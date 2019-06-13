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 Политика Украины, Общество
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Все про:гражданство (970) СБУ (13519) Баканов Иван (22)

 "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство. ВИДЕО

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов не ответил на вопрос обратилась ли его жена с заявлением для получения украинского гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким вопросом обратились к нему журналисты проекта "Схемы".

Четкого ответа получить не удалось.

"Все, что я комментировал, соответствует действительности. Вы можете прочитать и сделать выводы, какие посчитаете нужными", -  сказал Баканов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Баканов: Жена находится в процессе оформления украинского гражданства

Источник: https://censor.net.ua/v3132255
 
 
 Топ комментарии
 
почему у зеленского шо не назначение то неудача или скандал?а по моему ответ вот он - Телеведущий 1+1 да,да - Иванов отказался идти на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского
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скоко,скоко годиков - ой, даже десятилетий?)))))))))))
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Если кто-то крутит *опой, ответ понятен.
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Что сильно новые лица напоминают старые повадки и грязные руки папередники в.
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Від оголошення себе новими обличчями природа людей не може змінитися. Риба шукає де глибше, а людина тягнеться до влади і бабла.
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а людина тягнеться до влади і бабла.\\\\\\

і до церкви)) Шо більше падло нагрішить, то швидше біга за попами. Добре шо "Порох" чесний.... "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 3827
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после назначения Кучмы по Минску для меня Зеленский помер.. за шо и боролись
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гы...шота ты быстро отвалился,как йайца от продналога...а выдержать паузу? "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 6810
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Вы тоже можете написать аналогичное, а Чинганчгук или Утилизация Ватников напишут "шота ты быстро отвалился". Как Вам идея пьессы "разочарование" ?
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Ой! А раніше це передбачити було ну просто неможливо. Сума розуму на планеті, кажуть, є константою. А людей все більше стає. І судячи по тому, як українці собі владу оберають, в Україні дурнішають катастрофічними темпами.
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для меня помер когда оно "пошутило" об Украине.
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Для меня он даже не родился нормально. По интеллекту и размерам - крупный выкидыш "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 9303
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О г*сподИ! Сказал - как самурай. И отрезал - тоже))
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А те кто ржали над этими "шутками"?(кроме кацапов - те еще и над ржущими сами с себя малороссами ржали)
А этот клип про сало..... г*споди, это талант - так обосрать и шоб за тя проголосовали больше 5% процентов..... "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 9296
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Если кто-то крутит *опой, ответ понятен.
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Потом, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Источник: https://censor.net.ua/n3132079
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скоко,скоко годиков - ой, даже десятилетий?)))))))))))
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Самому не смешно? Это делается за максимум пол-года. Справки из Посольства РФ действительны 2 месяца. 20- лет в процессе!!! Ну не было желания выходить из гражданства РФ все просто!!
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почему у зеленского шо не назначение то неудача или скандал?а по моему ответ вот он - Телеведущий 1+1 да,да - Иванов отказался идти на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского
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Тому що коЗєля комік (як на мій смак - паскудний), придворний блазень. Але аж ніяк не Президент України.
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Ну так цепура на шее соответствующая. "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 8709
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ЗеКоМанда суцільний мутняк з "нових ліц".
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Сказал. что ему по"ер, что об этом думают. Его вова подпирает и он всех, и видал, и вертел. Короче, слава украине.
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вообщем послал на йух журналистов и мудрый простой нарид Украины... "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 4990
Не ваше собачье дело задавать вопросы о безопасности страны...

Одобряю..., молодец парень - так с малороссами и нужно...
Без церемоний...
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"Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство. ВИДЕО

