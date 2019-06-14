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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:алкоголь (1477) чиновник (1334) патрульная полиция (1272)

 "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой глава Васильковского райсовета Наталия Баласинович, сидя в автомобиле с сигаретой, нецензурно выражается в адрес своего собеседника. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы видеозаписи утверждают, что Баласинович, находясь в нетрезвом состоянии, материт полицейскую.

"Глава Васильковского райсовета Наталия Баласинович с легкостью может послать нах#й полицейских! Но на самом деле, это не самая большая проблема - недавно она была назначена новым лицом от Петра Порошенко по всей Киевщине - и.о. главы "Европейской солидарности" в Киевской области. Возможно, Наталья Александровна объяснит громаде Васильковщины такие европейские ценности от ЕС", - пишут авторы видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3132385
 
 
 Топ комментарии
 
Достойный член команды "ПЕС".
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30 номер списка БПП-ПЕС во всей красе. Порохоботы, прошу любить и жаловать.
"Иди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала килограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской - Цензор.НЕТ 3938
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Я думаю,що общатись так вона навчилась сама,але взяв її в списки Солідарности саме Порошенко...І взяв саме за вміння отак спілкуватись...Бо були хами в БПП,готові будь коли будь кому дати в морду,але хамок ще не було...
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Ну, зараз зазеблючене бидло ,,відірветься,,
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"Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською - Цензор.НЕТ 9025
да не расстраивайся ты так
держи печеньку)
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Лакированное быдло,к сожалению слова честь и достоинство стали пустым звуком для многих,их заменили гешефт и хуцпа.
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а мы все рассуждаем о какой-то неприкосновенности...Из грязи в князи.
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Ще одна мурла, яка вилітає з передвиборчого списку ще до виборів:
https://censor.net.ua/news/3132268 - №30.
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Это все, что нужно знать о порохоботах. Елена Бондаренко тихо курит в сторонке.
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шах і мат вам "зебіли")))
знайдеться в СН хтось хто складе ції леді конкуренцію?)
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вы так дэржалы цыгарэтку
вы так её сосалы ртом
что я не спал четыре года
потом
))
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"Элита", нас "25%" , все остальные , так "погулять вышли".( Ну а если по факту,то представьте такое в США , а за патлы да рожей об асфальт. Правда у нас полиция "с пониманием" и знает свое место по отношению к "элите", это не Вася или Микола на "Запорожце", там уж можно показать свою "принципиальность")
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Если ничего не представлять, то, по факту, комментарии напечатаны на Цензоре 73% именно такие, как у неё произнесено вслух.
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Что-то тормозит Цензор с новостями, в Беларуси она раньше появилась

12:44 14. 06. 2019 В сети обсуждают видео с кандидатом в депутаты, матерящей полицейскую
https://telegraf.by/2019/06/443285-v-seti-obsujdayut-video-s-kandidatom-v-deputati-materyaschei-policeiskuyu

Может потому одна лукашистка сказал года полтора назад, что украинцы дряни и сволочи?
Хотя... журналисты-то работают ради рейтингов и посещаемости (зарплаты) ...
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Це мабуть ЦАЦА за Педро-списку?)))))) Тварина! "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською - Цензор.НЕТ 9690
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Ці обличчя всім відомі в них "ізБ@ закон@пченнь!й", .
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"Хозяева жизни"... Правильно Кузьма говорил "то все має бути стріляне і ********!"
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Нехай патріотка Федина подивиться - з ким вона хоче йти у майбутнє....
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Знаєте чому я не пішов в "реформовану" поліцію. Бо нерви зовсім розшатані. Якби мені щось таке трапилося при виконання службових обовязків, то сігаретка була б у неї між ногами, морда в асфальт і з десяток підсрачників, а коли б вона не заспокоїлась, то змушений був би застосувати зброю з метою захисту життя працівника правоохороних органів. Серйозно. І далі відповідав би по системі українського судочинства....
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а в сми бы писали о том как реформированная полиция избивает граждан
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Поздравляю жителей Васильковского района с прекрасным выбором.
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Толстушка это сало и ничего хорошего в этом но хамить нельзя.Вероятно женщина полицейский любит после смены навернуть пол ведра борща и казан мяса вот куда уходит зарплата даже на достойную помаду не хватает... "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською - Цензор.НЕТ 4839
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наташка не отмазывайся.. ты теперь стала известной
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ахахахаха ))))) специально зашел, чтобы мокнуть порохоботню их пятаками в их же испражнения! ))) где вы? 25 % Ылита? )))
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вытри пятачок! )) тебе же *овно не дает дышать! ))
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Операция "Мятый пиджак" продолжается. Цензор переобулся и выбирает... Выбирает...
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соесосная громада-в ****!
вместо методички выдали водки!
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Позорище какое, думаю что ей самой нужно посмотреть до чего добухалась. Так её сложили и отвезли в отдел полиции? Интересно же, такое шоу.
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она ехала агитировать за ЕС и НАТО, и тут вдруг... вот она и объяснила на языке ПСОВ.
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А видео то обрезанное, можно сначала посмотреть?
Может и толстуха полицейская эту бабу за рулем тоже послала?
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Реакция Президента должна быть мгновенной: снять с должности, возбудить уголовное дело за оскорбление полицейского... и сигаретку засунуть в жопу.
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І ... ? Ну показали 14 секунд скандального відео .. І шо, мені це має зігріти душу? Чому не вивели з машини? Чому не одягнули кайданки і не склали протокол?

В чому тут сатисфакція? Я бачу тільки некомпетентність і безпорадність поліції!
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Новость специально для зелёных хромосом .... что бы за сопеля в шаурме было не так обидно)))) хавайте не подавитесь
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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