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 "Отношения с США деградируют, становятся все хуже и хуже", - Путин. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин отмечает, что отношения между Росиией и США постепенно ухудшаются.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир", передает Цензор.НЕТ.

"Нынешняя администрация одобрила, на мой взгляд, несколько десятков решений о санкциях против России за последние годы", - сказал Путин, добавив, что отношения между Москвой и Вашингтоном становятся "деградируют, становятся все хуже и хуже".

Однако, по словам Путина, он надеется, что Россия и США смогут выйти на "какие-либо решения" после саммита "Большой двадцатки" в Осаке в конце июня.

При этом президент страны-агрессора отметил, что отношения РФ и Китая, наоборот, "расцветают", и что эта "стратегическая дружба" тревожит некоторых американских политиков.

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Источник: https://censor.net.ua/v3132180
 
 
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А ты старый идиот попробуй отдать наворованое!)))
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Хакеры вчера подломили твиттер аккаунт Плюшевого:
"Отношения с США деградируют, становятся все хуже и хуже", - Путин - Цензор.НЕТ 7024
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Лось с большого бодунища выходит к реке. Голова трещит, тело ломит, во рту
сухо, короче хуже не бывает. Подошел к воде и начал жадно пить. Пьет,
Пьет, пьет....
А сзади из леса выходит охотник. Видит лося, прицеливается, стреляет
и попадает.
Лось стоит... Охотник опять взводит курок, целиться, стреляет и попадет.
Лось стоит и пьет.... Охотник в третий раз прицеливается, стреляет и попадает
в лося. Лось поднимает голову из воды и говорит:
- "Не понимаю. Я пью, пью, а мне все хуже и хуже...
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значит нам будет всё лучше и лучше
файна новина)
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Скоро война, которая оставит от России, радиоактивный пепел.
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Алёше Ступину незачёт. Надо или скулы поднять, или нос опустить.
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Норм. Просто )(уйло в круг тяжело вписать. Ну никак. Есть вариант в "перспективе", тогда яйца вне ракурса. Художника легко обидеть.
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Нуу.. Навеное дяде Сему надоели шалости заигравшейся мартышки.
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С чего бы это такая напасть? Даже нет ни одной правдоподобной догадки! Всё началось на ровном месте - жила себе Расеюшка, не трогала никого, и вдруг... А вдруг ли?
А не может так быть, что всё из-за подлых депутатишек Госдумы? Орали, заразы, чтоб на них полезные санкции наложили? Вот и Америка наложила на Расею...
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****** дурака включил - типа не знает почему и до крайности удивлен....
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Как-то многовато сегодня ху#ла на Цензоре. Уважаемые редакторы, может хватит? А то уже подташнивает.
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может лучше про реактор
или там про лунный трактор....
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Дашотыгаваришь. Америке не нравится когда ей угрожают стереть в радиоактивный пепел?
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как же так ! ведь сколько хорошего от рускава мира !
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Расея и Китай стратегические партньоры... Прям как ссср и Третий Рейх 80 лет назад
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ой,а кто это сделал?кто этот негодяй,который испортил отношения?
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Если тебя постоянно бьют по морде, значит у тебя что-то не так с мордой.
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дід путін деградірує, і робиться все йййоообнутішим і йййоообнутішим.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Отношения с США деградируют, становятся все хуже и хуже", - Путин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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