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 Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС. ВИДЕО

Сегодня, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли Центр ГСЧС по пиротехническим работам и подводному разминированию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Я хочу поздравить всю Украину с открытием Центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. А на вас лежит огромная ответственность - разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство", - заявил Зеленский.

Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС 01

Президент Украины отметил хорошие условия и качественное техническое оборудование после реконстукции Центра. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что вскоре Донетчина будет усилена и вертолетным отрядом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса", - Зеленский

Сейчас боевое дежурство в Центре несут 47 спасателей - пиротехников. Центр обеспечен двумя пиротехническими машинами тяжелого типа, четырьмя пиротехническими машинами легкого типа, восемью оперативно-пиротехническими машинами, одной водолазной оперативно-пиротехнической машиной, бульдозером на гусеничном ходу типа ИМР-2, средствами поиска ВНП на глубину до 0,5 м., до 3 м., до 6 м., комплектами дистанционного перемещения ВОП, средствами индивидуальной защиты (бронешлемы, бронежилеты, очки, тактические костюмы легкого типа и типа EOD-9), а также другим специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.

На базе реконструированного здания предполагается также размещение медико-санитарной части.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3132568
 
   
 Топ комментарии
 
а туалет он открывать то же будет ? а может он и по приглашениям работает - интересно какой тариф ? я помню как петю все критиковали туточки))))
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Мариуполь.
Презервадент Зеленский
1) проигнорировал армию своей страны, не прибыв на парад.
2) проигнорировал проукраинских жителей города, наплевав на дату, которая дала городу мирную жизнь.
3) посетил меткомбинат Ахметова.
ЭТО ВСЕ.
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а и насчет авакова - когда его в отставку пойдет?
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а туалет он открывать то же будет ? а может он и по приглашениям работает - интересно какой тариф ? я помню как петю все критиковали туточки))))
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Чинганчгук - Зеленский наверняка его построил за деньги Квартала 95 и проката Сватов...

Это же не "Барыга", который пиарился на чем только можно...
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Мариуполь.
Презервадент Зеленский
1) проигнорировал армию своей страны, не прибыв на парад.
2) проигнорировал проукраинских жителей города, наплевав на дату, которая дала городу мирную жизнь.
3) посетил меткомбинат Ахметова.
ЭТО ВСЕ.
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... не, не все. Складывается такое впечатление, что ЗЕ просто боится появляться в местах, где присутствует большое количество военных.
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ТА ВЫ ШО? ДА НЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ - ШО ЗА СВОИ ДЕНЬГИ - НЕ НЕ ВЕРЮ - НАРОД - А ВЫ?
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Действительно. Зеля такой красавчик - Центр строил Порошенко, а ленточку перерезал Зеля.

учитесь, лошары!
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Цікаво ви банани по життю такі тупі чи це просто дах поїхав після перегладу 95-го зебільного кварталу на Г+Г?
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а и насчет авакова - когда его в отставку пойдет?
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Ты не в курсе?
Аваков премию за убийство ребенка получил.
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Эта продажная мразь🎒, за беспредел и убийства получила деньги 💰?
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НИКТО НИКОГДА НИ ЗА ЧТО трогать Порошенко не будет
Даже если он перестрелял половину Молдовы, а вторую половину утопил
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Сьогодні відбулася знаменна подія. Президент і міністр МВС відкрили... тумбочку!
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***** свиноАвакяна на задньому плані теж сіяєт умом і саабразітєльнастью...

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 1656
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попиариться на том, что сделали другие? конечно, нужно!
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"других" избиратели и история уже смыли в унитаз. Так что Зеленский все делает верно.
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Що пропонує «Свобода» для досягнення миру? Негайну зміну нормандського формату перемовин на будапештський, залучення США та Великої Британії до підтримки України, розірвання дипломатичних стосунків з РФ, припинення будь-якої торгівлі з агресором, заборону московського бізнесу, закриття кордону, повну блокаду окупованих територій, припинення крадіжок у військовій сфері, спрямування щонайменше 5% від ВВП на армію та тестування на детекторі брехні всіх командирів на предмет їхньої співпраці з ворогом.
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Для начала надо проверить все руководство свободы на принадлежность к сефардам, бо они косят под ашкенази.
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а зміну преЗЕдента не пропонує?ну хоча б імпічмент за наругу над Констітуцією?
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теперь разрезание ленточек это гуд и нормально, как быстро поворачиваются флюгеры ))
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Теперь и кумовство это нормально. ЗЕ назначает друзей детства на генеральские должности, а зебобики молча это одобряют.
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Зеленский пообещал каждому пенсионеру по одному президентскому велосипедуЗеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС - Цензор.НЕТ 4630.
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И НЕ ДАЛ - ОПЯТЬ ПОШУТИЛ - НЕ ПОРЯДОЧНО И ЭТО Я МЯГКО ПИШУ
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Пленные подождут , посадки следующей весной , зарплаты 4000 $ - та ну х.. , ...
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У него нет времени на все это. Сейчас еле успевает сниматься в рекламе шаурмы и бензоколонок.
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Нужно всех порохоботов туда отправить, что бы языкми разминировали минные поля.
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Отправим туда Стефанчук, Сивоху и Юзика

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 4759
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Эти люди за свой счет живут. Свинарчуки живут за счет народа.
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точно за свой?проверял? Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 9606а налоги уплатили?
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а шо,предпринимателям при зелебене уже простили неуплату налогов? .
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Для этого не обязательно быть госчиновником. Достаточно зарабатывать деньги на крови в россии и затем, не уплатив налогов в бюджет Украины, переводить их в кипрские офшоры.
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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підписання інвестиційного контракту між Метінвест Холдинг та Air Liquide щодо будівництва комплексу повітророзподільної установки.

