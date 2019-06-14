 "Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, когда деятельность этой компании заинтересовались правоохранители Крючков уехал за границу, но вскоре вернулся и дал показания о том, в интересах кого разрабатывались коррупционные схемы.
"По Крючкову была достаточно мощная медиа-кампания, собирались материалы, Крючков уехал в Германию, Генпрокуратура направила запрос на его экстрадицию и выдачу, а вот сегодня он приехал, дал показания, оказалось что никаких претензий нет, подозрение ему не выдвинуто, более того ему вернули загранпаспорт и он уехал за границу", - рассказывает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
В распоряжении Цензор.НЕТ появилось интервью Крючкова в котором он рассказывает о деталях коррупционной схемы и о ее "героях". По словам Крючкова к схеме были причастны высокопоставленные чиновники. В частности экс-глава Администрации Президента Игорь Райнин.
"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - говорит Крючков в интервью.
Согласно расследованию этой коррупционной схемы из госбюджета было украдено около 150 млн гривен.Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-нардеп Крючков подал в САП уже 6 заявлений по делам в энергетике, по схеме выводились миллиарды гривен, - Холодницкий. ВИДЕО
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какие же вы мрази..
Ну уж нет! С воров взыскивайте.
Или, социально близким - амнистия?
- Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! -
- Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед всем Привозом.
Вот это из той же оперы!!! Дело Гладковского было актуально во время выборов!!! После выборов прошло 2 месяца!!! Все КолоМойские и сепарские СМИ молчат! НАБУ, САП, ГБР, СБУ молчат! "Делу Мартынюка" 3 года!!! Оно нужно было чтобы свалить Яценюка!!!! Где обвинения где НАБУ??? Где журналшлюшки????