это прямым текстом заявляет человек,которому плевать на законы(((но,по своим служебным обязанностям он должен стоять на страже закона(
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ах оставьте, впервой ли?(усиленно ищет "кравчучку")
Зеля же сказал шо все будут хорошо(наверное с ду.*** с 146-го получилось не заржать)))
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у нас во главе спецслужб -шо сбу шо разведки - благодаря зеленскому стоят не понятные люди - кто же на Украину будет работать ,если есть сомнения в их лояльности? армия то же самое - ну не ужели не токсичных людей мало?
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А ті дебіли, що за коЗєлю голосували хай тепер і чухають дупи. Щоб наступного разу (якщо буде, що зовсім не факт) краще думалось за кого голос нести. Втім, судячи з рейтингів неіснуючої партії слуг народу (бач, слуги! Народ себе вже, курва, барином уявив!) покращення розумової діяльності елохторату навіть в далекій перспективі не варто очікувати.
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Маловірили - як висрав Філарет про війну на Днобасі.
Хто не вірить шо маловірили - я того мощі скрадав)
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У військо поїхали еміссари Хомчака визначати лояльність до влади і виявляти, хто і як голосував

Мене більше хвилюють не казки про нібито зробленеу Хомчаком про те, чого він не може зробити по свіжих штатним обов'язках, а реальні речі, які можуть відбитися на боєздатності армії.
У бригади поїхали цивільні емісари Хомчака визначати рівень довіри до командирів. Не інспекція, Не старші офіцери, які мають досвід, які можуть об'єктивно оцінювати рівень бойового офіцера, а цивільні люди. Вони будуть визначати рівень офіцерів і з'ясовувати чи можна їм довіряти.
Визначати будуть зі слів "джерел". Плітки, чутки, невдоволення. Не робити анонімні опитування великої кількості військовослужбовців, а збирати інформацію по своїм знайомим. Причому ці люди з Корбанівского пулу.
Пам'ятаєте посилання Зеленського, при призначенні, на "волонтерів і журналістів". Це продовження теми. Тепер буде визначатися лояльність. Не вміння воювати, не знання і досвід, а саме лояльність і ставлення до офіцерів "солдатських комітетів".
"Іменем Хомчака" збирають інформацію про ставлення військовослужбовців до своїх командирів і … яка позиція була на минулих президентських виборах. Хлопці, а як же таємниця виборів, як же свобода волевиявлення? Або вам не віриться, що за Порошенка могли голосувати військові, а Муженко на фронті поважають всі комбриги, комбати і нижче до рядового складу?

