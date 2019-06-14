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 Политика Украины, Общество
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Все про:бюджет (4312) коррупция (7435) Крючков (56) Харьков (4303) Райнин (70)

 "Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО

Бывший нардеп Дмитрий Крючков рассказал о коррупционной схеме, по которой государственные средства были украдены через "Харьковоблэнерго".

Как сообщает Цензор.НЕТ, когда деятельность этой компании заинтересовались правоохранители Крючков уехал за границу, но вскоре вернулся и дал показания о том, в интересах кого разрабатывались коррупционные схемы.

"По Крючкову была достаточно мощная медиа-кампания, собирались материалы, Крючков уехал в Германию, Генпрокуратура направила запрос на его экстрадицию и выдачу, а вот сегодня он приехал, дал показания, оказалось что никаких претензий нет, подозрение ему не выдвинуто, более того ему вернули загранпаспорт и он уехал за границу", - рассказывает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилось интервью Крючкова в котором он рассказывает о деталях коррупционной схемы и о ее "героях". По словам Крючкова к схеме были причастны высокопоставленные чиновники. В частности экс-глава Администрации Президента Игорь Райнин.

"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - говорит Крючков в интервью.

Согласно расследованию этой коррупционной схемы из госбюджета было украдено около 150 млн гривен. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-нардеп Крючков подал в САП уже 6 заявлений по делам в энергетике, по схеме выводились миллиарды гривен, - Холодницкий. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3132366
 
   
 Топ комментарии
 
Рассказал - это все постная херня. Давай показания и сдавай с потрохами Петю и его компашку. В срок зачтется, а с тех спустят 3 шкуры.
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Какие мародёры? Патриоты, ёпт!
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Как сказал Волох, пороховоры воровали чтобы Путину стало плохо и он не смог напасть. Дурни, слушайте експертов и молчите.
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вышиванка - Бронежилет коррупционера. И ещё орать громче всех (типа Бурбак) Слава Украине и при этом грабить 5 лет.
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Рассказал - это все постная херня. Давай показания и сдавай с потрохами Петю и его компашку. В срок зачтется, а с тех спустят 3 шкуры.
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Все это стекалось барыге свиному, затем отстегивалось крышующему ("нарик") - десятина. О народе не думал боров соевый совсем.
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если то что ты крючков рассказал правда..то чего ты не пошел в суд..
---
какие же вы мрази..
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Как сказал Волох, пороховоры воровали чтобы Путину стало плохо и он не смог напасть. Дурни, слушайте експертов и молчите.
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И они еще ждут что украинский народ стерпит очередное повышение тарифов на ЭЭ?!

Ну уж нет! С воров взыскивайте.
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один з тих, хто "повернувся з-за кордону" по-разумкову. Причому - повернувся першим. Ну-ну...
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Я уже задался информации по суркису.
Или, социально близким - амнистия?
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розумієш, ми виходим на старі-нові правила слідства "веди слідство так, щоб не вийти на самого себе". А від Суркіса - пряма дорога на Беню...
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И это только "первый петух2" закукарекал о коррупционерах, мародёрах под предводительством алчного. лживого, циничного Барыги!
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не тіш себе неіснуючими лаврами, ти не другий петух. І отой Крючков - не перший.
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-Вы слышали, все говорят, что у Рабиновича дочь проститутка?
- Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! -
- Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед всем Привозом.

Вот это из той же оперы!!! Дело Гладковского было актуально во время выборов!!! После выборов прошло 2 месяца!!! Все КолоМойские и сепарские СМИ молчат! НАБУ, САП, ГБР, СБУ молчат! "Делу Мартынюка" 3 года!!! Оно нужно было чтобы свалить Яценюка!!!! Где обвинения где НАБУ??? Где журналшлюшки????
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Сейчас порохососы налетят - начнут писать про рояль, дефолт и зарплату 5000.
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Задача Зеленского - снизить коррупционный уровень до минимальной отметки. Над максимальной трудился 5 лет один оффшорный скотыняка - кореш нариков и свинарчуков.
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Разве тут дело в одном Харьковоблэнерго? Порошенко и его банда создали в стране коррупционную систему, основанную на заоблачных тарифах (увеличенные в 10 раз от их нормальной величины), которые потом клали в свой карман. Для тех, кто вообще оказался на грани физического выживания - придумали послабление - субсидии. Чистой воды феодализм в 21 веке, под лозунги о мове, армии, томосе и европейском пути.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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