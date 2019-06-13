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 Политика Украины
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Все про:Бирюков (96) Братущак (15)

 Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков. ВИДЕО

Волонтер, экс-советник Петра Порошенко, общественный деятель Юрий Бирюков рассказал о том, какие процессы проходят в партии "Европейская Солидарность", в частности о принципах формирования избирательного списка и высказываниях об этом советника министра обороны Степана Полторака Романа Доника.

Об этом он заявил в  видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Ведущий Алексей Братущак процитровал слова Доника о том, что "насколько меня информировали нарезали квоту в четыре человека в проходной список партии для "гошки" (общественной организации, - Ред). 

На что Бирюков ответил: "Рома Доник врет. Вот просто врет, как и обо всем остальном, то что он писал. И то, что у нас есть ручная проверка, каждого, кто заполняет анекту и так далее и тому подобное. Зачем он это делает я не знаю".

На уточнение ведущего о том, что "Разве порохоботы могут врать?"

Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие". 

Полная версия интервью - ПО ССЫЛКЕ 

Источник: https://censor.net.ua/v3132292
 
 
 Топ комментарии
 
Два Брехуна,обвинувачують друг дружку у Брехні,а працюють оба на головного Брехуна України))
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Согласился на предложение и собирается) молдаване это пишут
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Этих если прижать, они друг друга наперегонки побегут сдавать

И про темники и про авторство и про сотрудничество с Кремлём
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Карпов и бирюков два лжеволонтёра, которые нажились за счёт украинцев, прикрываясь помощью ВСУ.
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А тепер навпаки - хіба порохоботи можуть говорити правду? Ні. Ну ні, так і ні, вони такі.
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На уточнение ведущего о том, что "Разве порохоботы могут врать?"
Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие".

Браво! Це потрібно закріпити на Цензорі епіграфом!!!
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За старою доброю поросьонківською звичкою це положення можна і в Конституцію.
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А остальные ,, рыго-зебилы , заюльки , швабодовцы и др врать не могут патологически , да . ?? Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 9816 .
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Каким же нужно быть тупым, чтобы гордиться, когда тебя называют "ботом".
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..это типа сенсация?..
Братущак не врал никогда? ты не врал никогда? я не врал никогда? Зе не врал никогда? Порох не врал никогда?.. больше похоже на говно для вентиляторов
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Понимаешь - врать и уметь врать по методичке это две большие разницы.
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Никогда не врет лишь тот у кого отрезан язык . ! Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 1890 .

Это не - похоже на говно для вентиляторов , а оно самое и есть . Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 4187 . .
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Мразь. Не принципов, ни ценностей.
Только плати деньги.
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Эта пяць! Они могут врать нон-стоп. Собственно, кроме этого, они больше ничего не могут.
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весь час забуваю ...а хто такий байстрюков ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДоник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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