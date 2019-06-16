 Мощный взрыв прогремел в высотке в Киеве. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Как пишут на странице, по предварительной информации, это был взрыв газа. На месте работают пожарные и полиция.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Как пишут на странице, по предварительной информации, это был взрыв газа. На месте работают пожарные и полиция.
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