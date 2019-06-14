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 "Браво!", - участники харьковского хора "Схiд opera" устроили импровизированный концерт для польских пограничников во время контроля в ПП "Краковец". ВИДЕО

Участники хора "Схiд opera", который работает в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко, устроили импровизированный концерт во время контроля на украинско-польской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала одна з участниц хора Юлия Балабанова и опубликувала фрагмент видеозаписи с концерта. По ее словам, все произошло в пункте пропуска "Краковец" во время проверки документов польскими пограничниками. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3132427
 
   
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Могу поспорить, на этой ветке не будет ни одного порохобота. Их это не интересует.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Браво!", - участники харьковского хора "Схiд opera" устроили импровизированный концерт для польских пограничников во время контроля в ПП "Краковец". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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