєте ?Типу воно безальтернативно миролюбне .
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пусть уж лучше сам сдаётся в полицию - а то я ему не завидую...!
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Всім, які прагнуть зустріти руцкій мір,потрібно здаватись не в поліцію а в стаціонар на психіатрію.
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к сожалению это не лечится - даже в психиатрии нет таких методов...(
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Але французький лікар раніше лікував цю хворобу.
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ему хорошо было - он же профессор анатомии был...!
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Як тільки когось піймають, то відразу "нес службу на одном из блокпостов боевиков ..., проверял документы и транспортные средства". Типу я був не при ділах. А хто ж тоді стріляв та вбивав наших бійців. Невже Пушкін?
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Мабуть цей сепари планував залишитися до виборів і проголосувати за Слуг народу.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНаемник "ЛНР" задержан в Попасной при проверке документов на вокзале, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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