Так, могли голосувати. Тому що при Порошенко службою в армії можна пишатися. А Муженко поважають бо він солдат. Крім того що володіє повною інформацією по війську, знає всіх комбатів і більшість ротних особисто. Тому що будь-який офіцер і солдат воює з 14 року знає, що, коли буде заміс і Муженко буде поруч, візьме автомат в руки і прикриє спину.
Так, це не рівень НГШ. Але це дуже важливо для воюючого солдата і офіцера. Не треба нести політику до воюючої армії. І не треба розслідувати, і переслідувати інакомислення по політичним цілям. Якщо дали військовим право голосувати - не потрібно потім з'ясовувати яким був їхній вибір. Вони громадяни України і мають повне право. І навіть більше. Тому що це громадяни України, які зі зброєю в руках захищають Незалежність України на фронті.
Загравання з громадськістю та новою владою закінчиться тоді, коли потрібно буде воювати. На одних лояльних до Зеленського армію не збудувати. А Хомчак, на жаль, настільки відірвався від армії, що просто не розуміє очевидних речей. В армії такий саме кадровий голод, як і всюди. Там так само не вистачає грамотних офіцерів. Тому що під час війни, завжди так буває.
Люди ростуть по кар'єрних сходах не встигаючи вчитися і набиратися потрібного досвіду. Але зараз, мабуть, інше завдання стоїть у нового НГШ. Забезпечити лояльність до нового верховного і покірливе виконання будь-яких наказів.
Але армія воює за Статутом. Тому не вийде її вичистити під себе. А ще у армії є ми. І ми не дамо зробити з воюючою 5 рік армії "потішні" полки. Roman Donik
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Что за 314! Кто уважает Муженко? Это Г где не появлялся, отстранял от руководства успешное командование, брал на себя ответственность и через 2 недели максимум Украина теряла эти территории. Саур Могила, Иловайск, ДАП и Дебальцево.
Другие освободили, а этот М их просрал с большими потерями.
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так у зе взяли Хомчака за яйця за Іловайські гріхи. ну й тепер якби маріонетка своя в армії
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ну понятно,думайте что хотите мне похеру на вас,у меня зе друг
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"И вапще, как повелося на Малороссии с ди(л)да-пради(л)да, холоп сиволапый в барские дяла рыло сувать не моги".
Якось так.
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При СССР ,да и в любой сильной стране ,такого не могло бы произойти .Проверка шла аж до дедушек ми бабушек.С сомнительным прошлым на такие должности людей не ставили.
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иди поплачь на ыконку Сралина. а то что при совке за анекдот 10 лет давали каторги - тебе конечно побоку. ах да, КАЛбаса по 2.20(если найдешь и пол-дня выстоишь в давке с другим быдлом)
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Так ты и своих родителей и дедушек с бабушками тоже назвал быдлом .Я вот своих быдлом не считаю .И что плохого ты нашёл в колбасе по 2.20?
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не по своей воле все были быдлом т.к. жили на зоне фактически.
а некоторые - им и остались(как вижу))
а ты видел что твой совочек натворил во Львове и не только там когда красножопые лаптями мелькали в 1941-м? Вот тебя бы рылом туда и год чтобы ты раскапывал и слушал истории о "а что плохого"-совочке!
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Ты в далёкую историю залез.Там правды никто не знает .5 лет назад в центре столицы убили больше ста человек и никто не знает кто стрелял и это в 21 -ом веке ..А ты что то рассуждаешь кто кого убил 100 лет назад.Это тема для историков .Быдло поневоле ? рассмешил.Ты или быдло или не быдло .Третьего не бывает .Мои предки жили ,вырастили детей и внуков ,построили дома .Но если твои предки быдло ,то ты всех под одну линейку не меряй .
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Кстати, помню случай, как в колбасе по 2.20 крысиную лапку показывали по телевизору
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ну как же не удалось получить четкого ответа?это как раз он и есть,четче не бывает "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 2201.конечно она ничего такого в сторону обретения гражданства не предпринимала.раньше ни к чему было,а теперь,при таком шухере оно,это гражданство ,в скорости очень пригодится.она же не 73%...и не 25 %...она выше этого,так сказать,над схваткой.
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а шо там шоколадний барон каже про вибори парламенту? бо в моєму місті його щира пика через кожні 100 метрів а пасєрєдінє Гройсман - через кожні 200
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ну ты же старый кадр,небось еще совецкий...ты же не поведешься на какие то борды?да и на паспорта страны-агрессора,смотрю,тоже не ведешься...бо не твоя вийна? "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 5286
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Он сосед зе, это важнее того, что у этого соседа жена гражданка РФ и поэтому достоин возглавлять СБУ, да зебилы?
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Скоморох за перші 100 днів вирішив всю ФСБ-шну агентуру впровадити до влади. Шустрий малорос, нічого не скажеш
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А вам там смішно? "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 9652
А ми можемо пропустити Путіна і він "павтаріт" "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 8190 (Якщо Бундесвер розійдеться по гаузах))
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Я читала его вчерашние объяснения и даже прокомментировала их. Повторю. За двадцать с лишним лет проживания в Украине человек, здесь родившийся и имеющий родственников, если бы нашел нужным, давно и без проблем получил украинский паспорт. Вывод может быть только один - она этот паспорт не хотела получать, на нее шли все деньги в офшоры от продажи их продукции в Россию. Теперь, когда мужа юный гений отправил заведовать СБУ, появилась необходимость в украинском паспорте. Ну а выводы граждане, навыбиравшие этих аферистов-наперсточников, могут делать сами.
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Баклан украинофоб -сепаратист и его жена она верній агент ворожого кремля
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Даже віплів про фошістів чтось ти не згадуєш сьогодні
Видно що не в такому стані як все щоб горліти о фошістах.
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Как же они презирают народ то. Семочко тупо соврал всем. И пишут что ликвидировал 200 поциентов ибо хотел отката за лекарства. Этот - только додумался шоб самка паспорт начала делать будто они не верили в победу ваще.... Хотя.... Антиколорадос писал шо Путин ставил на ЮВТ, а потом посмотрел рейтинг Зели и обосрался от удивления.
Еще бы - тот так грязно "шутил" над ними, а они его выбрали вместо ВВП(Верного Веропитека Пети) "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 5956
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"Я мненью вашему вращенье придавал, чьей осью был мой детородный орган". Так примерно ответило новое лицо.
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если бы была чёткая позиция за УКРАИНУ, то от гражданства кацапии отказалась бы ещё в 2013г. А так сидели и ждали, кто победит?
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"Почему приперся утром и весь в помаде? Дорогая, ты же умная женщина, ПРИДУМАЙ ЧТО-НИБУДЬ." Виборці Зе, ви ж розумні, САМОСТІЙНО ПРИДУМАЙТЕ яке- небудь виправдання "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 53
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Это позор для Зеленского назначать такое Г главой СБУ!
На выборах для меня в пролете и СН и БПП, или как там они сейчас называются.
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это позор не для Зели - ему все равно. Это позор для его сторонников.

