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 Харьковчане устроили давку за бесплатным мороженым от потенциального кандидата, - координатор "ОПОРА" Зинченко. ВИДЕО

Харьковчане устроили давку во время раздачи бесплатного мороженого от замглавы облсовета Владимира Скоробагача.

Первым видео, на котором была запечатлена большая очередь у палатки с мороженным в 169 избирательном округе, разместил координатор наблюдения за выборами Гражданской сети "ОПОРА" Николай Зинченко в Facebook, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsRoom.

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"А у нас халява, в городе очень жарко и в ход пошла филантропия от потенциальных кандидатов. "Хороших" дел под выборы становится все больше. А людям нравится", - говорится в посте.

В комментариях под публикацией пользователи поддержали автора: мол, инициаторы акции потом смотрят, как люди толкаются из-за мороженого и смеются над ними. Некоторые жители нашего города назвали тех, кто стоял в очереди за сладостями, продажными и попросили опомниться. Также комментаторы сравнили данную акцию с раздачей блинов с лопаты в России.

В телефонном разговоре представитель сети "Опора" пояснил журналистам, что подобные акции устраивают многие депутаты и партии.

"Как рядовой гражданин я могу сказать, что брать это мороженое - неуважение к себе. Но с правовой точки зрения до тех пор пока субъект не зарегистрирован как кандидат на приближающихся выборах, в полицию заявить мы не можем", - добавил Николай Зинченко.

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Отметим, что сами представители Владимира Скоробагача заявили о том, что не видят ничего плохого в этом празднике.

"Такие акции проводят и другие кандидаты, тоже угощают жителей города. Сейчас, в эпоху интернета, люди могут обсуждать все что угодно, и реагировать на любые события. Это их право. Во дворах города мы проводим праздники для детей и угощаем их мороженым", - сказала пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.

Источник: https://censor.net.ua/v3132590
 
   
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Виноваты организаторы. Когда мероприятие интересное - на шару клюет небольшое количество людей. А вот когда мероприятие пустышка, люди недовольны, что потратили время и хотят хоть пачку мороженого взять "для компенсации".
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Я не считаю зазорным взять такое мороженное (или аналогичную "халяву"), ибо все это приобретено в т.ч. и за мои деньги, но голосовать буду по своему разумению.
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Все нормальные окрайнцы в Подмосковье канавы копают. Остались только ленивые свыни, дети укропредателей и шлюх с МКАДа.
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канавы копают для кремлевских бандитов, = когда их перебьют в них и закопают, хлоркой пересыпав. (тебя сторожем канавы наймут)
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просто не нужно отвечать этому удмурту. сразу в помойку его. как расово неполноценный организм.
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зинченко - идиот!
лучшей антирекламы и придумать нельзя...
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Не риги там часом влаштували цей "флешмоб"?
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ПЕС побить все як за поребриком, Офшоренко вчиться у свого максельского колеги.
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Вот так за мороженное и всех овец Гепа купит.
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Раніше ми тут обговорювали кацапів,а в самих не набагато краще.
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вы думали "слопатоеды" на марсе живут?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныХарьковчане устроили давку за бесплатным мороженым от потенциального кандидата, - координатор "ОПОРА" Зинченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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