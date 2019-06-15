EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  6425  127
Все про:Зеленский (1777) Мариуполь (3644) фонтан (19)

 Зеленский пробежал через фонтан на Театральной площади Мариуполя. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь покупался в фонтане.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса, это произошло после выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от наемников РФ, когда Зеленский подошел к Драматическому театру.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После пробежки через фонтан Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

Напомним, во время рабочей поездки в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой подразделений ГСЧС и Морской охраны Госпогранслужбы в акватории Азовского моря.

Зеленский также анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/v3132583
 
   
 Топ комментарии
 
Как это "сел в автомобиль"? А где велосипед?
 показать весь комментарий
 
Надо было за фонтаном еще рояль поставить
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Все он правильно делает, глядишь и заберет процентик у Бойко.
 показать весь комментарий
 
Да, настоящий подвиг совершил, что ещё можно сказать?
 показать весь комментарий
 
 
А що тут такого, прям караул.??? Це навмисне виставляють, щоб потім срать в коментах гавнометам різного роду?? Чи як???
 показать весь комментарий
 
 
прийти на парад нет- зато в фонтан таки да Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя - Цензор.НЕТ 2227 Азов в афиге
 показать весь комментарий
 
 
Да идите вы нахрен, если бы пришел то кричали бы что только ради пиара, так уже было когда он на передке побывал.
 показать весь комментарий
 
Нє, так не годиться. Треба таскати з собою костюм супермена - переодягатися на публіку, плигати через фонтани. А люди з народу ще мають пищати на всю площу, пробігаючи через фонтан. Непрофесійно.
 показать весь комментарий
 
 
Чем бы дитя не тешилось, - лишь бы дефолт не устраивало..
 показать весь комментарий
 
 
Очень странно что соя критикует Зелю синхронно с Мертвечуком и Рабиновичем.
 показать весь комментарий
 
 
я не удивлюсь якщо воно завтра у ляшка на коленях посидит...
 показать весь комментарий
 
 
А чому не в трусиках шортах і з ноутбуком?
 показать весь комментарий
 
 
Бегать - это хорошо. Быстро бегать - еще лучше. А пока пусть тренируется.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя - Цензор.НЕТ 1501Aндрій ⚓ Луганський‏ @LugaBeg 2 ч.2 часа назад
ЗАПИТАЛИ У ЗЕЛЕНСЬКОГО - Де він був в день визволення Маріуполя п'ять років тому?

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1139949866354917377



 показать весь комментарий
 
 
Прикольно, якщо там така спека як у нас, сам бі заліз.
 показать весь комментарий
 
Призедент зезя демонстрирует все на что он способен . Зезики , это ВСЕ на что он способен . Больше он ни на что не способен .
 показать весь комментарий
 
 
Ну и молодец! А то надоели эти совковые морды.
 показать весь комментарий
 
 
Просто у нарика сушняк был, переклинило и побежал воду хлебать...
 показать весь комментарий
 
Опять у петиных обиженок истерика.))) Представьте пороха в такой ситуации и улыбайтесь!
 показать весь комментарий
 
Ну, судячи з того як захлинається від ненависті порохоботва, він ще щось робить, крім того, що через фонтани бігає.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбществоЗеленский пробежал через фонтан на Театральной площади Мариуполя. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх