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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луганск (2988) память (903) терроризм (18051) ВСУ (286)

 "Вони пішли на небо...", - в ночь с 13 на 14 июня 2014 года российские террористы сбили украинский Ил-76 во время захода на посадку в аэропорт "Луганск". ВИДЕО

В ночь с 13 на 14 июня 2014 года российские террористы сбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВСУ Ил-76 во время захода на посадку в аэропорт "Луганск".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту самолета находилось 40 украинских десантников и 9 членов экипажа. Гибель 49 воинов стала самой большой одномоментной потерей украинской армии в войне с Россией.

"Вони пішли на небо... Іл-76" - так называется мемориальный ролик Министерства обороны Украины, в котором командир одной из рот 80-й аэромобильной бригады Вадим Сухаревский вспоминает о трагедии борта 777 Ил-76. Именно его подразделение первым оказалось на месте падения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский почтил память погибших в катастрофе ИЛ-76 под Луганском. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3132344
 
 
 Топ комментарии
 
Помню тгт день и огромнре колличество разгневанных украинцев готовых штурмовать посольство рф!И дещицу,который спел песенку.Но то что Порошенко не разорвал дип.отношения это ошибка которая можкт стать катострофической.Порршенко вел себя как тряпка,но зе сейчас еще хуже.К власти пришли люди не способные принимать решения.Судя по тому что будет возврашение кучмистов и их ольянс с рашистами в Раде,Украина просто развалится(чего и хочет пу).Очень жаль,что украинцы не осознают ту катастрофу которая ждет их.
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Як терористи можуть відповісти перед Законом, якщо у нас що при Пеці, що при "слузі народу" як не високопосадовець СБУ чи СЗР так дружина громадянка РФ, майно у Криму і т.п.???
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чому, 24% добре розуміють що відбувається.
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Помню тгт день и огромнре колличество разгневанных украинцев готовых штурмовать посольство рф!И дещицу,который спел песенку.Но то что Порошенко не разорвал дип.отношения это ошибка которая можкт стать катострофической.Порршенко вел себя как тряпка,но зе сейчас еще хуже.К власти пришли люди не способные принимать решения.Судя по тому что будет возврашение кучмистов и их ольянс с рашистами в Раде,Украина просто развалится(чего и хочет пу).Очень жаль,что украинцы не осознают ту катастрофу которая ждет их.
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чому, 24% добре розуміють що відбувається.
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Як терористи можуть відповісти перед Законом, якщо у нас що при Пеці, що при "слузі народу" як не високопосадовець СБУ чи СЗР так дружина громадянка РФ, майно у Криму і т.п.???
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Не кажіть.. Ну ніяк без кацапів не виходить
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Да причем тут вообще петя? вы реально как дебилы какие то...это война, летел самолет, ПЗРК и все... петя что ли стрелял?
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Хіба можна таке пробачити і примиритись ???
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Очень жаль погибших ребят.Вечная память и благодарность за их вклад в защиту Украины.
Меня беспокоит другое.Многие наши соотечественники, сидящие на Цензоре ,патриоты ,поддерживающие Украину в тылу,воюющие на фронте -не знают и не хотят знать Бога.Живут так,как им хочеться,грешат.Это часто хорошие ребята,образованные,порядочные.Приходилось общаться с ребятами с фронта-мужественные и сильные,любящие страну.Но...в пороках и грехах.Пьянство,курение,сквернословие,блуд,и т.д.и т.п. Библия говорит:"поступающие так Царства Божьего не наследуют".Для того,чтоб попасть на небо-существуют определенные законы,Поймите меня правильно-я Царством Небесным не распоряжаюсь,будь моя воля-я б наградила им многих.Но Бог установил свои законы ,и они неизменны.Для всех.И для патриотов.И для воинов тоже.Я это к чему-при жизни ищите Царства небесного,ищите Бога,тогда вы и перейдете после смерти туда,что избрали при жизни.Батюшка за деньги не переводит в рай.Это обман.Бог не коррупционер,ему ваши деньги не нужны.И не важно,от чего вы умрете-болезни,пули,несчастного случая.Это не определяет вечность,причина смерти.Определяет-что вы избрали при жизни,кому служили.
Прежде чем писать-они пошли на небо-узнайте,избрали ли они небесные ценности при жизни,жили ли так,как учил Христос,
Это нужно не мертвым,они уже ушли,это нужно нам,кто еще может определиться с выбором при жизни.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вони пішли на небо...", - в ночь с 13 на 14 июня 2014 года российские террористы сбили украинский Ил-76 во время захода на посадку в аэропорт "Луганск". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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