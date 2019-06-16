 Харьковчане устроили давку за бесплатным мороженым от потенциального кандидата, - координатор "ОПОРА" Зинченко. ВИДЕО

Первым видео, на котором была запечатлена большая очередь у палатки с мороженным в 169 избирательном округе, разместил координатор наблюдения за выборами Гражданской сети "ОПОРА" Николай Зинченко в Facebook, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsRoom.

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"А у нас халява, в городе очень жарко и в ход пошла филантропия от потенциальных кандидатов. "Хороших" дел под выборы становится все больше. А людям нравится", - говорится в посте.

В комментариях под публикацией пользователи поддержали автора: мол, инициаторы акции потом смотрят, как люди толкаются из-за мороженого и смеются над ними. Некоторые жители нашего города назвали тех, кто стоял в очереди за сладостями, продажными и попросили опомниться. Также комментаторы сравнили данную акцию с раздачей блинов с лопаты в России.

В телефонном разговоре представитель сети "Опора" пояснил журналистам, что подобные акции устраивают многие депутаты и партии.

"Как рядовой гражданин я могу сказать, что брать это мороженое - неуважение к себе. Но с правовой точки зрения до тех пор пока субъект не зарегистрирован как кандидат на приближающихся выборах, в полицию заявить мы не можем", - добавил Николай Зинченко.

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Отметим, что сами представители Владимира Скоробагача заявили о том, что не видят ничего плохого в этом празднике.

"Такие акции проводят и другие кандидаты, тоже угощают жителей города. Сейчас, в эпоху интернета, люди могут обсуждать все что угодно, и реагировать на любые события. Это их право. Во дворах города мы проводим праздники для детей и угощаем их мороженым", - сказала пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.