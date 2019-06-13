 "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственные испытания модернизированных ракет "Вильха-Р", которые прошли на юге Одесской области, подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании, сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.А. Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала Вооруженных Сил является одним из важнейших для СНБО Украины. В этом контексте Секретарь СНБО Украины напомнил, что Совет принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставках современного и эффективного ракетного оружия для армии.
"Вместе с министром обороны Степаном Полтораком участвую в испытаниях ракетного комплекса "Вильха": она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.
Тому кто организовал и вытянул на себе колоссальный объем работы и создал Украине возможность создавать прекрасной оружие.
Спасибо вам, Александр Валентинович Турчинов ! Пройдет время и забудутся зеленские и данилюки - а тебя будут помнить все и друзья и враги !
Слава Украине ! Смерть Ворогам !
И Петя попереду попередникив!...
В этой стране кто то начнет деньги государства экономить. Яценюк с Турчиновым что то начали после ЕвроМайдана, но быстро и закончили.
А пол километра это бред...даже не управляемый смерч точнее...
навозний хробачок побачив Вільху в дії? ))))) А війна, між іншим, триває вже шостий рік, а хробачок тільки побачив нашу зброю..
Яке, пля, "вдале" призначення на посаду секретаря РНБО ))
Это касается всех
Главное,что нужно защищщать Украину от агрессора новым и современным оружием
Слава Украине!