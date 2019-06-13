 "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким вопросом обратились к нему журналисты проекта "Схемы".
Четкого ответа получить не удалось.
"Все, что я комментировал, соответствует действительности. Вы можете прочитать и сделать выводы, какие посчитаете нужными", - сказал Баканов.Читайте также на "Цензор.НЕТ": Баканов: Жена находится в процессе оформления украинского гражданства
і до церкви)) Шо більше падло нагрішить, то швидше біга за попами. Добре шо "Порох" чесний....
О г*сподИ! Сказал - как самурай. И отрезал - тоже))
А этот клип про сало..... г*споди, это талант - так обосрать и шоб за тя проголосовали больше 5% процентов.....
Не ваше собачье дело задавать вопросы о безопасности страны...
Одобряю..., молодец парень - так с малороссами и нужно...
Без церемоний...
это прямым текстом заявляет человек,которому плевать на законы(((но,по своим служебным обязанностям он должен стоять на страже закона(
Зеля же сказал шо все будут хорошо(наверное с ду.*** с 146-го получилось не заржать)))
Хто не вірить шо маловірили - я того мощі скрадав)
Мене більше хвилюють не казки про нібито зробленеу Хомчаком про те, чого він не може зробити по свіжих штатним обов'язках, а реальні речі, які можуть відбитися на боєздатності армії.
У бригади поїхали цивільні емісари Хомчака визначати рівень довіри до командирів. Не інспекція, Не старші офіцери, які мають досвід, які можуть об'єктивно оцінювати рівень бойового офіцера, а цивільні люди. Вони будуть визначати рівень офіцерів і з'ясовувати чи можна їм довіряти.
Визначати будуть зі слів "джерел". Плітки, чутки, невдоволення. Не робити анонімні опитування великої кількості військовослужбовців, а збирати інформацію по своїм знайомим. Причому ці люди з Корбанівского пулу.
Пам'ятаєте посилання Зеленського, при призначенні, на "волонтерів і журналістів". Це продовження теми. Тепер буде визначатися лояльність. Не вміння воювати, не знання і досвід, а саме лояльність і ставлення до офіцерів "солдатських комітетів".
"Іменем Хомчака" збирають інформацію про ставлення військовослужбовців до своїх командирів і … яка позиція була на минулих президентських виборах. Хлопці, а як же таємниця виборів, як же свобода волевиявлення? Або вам не віриться, що за Порошенка могли голосувати військові, а Муженко на фронті поважають всі комбриги, комбати і нижче до рядового складу?
Так, могли голосувати. Тому що при Порошенко службою в армії можна пишатися. А Муженко поважають бо він солдат. Крім того що володіє повною інформацією по війську, знає всіх комбатів і більшість ротних особисто. Тому що будь-який офіцер і солдат воює з 14 року знає, що, коли буде заміс і Муженко буде поруч, візьме автомат в руки і прикриє спину.
Так, це не рівень НГШ. Але це дуже важливо для воюючого солдата і офіцера. Не треба нести політику до воюючої армії. І не треба розслідувати, і переслідувати інакомислення по політичним цілям. Якщо дали військовим право голосувати - не потрібно потім з'ясовувати яким був їхній вибір. Вони громадяни України і мають повне право. І навіть більше. Тому що це громадяни України, які зі зброєю в руках захищають Незалежність України на фронті.
Загравання з громадськістю та новою владою закінчиться тоді, коли потрібно буде воювати. На одних лояльних до Зеленського армію не збудувати. А Хомчак, на жаль, настільки відірвався від армії, що просто не розуміє очевидних речей. В армії такий саме кадровий голод, як і всюди. Там так само не вистачає грамотних офіцерів. Тому що під час війни, завжди так буває.
Люди ростуть по кар'єрних сходах не встигаючи вчитися і набиратися потрібного досвіду. Але зараз, мабуть, інше завдання стоїть у нового НГШ. Забезпечити лояльність до нового верховного і покірливе виконання будь-яких наказів.
Але армія воює за Статутом. Тому не вийде її вичистити під себе. А ще у армії є ми. І ми не дамо зробити з воюючою 5 рік армії "потішні" полки. Roman Donik
Другие освободили, а этот М их просрал с большими потерями.
Якось так.
а некоторые - им и остались(как вижу))
а ты видел что твой совочек натворил во Львове и не только там когда красножопые лаптями мелькали в 1941-м? Вот тебя бы рылом туда и год чтобы ты раскапывал и слушал истории о "а что плохого"-совочке!
А ми можемо пропустити Путіна і він "павтаріт" (Якщо Бундесвер розійдеться по гаузах))
Видно що не в такому стані як все щоб горліти о фошістах.
Еще бы - тот так грязно "шутил" над ними, а они его выбрали вместо ВВП(Верного Веропитека Пети)
На выборах для меня в пролете и СН и БПП, или как там они сейчас называются.
Но они не могут этого увидеть - глаза мочой зеленой залиты.
А вы и дальше верите сказкам Голобородько?
Навіть без підозри про зраду. Просто через принципи.
Це норма для будь-якої нормальної країни.
та і взагалі - кацап є кацап.
Надеюсь это не государственная тайна.
А то, как то странно получается. И в Параше Вова и у нас всплыл Вова. И паращник с манией величия и подтирается Конституцией и у нас клоунщик с манией величия и Конституцией подтирается. И там в Кремле даун и тут, у нас, на Банковой, что то подобное. Может совпадение?
@golub
От партии Зеленского в Раду идет кум Медведчука и глава киевской мафии киоскеров