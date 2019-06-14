 "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы видеозаписи утверждают, что Баласинович, находясь в нетрезвом состоянии, материт полицейскую.
"Глава Васильковского райсовета Наталия Баласинович с легкостью может послать нах#й полицейских! Но на самом деле, это не самая большая проблема - недавно она была назначена новым лицом от Петра Порошенко по всей Киевщине - и.о. главы "Европейской солидарности" в Киевской области. Возможно, Наталья Александровна объяснит громаде Васильковщины такие европейские ценности от ЕС", - пишут авторы видео.
https://www.youtube.com/watch?v=6vYPMFIUArw
Заметно
да не расстраивайся ты так
держи печеньку)
https://censor.net.ua/news/3132268 - №30.
знайдеться в СН хтось хто складе ції леді конкуренцію?)
вы так её сосалы ртом
что я не спал четыре года
потом
))
12:44 14. 06. 2019 В сети обсуждают видео с кандидатом в депутаты, матерящей полицейскую
https://telegraf.by/2019/06/443285-v-seti-obsujdayut-video-s-kandidatom-v-deputati-materyaschei-policeiskuyu
Может потому одна лукашистка сказал года полтора назад, что украинцы дряни и сволочи?
Хотя... журналисты-то работают ради рейтингов и посещаемости (зарплаты) ...
вместо методички выдали водки!
Может и толстуха полицейская эту бабу за рулем тоже послала?
В чому тут сатисфакція? Я бачу тільки некомпетентність і безпорадність поліції!