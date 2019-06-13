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Все про:ракеты (781) СНБО (3217) Данилюк Александр (342)

 "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и Министр обороны Украины Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Вильха".

Государственные испытания модернизированных ракет "Вильха-Р", которые прошли на юге Одесской области, подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании, сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

А. Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала Вооруженных Сил является одним из важнейших для СНБО Украины. В этом контексте Секретарь СНБО Украины напомнил, что Совет принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставках современного и эффективного ракетного оружия для армии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Модернизированная "Вильха" пройдет госиспытания этой осенью, после чего ожидаются поставки РСЗО в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

"Вместе с министром обороны Степаном Полтораком участвую в испытаниях ракетного комплекса "Вильха": она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 01
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 02
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 03
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 04
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 05
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 06
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 07
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 08

Источник: https://censor.net.ua/v3132222
 
   
 Топ комментарии
 
И заметь зебобик...эта одьха создана во время войны...в тяжелейшее доя страны время...
А теперь есть всего один вопрос...как быстро зебобики это все просрут...другтх вопросов нет...
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Как там Данилюк мониторы нашел?

Клоун...
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"Вильха" это результат политической воли Порошенко и Турчинова, напряженной и талантливой работы тысячи украинских ученых, конструкторов, инженеров, специалистов..
"Вильха" это малый ракетный щит Украины!
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Это да...ту сразу виден уровень зеленого эксперда...😀
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О. поперли ЗеСпециалисты в области вооружений. Одно только "выработали ресурс хранения" выдает глубокие познания. Конечно надо продавать!
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Фахівці з «Джавелінів», прямо не протовпитись...
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Предлагаю переименовать ракету в "Pastorwaffe" - это будет справедливо..
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это "ольха"...созданная на базе "смерча"...
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вільха це ракета, а це Смерч який стріляє нею. Окремий комплекс Вільха під ці ракети виглядає так:
"Вільха" вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ - Цензор.НЕТ 7059
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Ольха єто уже не только ракета...это уже комплекс...ракета и система наведения уже украинские....только база от смерча...тыгач да пусковой стол....и то потому что их много есть...
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на сьогодні маємо два варіанти - ракета, якою стріляє старий Смерч (на відео) і новий комплекс розроблений спеціально під ці ракети (на фото)
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И это очень хорошо....я не знал...спасибо..
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А они своими рубашечками и туфельками на полигоне умышленно демонстрируют демилитаризацию новой власти?
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А ты, паскуда Данилюк, даже не сказал спасибо человеку усилиями которого было это создано.
Тому кто организовал и вытянул на себе колоссальный объем работы и создал Украине возможность создавать прекрасной оружие.

Спасибо вам, Александр Валентинович Турчинов ! Пройдет время и забудутся зеленские и данилюки - а тебя будут помнить все и друзья и враги !
Слава Украине ! Смерть Ворогам !
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И низкий поклон за подорваные стратегические склады!!!
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Так що, виходить, що попередники- молодці?
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Так що, виходить, що попередники- молодці?

И Петя попереду попередникив!...
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Не все вкрали та розвалили, і Ахметов молодець, не встиг окупантів до Дніпра довести, і Мертвечук молодець, Зять Кучми, і Зять Офшоренка всі молодці крали, але ділились, злодії та корупціонери довольна, а і в шоколаді.
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А испытания не могли провести без этих чиновников. Не хватает пионеров для встречи в аэропорту.
В этой стране кто то начнет деньги государства экономить. Яценюк с Турчиновым что то начали после ЕвроМайдана, но быстро и закончили.
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Главное чтобы слова не расходились с делом....контроль на всех этапах, а с шыкаладными марадерами жестко!!
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ты бы разобрался с женой главного зесбушника - агент она влияния или под прикрытием - и с главным разведчиком зеналоговиком с медалью фсб и тогда бы здесь писать мог с чистой совестью - начинай))))))
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Він до неї немає відношення.А є ще інші комплекси.Тепер буде видно,чи попадуть вони у війська.
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Раніше б точно не попали, а тепер буде видно, надія є.
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"Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО" - так бы и жила мирная, никого не трогающая Украина, если бы не северный сосед-динозавр, или как он себя любит называть: старший брат, православный славянин, стал цивилизованным на пороге 21 века, и не размахивал, как первобытный дикарь, ядерной дубиной, но безмозглый кремлёвский мясник, по своей природе, не способен к мирной, человеческой жизни, да и своё население он деградировал и превратил в тупую орду, человекоподобную злобную биомассу, которая уже не может существовать без врагов.
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Щось не бачу, щоб ракета після запуску міняла курс. Схоже все, що кажуть про її керованість, туфта. Совдепівський, некерований "Смерч" переназвали у "Вільху" і продають нам, як якусь ******* зброю. Турчинову ганьба. Фуфломьот.
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А ти можеш побачити сидячи зс столом як вона летить на всіх 120 км дальності польоту.
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Чому нам показують, як вона стартує, а не показують - як і куди вона влучає? Має бути онлайн репортаж з місця влучання в ціль. Висновок - розкрадаються гроші, але ніхто нічого не розробляє
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Не треба балуватись з бойовим зарядом, нехай летить лише болванка, але вона має влучати в ціль. Де влучання? Навіщо з нас роблять дурнів? Це Турчинов так росіян лякає? Росіяни - ідіоти?
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Сьогодні така зброя нікому не потрібна, якщо точність влучання в ціль плюс/мінус пів кілометра. Лише високоточна зброя може мати цінність.
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Старт и первоначальный полет у ольхи как у сиерча...подруливание оно на конечном этаре полета...и именно благодоря ему...точность очень высокая.
А пол километра это бред...даже не управляемый смерч точнее...
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схоже, якогось кацапського фуфломйота нам продають, як суліму
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Забули запитати заключення єсперда Сулейманова. Розбирайся краще в газових душках трусиків своєї Ю.
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навіть і не знаєш, як тут браттям допомогти? як тут зійтись пасєрєдінє?
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та ты шо !!!
навозний хробачок побачив Вільху в дії? ))))) А війна, між іншим, триває вже шостий рік, а хробачок тільки побачив нашу зброю..
Яке, пля, "вдале" призначення на посаду секретаря РНБО ))
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Хватит меряться письками...
Это касается всех
Главное,что нужно защищщать Украину от агрессора новым и современным оружием
Слава Украине!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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