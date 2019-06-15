 Зеленский пробежал через фонтан на Театральной площади Мариуполя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса, это произошло после выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от наемников РФ, когда Зеленский подошел к Драматическому театру.

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После пробежки через фонтан Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

Напомним, во время рабочей поездки в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой подразделений ГСЧС и Морской охраны Госпогранслужбы в акватории Азовского моря.

Зеленский также анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе.