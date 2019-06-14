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 Украинские воины обезвредили более 40 противопехотных мин иностранного производства вблизи Марьинки, - штаб. ВИДЕО

Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, входящая в состав Объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства.

В штабе отметили, что согласно Оттавской конвенции применения противопехотных мин как одного из средств войны запрещено.

Справка: ПМН-2 - противопехотная фугасная мина нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины. Мина детонирует когда человек наступает на датчик (черный крестообразный выступ на верхней плоскости) ПМН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артснаряд террористов попал в жилой дом в Марьинке: пострадал мирный житель 1933 г.р., - штаб ОС

У Украины был пятый крупнейшим арсенал противопехотных мин в мире (после Китая, Российской Федерации, США и Пакистана), доставшийся ей в наследство от Советского Союза и насчитывал шесть миллионов мин.

В 2005 году украинский парламент ратифицировал Оттавскую конвенцию. Этот договор направлен на прекращение использования противопехотных мин как средства вооруженной борьбы. Последняя мина типа ПМН была ликвидирована в 2003 году на Донетчине.

Российская Федерация не является участницей Оттавской конвенции.

Украинские воины обезвредили более 40 противопехотных мин иностранного производства вблизи Марьинки, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/v3132336
 
 
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Молодці воїни України!!! Бережіть себе!!! а оті міни для суда у Гаагі готуйте, та трошке на передку для кацапів оставте!!!
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После распада Советского Союза 24-я мотострелковая Самаро-Ульяновская, Бердичевская ордена Октябрьской Революции трижды Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Железная дивизия ВС СССР, дислоцировавшаяся в Прикарпатском военном округе, была переименована в бригаду им. князя Даниила Галицкого (24 омехбр) 13-го армейского корпуса. Получила оглушительную ********* под Зеленопольемв 2014-м. Отсюда вывод - кто забудет победы предков будет грустным потерпевшим Украинские воины обезвредили более 40 противопехотных мин иностранного производства вблизи Марьинки, - штаб - Цензор.НЕТ 5375
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цитата: "При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, мины имеют маркировку другого государства."

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А что, уже не принято писать, что ПМН-2 это мины российского производства и производились на Брянском химическом заводе и заводе им. Чапаева (Пидороссия)..
*********
Цензор!!!.. почему такая избирательность в терминологии?!.. или уже не принято считать Рашку страной агрессором?!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинские воины обезвредили более 40 противопехотных мин иностранного производства вблизи Марьинки, - штаб. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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