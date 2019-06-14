 "Вони пішли на небо...", - в ночь с 13 на 14 июня 2014 года российские террористы сбили украинский Ил-76 во время захода на посадку в аэропорт "Луганск". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту самолета находилось 40 украинских десантников и 9 членов экипажа. Гибель 49 воинов стала самой большой одномоментной потерей украинской армии в войне с Россией.
"Вони пішли на небо... Іл-76" - так называется мемориальный ролик Министерства обороны Украины, в котором командир одной из рот 80-й аэромобильной бригады Вадим Сухаревский вспоминает о трагедии борта 777 Ил-76. Именно его подразделение первым оказалось на месте падения.
Меня беспокоит другое.Многие наши соотечественники, сидящие на Цензоре ,патриоты ,поддерживающие Украину в тылу,воюющие на фронте -не знают и не хотят знать Бога.Живут так,как им хочеться,грешат.Это часто хорошие ребята,образованные,порядочные.Приходилось общаться с ребятами с фронта-мужественные и сильные,любящие страну.Но...в пороках и грехах.Пьянство,курение,сквернословие,блуд,и т.д.и т.п. Библия говорит:"поступающие так Царства Божьего не наследуют".Для того,чтоб попасть на небо-существуют определенные законы,Поймите меня правильно-я Царством Небесным не распоряжаюсь,будь моя воля-я б наградила им многих.Но Бог установил свои законы ,и они неизменны.Для всех.И для патриотов.И для воинов тоже.Я это к чему-при жизни ищите Царства небесного,ищите Бога,тогда вы и перейдете после смерти туда,что избрали при жизни.Батюшка за деньги не переводит в рай.Это обман.Бог не коррупционер,ему ваши деньги не нужны.И не важно,от чего вы умрете-болезни,пули,несчастного случая.Это не определяет вечность,причина смерти.Определяет-что вы избрали при жизни,кому служили.
Прежде чем писать-они пошли на небо-узнайте,избрали ли они небесные ценности при жизни,жили ли так,как учил Христос,
Это нужно не мертвым,они уже ушли,это нужно нам,кто еще может определиться с выбором при жизни.