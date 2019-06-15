 Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Я хочу поздравить всю Украину с открытием Центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. А на вас лежит огромная ответственность - разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство", - заявил Зеленский.
Президент Украины отметил хорошие условия и качественное техническое оборудование после реконстукции Центра. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что вскоре Донетчина будет усилена и вертолетным отрядом.
Сейчас боевое дежурство в Центре несут 47 спасателей - пиротехников. Центр обеспечен двумя пиротехническими машинами тяжелого типа, четырьмя пиротехническими машинами легкого типа, восемью оперативно-пиротехническими машинами, одной водолазной оперативно-пиротехнической машиной, бульдозером на гусеничном ходу типа ИМР-2, средствами поиска ВНП на глубину до 0,5 м., до 3 м., до 6 м., комплектами дистанционного перемещения ВОП, средствами индивидуальной защиты (бронешлемы, бронежилеты, очки, тактические костюмы легкого типа и типа EOD-9), а также другим специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.
На базе реконструированного здания предполагается также размещение медико-санитарной части.
Это же не "Барыга", который пиарился на чем только можно...
Презервадент Зеленский
1) проигнорировал армию своей страны, не прибыв на парад.
2) проигнорировал проукраинских жителей города, наплевав на дату, которая дала городу мирную жизнь.
3) посетил меткомбинат Ахметова.
ЭТО ВСЕ.
учитесь, лошары!
Аваков премию за убийство ребенка получил.
Даже если он перестрелял половину Молдовы, а вторую половину утопил
Alexandr Kosyakov
Метінвест , это есть фирма лозинского и ахметова а прикол в чем,(підписання контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну.)) Какая Украина ,если это частная кантора Ахметова и проросийского депутата лозинского
Научи.те еще Авакова нашей мовы.!
Я горд за президента. Пиджак вот, купил, с отливом анализов, - чуть шо и в Хайфу, ляпота.
А если честно - Яхве в помощь, или Бетмен, там одное рябое(не Кучма).
Alexandr Kosyakov
Метінвест , это есть фирма лозинского и ахметова а прикол в чем,(підписання контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну.)) Какая Украина ,если это частная кантора Ахметова и проросийского депутата лозинского
Да и конечный эффект примерно одинаков.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_9.html
Звідки взялися ці гроші в команді кандидата Зеленського? Де джерело цих грошей.? Може це гроші долю яких зараз уважно вивчає Канцлерський Суд штату Делавер?
Структуры ради структур, как торжество человеческого идиотизма.
Зе-команде - профит, а Порох - лошара!
https://emerging-europe.com/voices/ukraines-reality-check/
І стаття, і звіт, на якому вона базується. Найкраще з того, що є станом на зараз НМД. Промінь сонця у мегатонах дурної зеленої жижі, яка щедро ллється з усіх боків.
Radio Lemberg @RadioLemberg 14 мая
Глобальна причина цунамі популізму у ********* світі: "86% усього контенту Top Stories береться лише від 20 джерел, а 62% з них є ліво-ліберальними. Отже, населення у 2,2 рази частіше читає ліву інтерпретацію будь-якої події, ніж право-консервативну" https://www.facebook.com/747372205346389/posts/2362573540492906 …