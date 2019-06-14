 "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы видеозаписи утверждают, что Баласинович, находясь в нетрезвом состоянии, материт полицейскую.

"Глава Васильковского райсовета Наталия Баласинович с легкостью может послать нах#й полицейских! Но на самом деле, это не самая большая проблема - недавно она была назначена новым лицом от Петра Порошенко по всей Киевщине - и.о. главы "Европейской солидарности" в Киевской области. Возможно, Наталья Александровна объяснит громаде Васильковщины такие европейские ценности от ЕС", - пишут авторы видео.

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