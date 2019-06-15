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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Азовское море (1211) Госпогранслужба (3338) Зеленский (1777) Мариуполь (3644)

 Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Мариуполь Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой подразделений ГСЧС и Морской охраны Госпогранслужбы в акватории Азовского моря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 01

На палубе судна "Капитан Чусов" глава государства посмотрел показательные выступления морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования.

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 02

Подразделения отработали действия позадержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии и кораблей морской охраны. Также подразделения осуществили безпарашутне десантирования в Азовское море.

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Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 03
Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 04

Зеленский ознакомился с образцами техники и формы одежды для подразделений морской охраны специального назначения, а также осмотрел катера ГСЧС и отряда морской охраны.

Также читайте: Зеленский встретился с семьями захваченных Россией военных моряков

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 05

Фото - пресс-служба МВД.

Источник: https://censor.net.ua/v3132574
 
 
 Топ комментарии
 
Тобі це будуть розповідати після фіаско Зеленського, але ти будеш говорити, що не голосував за нього.☺
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День 1:Референдум за мир
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Не могли подождать что ли пока Фофа ел шаурму?
Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 99
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Я таки конечно извиняюс но имею спросить за фигляра шо 72% даунов посадило нам на шею до кресла президента, - а оно в этом что то понимает? Ну, я за ВСУ. Оно танк от артиллерийского тягача отличит? Оно знает шо такое до примера БТР или БМП? Я уже не говорю такой для него сложной аббревиатуре, как БРДМ с РСЗО. И мини таки интересует за состояние тошноты у наших солдат, когда они видят это недоразумение, которое ни на минуточку с 2014 года в армии не было, а рубило бабло в Турции, Греции и Юрмале развлекаю московитов сравнивая Украину с проституткой. Ей ей, мини бы таки стошнило прямо до его рила. Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6196
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А шо Петця понимал за ВСУ? Он шо военный вуз заканчивал?Он также был далек от всего этого. Так шо не надо ля ля Петька Барыга и этим все сказано, так шо нафиг с пляжа чеши вместе с ним порохобоЛт))
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ПЕТЯ ДАЖЭ СВОИ ДЕНЬГИ ОТДАЛ НА АРМИЮ !!
,
А не снимал МЫЛЬНЫЕ СЕРИАЛЫ !
,
И за СВОЕГО ПРЕЗИДЕНСТВА - ПОТЕРЯЛ МИЛЛИОНЫ СВОЕГО БИЗНЕСА !,
,
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насмешили особенно слова- Петця ОТДАЛ, ПОТЕРЯЛ ))) Он только берет, т к в обратную сторону то бишь ОТДАВАТЬ у него руки не ПРАЦЮЮТЬ )
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Для того, чтобы понимать, достаточно и два года срочки отслужить...
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Ну, он хотя бы ЧЕСТНО отслужил в ПВО два года срочной службы. В отличии от "специалиста" по игре на рояле и "знатока" аромата шаурмы. Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6546
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Дивився відео як він розповідав якусь хрень морякам в Маріке і знову в мене питання - якого бiса президент України (!!!) виступає кацапською мовою??? Хтось може собі уявити що наприклад Даля Грібаускайте приїжджає до Клайпеди і перед литовськими моряками починає мукати російською мовою??? Яку ж ви срань вибрали украiнцi ??!!
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Він ще недоріс до посади Президента України. Хохол вчиться бути президентом Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6596
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Большая половина ВСУ русским общаются и это не мешает защищать Украину. Так, что любитель делить Украину по языку иди в след за петей нах.
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Воно ПРЕЗИДЕНТ УКРАIНИ i ВОНО повинно спiлкуватись ДЕРЖАВНОЮ мовою (!) , на *********** та приватних пiрушках - насрати - хочь кiтайскою
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В Марікє всі російською розмовляють.
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Ніколи не був порохофаном, але ще трохи тай стану (!) здаэться менi , дивлячись на цього преЗЕдента.
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Вот такие они, Жулезелеботы, продажные, бессовестные , брехливые.
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ДЕЛАЛ СЭЛФИ на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ в москве !
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Мать вашу, кого ми обрали президентом. Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8336
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Зрозумійте одну річь, народ, і не сваріться, Зе чи Порохоботи, яка різниця, Просто час Порошенка як Президента закінчився, всьому свій час, зараз час Зеленського, зрозумійте Зеленського не Порошенка, і нічого з цим не вдієш, закінчиться час і Зеленського також, таке життя. Хвате срать на діючого Президента, поважайте вибір більшості.
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Мільйони мух кажуть що їхня улюблена страва - це смачно. А ми чомусь не погоджуємося з їхньою думкою.
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соевые боты накомментируют так, что ПЕС в раду не попадёт.
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Кумовства не будет - Шефир на должности.
Олигархов не будет - Богдан на должности.
Все будет открыто и прозрачно - закрытые списки, журналистов не пускают.
Пиара не будет - машет ключами от скорых.
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Давай порохоботы, жги еще. У мародера рейтинг уже 4,5%, есть еще куда падать.
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Ты бы лучше за рейтингом своего следил внимательно. Как там в кармане,,зубожіння ,,закончилось?
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Покатали на буксире в Мариупольском порту клоуна,заперев команду в кают-компании. Хорошо время провели.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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