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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4277) Киев (17590)

 Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В ночь на 16 июня в Киеве по адресу улица Тургеневская, 16 произошел мощный взрыв.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой "Информатор".

Взрыв прогремел около 23:30. По предварительной информации, источник взрыва находился в одном из гаражей во дворе жилого дома. Очевидцы рассказали, что от мощного взрыва в некоторых квартирах вылетели стекла и двери балконов.

По данным местных жителей, гаражи достаточно долго сдавали в аренду. Последнее время там часто видели фургончики с кофе. Эту информацию проверяют правоохранители.

Мощный взрыв полностью разрушил гараж и, буквально, уничтожил автомобиль, стоящий поблизости. В окрестных домах перекрыли газоснабжение. Предварительно, утечки газа после происшествия не наблюдается. По состоянию на 01:00, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают 4 наряда патрульной полиции, пожарно-спасательная и газовая службы, а также дежурят кареты скорой помощи. Детали и причины инцидента устанавливаются.

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По информации ГосЧС, обнародованной 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.

"В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля", - заявили в ГосЧС.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.

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Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали 01
Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали 02
Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали 03
Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали 04
Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали 05
Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали 06
Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали 07

Источник: https://censor.net.ua/v3132588
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, во-первых, не в высотке, а в гараже!
Ну, во-вторых, не в высотке, а во дворе трехэтажного дома!
Ну, а так-то да, новость правильная - взрыв таки был!
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Не дай бог жить в доме, где есть газ и алкаши.
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Колись жив в общазі і мав кімнату-хол. Використовував як кухню. Сиджу, вечеряю. Коли щось ГУХ, вікна здригнулись, та у вухах придавило. А було те, що метрів за 800 на 2 поверсі довбні ліпили "гранатки". Ну і необережно впустили банку з сумішью. Стеля рухнула з бабулею та телевізором. Будинок 9 поверхів дав тріщину. Квартира була наскрізна, то з хати усе повилітало, довго потім здирали труси по деревам.
Усі живі зостались - чудо.
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Обидно, жили себе люди, потом бац и все, полный пипец.
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Колись жив в общазі і мав кімнату-хол. Використовував як кухню. Сиджу, вечеряю. Коли щось ГУХ, вікна здригнулись, та у вухах придавило. А було те, що метрів за 800 на 2 поверсі довбні ліпили "гранатки". Ну і необережно впустили банку з сумішью. Стеля рухнула з бабулею та телевізором. Будинок 9 поверхів дав тріщину. Квартира була наскрізна, то з хати усе повилітало, довго потім здирали труси по деревам.
Усі живі зостались - чудо.
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А було б 400, а не 800, це скло з вікон... Далі знаєш.
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тривожно, якось...і на сбу нема надії з її новоспеченим головуючим лейтенантом
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от жешь!!!
Жена в село жуков собирать с картошки , а оно на плиту бидон с бражкой поставило....
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Не дай бог жить в доме, где есть газ и алкаши.
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це практично всі багатоквартині будинки
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Нет, это мешканцы проводили будивельные работы - на крыше забивпли сваи
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Так А(лкаші) П(едри) вже й самі розбігаюця,розпускати далі нікуді....Тепер треба ловити і саджати! Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали - Цензор.НЕТ 1012Головне не випустити з України!
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Ну, во-первых, не в высотке, а в гараже!
Ну, во-вторых, не в высотке, а во дворе трехэтажного дома!
Ну, а так-то да, новость правильная - взрыв таки был!
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Вы, часом, не в Армянском радио работаете?
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Газ был в гараже !!! Хотя действительно что можно в гараже делать с газом ? Или ГБО или газорезка !!!
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Дійсно. Там користуються лише керогазами.))
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Ну типа машина газслужбы рядом стояла, значит ГАЗ!
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Взрыв был в гаражах. Занимала фирма передвижных точек фаст-фуда.
Может балоны газовые...
Не пицца же рванула
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та то всьо фігня
зюзя пробіг проміж крапельок - от що хвилює зараз 73% виборців найбільше
це таке щастя, шо вопше
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Можид кто-то лепил скульптуру Путина из пластида? Потужний вибух прогримів у висотці в Києві - Цензор.НЕТ 6229
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А ше у тебе миші як пацюки - Бархангел Говриїл бачив - мені переповів Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали - Цензор.НЕТ 8660
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Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв:

Петя фундамент под будку сооружал? Или лодку расшатывал?
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Слишком бодро ты, ВладимСаныч, взялся бенины указивки выполнять. Корешей на руководящие должности в СБУ назначаешь, лейтенантами их делаешь безо всякого закона. Как же можно допускать такие кадровые промашки ? Или ты думаешь что профессионалы это спокойно сглотнут ?
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Порох в полном порядке, не $$ы. Свою партию создал, потихоньку избирательную кампанию ведёт.
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це метеорит впав і вибухнув...або Надя - бабах
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В фургончиках с кофе мог быть газ , и могла быть утечка . Но сам по себе , от нечего делать , газ не взорвётся . Может конкурентов устранили или какая нибудь несостоявшаяся "крыша " .
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може пари бензину вибухнули - подія нікчемна, взагалі.
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Ніяка речовина не вибухне самостійно , без відкритого вогню .
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чому ж - суміш водню з киснем, наприклад.
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чей это репортаж ? режет ухо кацапская мова … что не нашли нормального репортёра ?????
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Пичалька ,но скорее фсего просто взорвался газ ,Путен тута ни причём.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНочью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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