 "Слава Украине!": украинского журналиста Цимбалюка приветствуют на улицах Москвы. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Цимбалюка.
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Слова "Слава Украине! Героям слава!" будут официальным приветствием ВСУ, - Порошенко. ВИДЕО
Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции. ВИДЕО (обновлено)
"Слава мажоритарникам!" - приветствие нардепов-мажоритарщиков в Раде. ВИДЕО
ВР утвердила в первом чтении введение приветствия "Слава Украине!" в ВСУ. ВИДЕО
В МИД РФ заявили о "нацистском происхождении" нового украинского воинского приветствия "Слава Украине!"
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Москва это окраина Украины !
+18
Героям слава!
+8
Роман красавец. Зачетный троллфейс, жаль, что этого хуйло не видит.
Стало відомо, куди пошлють Клімкіна
Ну это ж вообще
тормозгальмо
"ищут пожарные
ищет милиция
ищут фотографы
в ихней столице
ищут с вчера
но не могут найти
парня на велике
лет двадцати"
)))
один раз не.... самі знаєте що
-Серега привет.
-Слава Украине!
-Да ладно тебе, давай без этого...
-Без чего этого?
-Ну слава Украине.
-Героям слава!
Теперь у этого велосипедиста будут большие проблемы с кацапским кгб. И где тут смысл? Спалить хорошего человека, шобы.. Шобы шо?
Следующий велосипедист, в другом репортаже, просто плюнет на голову этому перцу. И рожа его уже такой довольной не будет.
на улицах мацквы людей нет.
зайцы лучше на велике крутят и молчат, за шо им и зачет.
хотелось бы, шо бы так было, но нет, на мацкве людей нет.
такие топорные подставы играют тока на кацапню.
я бы уволил журналюгу за непрофессионализм...