 "Браво!", - участники харьковского хора "Схiд opera" устроили импровизированный концерт для польских пограничников во время контроля в ПП "Краковец". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала одна з участниц хора Юлия Балабанова и опубликувала фрагмент видеозаписи с концерта. По ее словам, все произошло в пункте пропуска "Краковец" во время проверки документов польскими пограничниками.

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