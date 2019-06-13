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Все про:НБУ (4449) суд (22215) Рожкова Екатерина (37)

 "На сегодня я работаю", - замглавы НБУ Рожкова о решении Барышевского суда. ВИДЕО

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что на сегодняшний день она работает, поскольку официально не получала решение Барышевского суда о запрете выполнять обязаности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в видеообращении, которое разместила в своем Facebook.

Рожкова отметила, что вернулась в Украину с конференции в США и продолжила работу. Также опровергла информацию, распространенную в некоторых СМИ, что она якобы не вернулась с конференции в Вашингтоне.

"Относительно последнего решения суда, который отстранил меня от работы: мы не получили решение суда, на сегодняшний день я работаю. В случае получения такого решения Национальный банк обжалует его в законном порядке", - заявила Рожкова.

Напомним, НБУ сообщил, что получил письмо от физического лица, где сообщается, что Барышевский районный суд Киевской области запретил Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

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Источник: https://censor.net.ua/v3132210
 
 
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Так совпало что Рожкова вела дело Приват против бени в штате Делавер.
Но то все случайности, канешн)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На сегодня я работаю", - замглавы НБУ Рожкова о решении Барышевского суда. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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