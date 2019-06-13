 "Для нас важно, чтобы Мариуполь развивался как мирный город", - сегодня 5-я годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно в этот день подразделения сил АТО начали штурм города, атаковав укрепрайон российских наемников на улице Греческой. В результате атаки было ликвидировано 5 террористов, 20 было задержано. Пять украинских воинов получили ранения.

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