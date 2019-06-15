 С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ВСУ в районе Лебединского (из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета), Авдеевки (из минометов калибра 120 мм и 82 ), Новотроицкого (из стрелкового оружия), Красногоровки (из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил в районе Станицы Луганской из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Сообщается, что вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
Напомним, за минувшие сутки наемники российско-террористических войск 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.
спасибо, что живые!!!
А бабки прячет в офшорах....
Пока Зе будет у власти, до тех пор будет война...