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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Москва (2622) Россия (73029) Цимбалюк (50)

 "Слава Украине!": украинского журналиста Цимбалюка приветствуют на улицах Москвы. ВИДЕО

В Москве во время съемки на улице сюжета украинским журналистом Романом Цимбалюком проезжавший мимо на велосипеде мужчина поприветствовал его словами "Слава Украине!".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Цимбалюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне считают США и Украину самыми враждебными государствами, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/v3132477
 
   
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Роман красавец. Зачетный троллфейс, жаль, что этого хуйло не видит.
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Так ,яка чомусь децентралізувалася та федералізувалася від Києва.
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Роман красавец. Зачетный троллфейс, жаль, что этого ***** не видит.
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😁 то он на велике мимо проехал
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Он и сейчас ездит, в виде спорта, если успевает
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Неужели никого лучше не могли найти
Ну это ж вообще
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а вєласіпєдіст якось скриваєця по-фотошопному - в нікуда. Екстраполяція підказуйє, шо він мав появитись за журналістом...
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Его сразу повязали. В мусорскую машину. Вместе с велосипедом.
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не очікував. Але так, момент втрачено, нажаль.
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теракт в моцкве!!!
"ищут пожарные
ищет милиция
ищут фотографы
в ихней столице
ищут с вчера
но не могут найти
парня на велике
лет двадцати"
)))
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Через 5 лет правления новаторской команды Зеленского только в Москве и услышите "Слава Украине!". Ребята профи! Тихой сапой выкорчевывают чтобы и духу не было в Раде всяких ярошей, тягныбоков, белецких, луценок и парубиев...Круто!
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привітав та вітають це як калій та кальцій абсолютно різні хімічні речовини...
один раз не.... самі знаєте що
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Слава -это короче чем даздраствует и звучит лучше. Слава и Украине,и Кавказу и Всему Древнему Миру Слава !!!
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У меня уже 4-й месяц НАГЛО ЗАКРЫТ Фейсбук региональным центром по СНГ в Москве,которую построили цари Пэриджана(МэнАга Теймур).Отсюда сл. мАнах.Когда Баку входил в СНГ-никто не помнит.
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кацапляндцам, шо бы они не орали - веры нет и не должно быть.
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Звонит мужик из Москвы в Киев.
-Серега привет.
-Слава Украине!
-Да ладно тебе, давай без этого...
-Без чего этого?
-Ну слава Украине.
-Героям слава!
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Подставили человека, зато пропиарились.
Теперь у этого велосипедиста будут большие проблемы с кацапским кгб. И где тут смысл? Спалить хорошего человека, шобы.. Шобы шо?
Следующий велосипедист, в другом репортаже, просто плюнет на голову этому перцу. И рожа его уже такой довольной не будет.
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Писюнам что в Украине, что в России я так скажу: Есть ещё люди. которые трезво мыслят и там, и там, и за ними будущее. И фотошопы тут не причём и ещё что-то подобное, и что Цимбалюк слишком криво улыбается и велосипедист слишком нарочито это прокричал, как с издёвкой. Просто в России есть силы, которым Путин надоел. Нет Путина и его команды, всё может потом поменяться и пойти вспять. Без благословения сверху, отмашек шенералов и прочих чиновников. в Украине не было бы проссиских войск.
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повторюсь - fake...

на улицах мацквы людей нет.
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мокша какая то винторогая...
зайцы лучше на велике крутят и молчат, за шо им и зачет.
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Самый смак в останньому кадрі реакція, , обличчя кореспондента -)
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ето то шо доник называет fake news - подстава операторов.
хотелось бы, шо бы так было, но нет, на мацкве людей нет.
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ето был вася за 3 копейки - даже не заморачивайтесь...
такие топорные подставы играют тока на кацапню.
я бы уволил журналюгу за непрофессионализм...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Слава Украине!": украинского журналиста Цимбалюка приветствуют на улицах Москвы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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