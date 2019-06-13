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 Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт до 14 июня, - Кличко. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве закрыли на ремонт до 14 июня новый пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это небходимо, потому что "улегся" гусасфальт - покрытие моста - отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку. Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему так много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта - лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем. Уже завтра днем посетителей", - написал Кличко.

Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт до 14 июня, - Кличко 01

Он отметил, что защитную пленку на стеклянных элементах моста, пострадавшего от вандалов, в ближайшее время заменят на слой защитного "супербронированного стекла".

"Стеклянные элементы на мосту останутся. Они - абсолютно безопасны", - добавил мэр.

Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт до 14 июня, - Кличко 02

О временном закрытии моста также сообщает "Информатор".

Отмечается, что откроют мост в пятницу вечером, 14 июня. На данный момент мост с двух сторон закрыли ограждениями и туда нельзя пройти.

На месте дежурит муниципальная охрана. Они и рассказали, что ремонт начнут ближе к вечеру.

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Источник: https://censor.net.ua/v3132187
 
   
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Провал закрыт на реставрацию. - А с какой целью собирают деньги на Провал? - Чтобы не так проваливался.
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Только на одном этом мосте на местном уровне миллионы долларов распили. Сколько мутят в ВР страшно даже представить. Понятно, почему свиньи у корыта так отчаянно готовы биться даже за лишний несколько месяцев!
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Охренел Кличко и Столар....420 лямов в откаты пустили.....негодяй редкий, скудоумный придурок с отбитыми мозгами и совестью.
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Ну, тут как у том древнем анекдоте про мартышку, крокодила и банановые шкурки. Придурок не придурок, а свои 420 лямов с моста имеет. (И дальше будет иметь, бо нескончаемый источник распила ремонта збудували).
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Дык он как глянцевая обложка...а внутри туалетная бумага из коррупционеров дерибанщиков.
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Так зачем было ходить по нём,вот и сломался..правильно Виталька?
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Такое себе дежавю как Черновецкий ремонтировал линию скоросного трамвая. В результате вместо обещаного года ремонт затянул на 5 лет, и денег выделялось из бюджета в 5 раз больше а после открытия все начало отваливаться. А теперь на конечной скоросного трамвая куда вбухали сотни миллионов все развалили и начали строить 25-ти етажное здание посреди дороги, где и так постоянные пробки.
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Думаю что виноват Зеленский....правильно порохососы?..)
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Главное, что к металлоконструкциям нет притензий.
Конструкции были сварены на заводе "Океан" в Николаеве.
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я думаю желающих наступать на стекло будет не много , доверия нет
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В завтрашний день не каждый может смотреть. потому что не может, а может но не все, т.к. завтрашний день может не каждый смотреть, потому что....Избранное... Собрание дебилизмов...Кличко В.В.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиНовый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт до 14 июня, - Кличко. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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