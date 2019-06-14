 Украинские воины обезвредили более 40 противопехотных мин иностранного производства вблизи Марьинки, - штаб. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства.

В штабе отметили, что согласно Оттавской конвенции применения противопехотных мин как одного из средств войны запрещено.

Справка: ПМН-2 - противопехотная фугасная мина нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины. Мина детонирует когда человек наступает на датчик (черный крестообразный выступ на верхней плоскости) ПМН.

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У Украины был пятый крупнейшим арсенал противопехотных мин в мире (после Китая, Российской Федерации, США и Пакистана), доставшийся ей в наследство от Советского Союза и насчитывал шесть миллионов мин.

В 2005 году украинский парламент ратифицировал Оттавскую конвенцию. Этот договор направлен на прекращение использования противопехотных мин как средства вооруженной борьбы. Последняя мина типа ПМН была ликвидирована в 2003 году на Донетчине.

Российская Федерация не является участницей Оттавской конвенции.