Alexandr Kosyakov

Метінвест , это есть фирма лозинского и ахметова а прикол в чем,(підписання контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну.)) Какая Украина ,если это частная кантора Ахметова и проросийского депутата лозинского
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Неплохо, Слава "Пороху", ой, "Бене".... Неужели он это сам про.... прочитал? Своими словами походу, спасибо, чувак.
Научи.те еще Авакова нашей мовы.!
Я горд за президента. Пиджак вот, купил, с отливом анализов, - чуть шо и в Хайфу, ляпота. Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 3137
А если честно - Яхве в помощь, или Бетмен, там одное рябое(не Кучма).
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Противно! Пригрелся Аваков Это минус Зе ,еще Беня с Ахметкой и все!
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УЖЕ=Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підписання інвестиційного контракту між Метінвест Холдинг та Air Liquide щодо будівництва комплексу повітророзподільної установки.

Alexandr Kosyakov

Метінвест , это есть фирма лозинского и ахметова а прикол в чем,(підписання контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну.)) Какая Украина ,если это частная кантора Ахметова и проросийского депутата лозинского
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Задав пошук: "При Порошенку на 20-й день президентства..."

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 7862
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Правда смысл один и тот же. Неясно что лучше. Без штанов в АП или без них же в ЕС.
Да и конечный эффект примерно одинаков.
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Что-то мне это напоминает... где-то мы это уже видели...
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Пане Аваков, вам на вихід
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_9.html
Звідки взялися ці гроші в команді кандидата Зеленського? Де джерело цих грошей.? Може це гроші долю яких зараз уважно вивчає Канцлерський Суд штату Делавер?
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Так спешат штамповать всевозможные "профильные организации", что решать проблемы, которыми должны заниматься эти самые "профильные организации", просто нет времени...
Структуры ради структур, как торжество человеческого идиотизма.
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Ну і хорошо. Тільки за що ж тоді так критикували "баригу"?. Лєнточки. лєнточки...
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Нормально, Порошенко организовал этот Центр, а Зеля приехал ленточку перерезать.

Зе-команде - профит, а Порох - лошара!
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Причем если бы открылся на 20 дней раньше и Порох поехал открывать, было бы хор кваканья, что пиар и негоже ленточки перерезать на крови, а счас, все нормально
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только один вопрос. Сколько в штате этого центра реальных саперов? Тех которые будут конкретно заниматься разминированием, а не трепаться в ТВ ящике? типа этой пресс-секретарши УВД Одессы . Деваха хороша, но при чем тут бюджет МВД Украины Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 1680?:
Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 6679
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For people who are just finally seeing through the empty razzle dazzle of Zelensky, and are now ready to read with open eyes some fact-based analysis on ugly reality, read this (based on a larger report, link to which is contained within the article):

https://emerging-europe.com/voices/ukraines-reality-check/

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 9876
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I wish I could give it a hundred likes.

І стаття, і звіт, на якому вона базується. Найкраще з того, що є станом на зараз НМД. Промінь сонця у мегатонах дурної зеленої жижі, яка щедро ллється з усіх боків.
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Понятно, что Аваков из обид на Петю из-за сына с рюкзаками поддержал Зе, но когда Зе с ним что-то открывает, то ему авторитета не добавит, у Аваковава с его подчиненными нет авторитета у народа, Кстати этот Аваков чего-то умолк, а то раньше любил порассуждать на темы доверии народа к полиции
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,,,мовчить, бо ще на слуху вбивство хлопчика поліцаями, після виборів знову буде колонки строчити, як він забезпечив чєсниє вибари.
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Аваков изначально был ставленником Коломойского. Ещё весной 2014 года, когда его назначили министром МВД. Народный фронт всегда был одним из яиц Бени. Береза, Яйценюк, Сабаков итд итп...
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таке враження, що основна робота прєзідєнтів відкривати центри. лікарні, садочки, трамвайні зупинки...
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Читаю коменты и смеюсь - какие эти порохоботы недалекие ублюдки.
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а чего уж говорить о нас,выросших в стране "победившего социализма"?

Radio Lemberg‏ @RadioLemberg 14 мая

Глобальна причина цунамі популізму у ********* світі: "86% усього контенту Top Stories береться лише від 20 джерел, а 62% з них є ліво-ліберальними. Отже, населення у 2,2 рази частіше читає ліву інтерпретацію будь-якої події, ніж право-консервативну" https://www.facebook.com/747372205346389/posts/2362573540492906 …

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 5823

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 2338
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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