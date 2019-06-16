 Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой "Информатор".
Взрыв прогремел около 23:30. По предварительной информации, источник взрыва находился в одном из гаражей во дворе жилого дома. Очевидцы рассказали, что от мощного взрыва в некоторых квартирах вылетели стекла и двери балконов.
По данным местных жителей, гаражи достаточно долго сдавали в аренду. Последнее время там часто видели фургончики с кофе. Эту информацию проверяют правоохранители.
Мощный взрыв полностью разрушил гараж и, буквально, уничтожил автомобиль, стоящий поблизости. В окрестных домах перекрыли газоснабжение. Предварительно, утечки газа после происшествия не наблюдается. По состоянию на 01:00, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают 4 наряда патрульной полиции, пожарно-спасательная и газовая службы, а также дежурят кареты скорой помощи. Детали и причины инцидента устанавливаются.
По информации ГосЧС, обнародованной 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.
"В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля", - заявили в ГосЧС.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.
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Усі живі зостались - чудо.
Жена в село жуков собирать с картошки , а оно на плиту бидон с бражкой поставило....
Ну, во-вторых, не в высотке, а во дворе трехэтажного дома!
Ну, а так-то да, новость правильная - взрыв таки был!
Может балоны газовые...
Не пицца же рванула
зюзя пробіг проміж крапельок - от що хвилює зараз 73% виборців найбільше
це таке щастя, шо вопше
Петя фундамент под будку сооружал? Или лодку расшатывал?