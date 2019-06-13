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 "Для нас важно, чтобы Мариуполь развивался как мирный город", - сегодня 5-я годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов. ВИДЕО

Сегодня 5-я годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов и их сторонников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно в этот день подразделения сил АТО начали штурм города, атаковав укрепрайон российских наемников на улице Греческой. В результате атаки было ликвидировано 5 террористов, 20 было задержано. Пять украинских воинов получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пять лет назад бойцы Нацгвардии, ВСУ и добробатов освободили Мариуполь от пророссийских наемников. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3132246
 
   
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А шо делает "президент"? Почему не в Мариуполе в этот день? Или слишком близко к передовой?
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В Марике ШАУРМА никакая...
Да и жарко..мелкий ЗЕ может травонутса...о обосрать троузеры
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Трусами не рождаются а героями не стают по своей воле. Это к тому, что штурмовали Мариуполь не те кому положено со штатной техникой, а куча оборванцев одетых во шо попало и вооруженных тем шо нашлось и шо нашли. Трусость одних (ЗСУ, СБУ и тд) компенсировали героизмом добровольцев. В принципе и Донецк так могли взять, но не сошлось.
Говорят что на Войне материальное относительно морального как 3 к 1. То есть у ребят очищавших Марик боевой дух был такой, что противник заранее удрал зная, что идут люди вооруженные самодельным хламом но с железной волей всех убить но задачу выполнить.
Слава Героям!
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А зеле чьо? Он кварталил по расейке в это время. А ватные мамо с папой готовили хлеб с солью ко встрече бурятов и чеченов, которые должны были прибыть для защиты их русских челюстей.
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Мировые новости. В Сирии в провинции Латакия в районе населенного пункта Сальма, в момент совещания, взорван штаб с российскими и асадовскими офицерами. Счет может идти на десятки погибших. Сирийские СМИ пишут, что штаб использовался путинской военщиной на постоянной основе - Твиттер.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Для нас важно, чтобы Мариуполь развивался как мирный город", - сегодня 5-я годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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