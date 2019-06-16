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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4277) Киев (17590)

 Мощный взрыв прогремел в высотке в Киеве. ВИДЕО

В одном из зданий на перекрестке улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской поздно вечером 15 июня прогремел взрыв.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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Как пишут на странице, по предварительной информации, это был взрыв газа. На месте работают пожарные и полиция.

Источник: https://censor.net.ua/v3132588
 
 
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тривожно, якось...і на сбу нема надії з її новоспеченим головуючим лейтенантом
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Обидно, жили себе люди, потом бац и все, полный пипец.
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Колись жив в общазі і мав кімнату-хол. Використовував як кухню. Сиджу, вечеряю. Коли щось ГУХ, вікна здригнулись, та у вухах придавило. А було те, що метрів за 800 на 2 поверсі довбні ліпили "гранатки". Ну і необережно впустили банку з сумішью. Стеля рухнула з бабулею та телевізором. Будинок 9 поверхів дав тріщину. Квартира була наскрізна, то з хати усе повилітало, довго потім здирали труси по деревам.
Усі живі зостались - чудо.
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тривожно, якось...і на сбу нема надії з її новоспеченим головуючим лейтенантом
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от жешь!!!
Жена в село жуков собирать с картошки , а оно на плиту бидон с бражкой поставило....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМощный взрыв прогремел в высотке в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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