Но они не могут этого увидеть - глаза мочой зеленой залиты.

"Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 4445
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Косяк, конечно, у Баканова серьёзный, но что же ему, разводиться..!? Надеемся, что не будет "крысятничать" , а будет добросовестно работать на Украину. Дафай, Баканов, не подведи.. ))
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Я просто не понимаю, неужели у преЗедента не нашлось на должность Главы СБУ завалящего старшего офицера службы без косяков в биографии и офшорного бизнеса в РФ, коих не одна тысяча? Это же просто! Нет назначают рядового, срочно дают лейтенанта, без спецпроверки и с кучей косяков в биографии. Этого кадра не во всякую ЧП-шку нальником охраны возмут!!
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Откуда? В сценарии не прописано других.
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По идее - он не может пройти спецпроверку для службы в СБУ даже "рядовым" !!! Нужно ставить вопрос о привлечении к ответственности по тем, кто подписал его назначение, допуски, и спец.проверки... !!!!!!!!!!!! Я не говорю, плох Баканов или хорош ! Я лишь констатирую факт, что он не мог пройти спец проверку со всеми последствиями от этого !
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Фсбшные симочки действуют уже нагло и в открытую
А вы и дальше верите сказкам Голобородько?
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Ну что за народ в Украине? Вот же,всё перед глазами..русня 5 лет убивает украинцев. 5 лет,Карл! Нет,блеать-идут и голосуют за кацапских подсосников. "Патамушта каррупция" видите ли. Ну что,больше не за кого было? Дебилы,бл..!
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Это просто какой-то сюрреализм. СБУ, видать, пороблено, надо окропить помещение или знахарку какую пригласить, шоб порчу сняла. Неужели у Зелюка не нашлось кандидата в спецслужбу без дурацких закидонов типа жена россиянка. Он или «пальцем деланный», или за ним стоит кукловод, которому на подобные детали просто насрать - главное переть как танк напролом и «чхал я на вас и ваши мнения». Кстати, на Коломойского похоже. Да и Юла во всеуслышанье заявляет о желании «роиться» с Зелюком, что тоже подтверждает версию с Коломойским. Базару нет, Порохатый Шоколатье - використаний кондом, но Шарпей-Коломоец, например, с дефолтом может Пороха и переплюнуть.
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путінХуйло сказало, як відмовити блазню наказу хазяїна?
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Такій людині потрібно заборонити наближатись до державних таємниць.
Навіть без підозри про зраду. Просто через принципи.
Це норма для будь-якої нормальної країни.
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Якби баканов не йшов до влади, то його дружина - росіянка і не прагнула би оримати громадянство України.
та і взагалі - кацап є кацап.
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я делаю выводы, что ты баканов, враг, ты мышебрат
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насторожує... якась муть там в зе твориться
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А КАКОЙ РОСТ фигляра, кто знает? "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 2097
Надеюсь это не государственная тайна. "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 8269
А то, как то странно получается. И в Параше Вова и у нас всплыл Вова. И паращник с манией величия и подтирается Конституцией и у нас клоунщик с манией величия и Конституцией подтирается. И там в Кремле даун и тут, у нас, на Банковой, что то подобное. Может совпадение? "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 2257
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"Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 45

@golub
От партии Зеленского в Раду идет кум Медведчука и глава киевской мафии киоскеров

"Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 2909
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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