 "Браво!", - участники харьковского хора "Схiд opera" устроили импровизированный концерт для польских пограничников во время контроля в ПП "Краковец". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала одна з участниц хора Юлия Балабанова и опубликувала фрагмент видеозаписи с концерта. По ее словам, все произошло в пункте пропуска "Краковец" во время проверки документов польскими пограничниками.
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Игорь Д
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14.06.2019 16:21
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Андрей Дидовик
Супер!
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14.06.2019 16:21
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Игорь Д
Могу поспорить, на этой ветке не будет ни одного порохобота. Их это не интересует.
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14.06.2019 16:26
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финансист
Красавцы
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14.06.2019 16:27
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