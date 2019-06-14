 "Вони пішли на небо...", - в ночь с 13 на 14 июня 2014 года российские террористы сбили украинский Ил-76 во время захода на посадку в аэропорт "Луганск". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту самолета находилось 40 украинских десантников и 9 членов экипажа. Гибель 49 воинов стала самой большой одномоментной потерей украинской армии в войне с Россией.

"Вони пішли на небо... Іл-76" - так называется мемориальный ролик Министерства обороны Украины, в котором командир одной из рот 80-й аэромобильной бригады Вадим Сухаревский вспоминает о трагедии борта 777 Ил-76. Именно его подразделение первым оказалось на месте падения.

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