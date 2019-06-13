 "Отношения с США деградируют, становятся все хуже и хуже", - Путин. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир", передает Цензор.НЕТ.
"Нынешняя администрация одобрила, на мой взгляд, несколько десятков решений о санкциях против России за последние годы", - сказал Путин, добавив, что отношения между Москвой и Вашингтоном становятся "деградируют, становятся все хуже и хуже".
Однако, по словам Путина, он надеется, что Россия и США смогут выйти на "какие-либо решения" после саммита "Большой двадцатки" в Осаке в конце июня.
При этом президент страны-агрессора отметил, что отношения РФ и Китая, наоборот, "расцветают", и что эта "стратегическая дружба" тревожит некоторых американских политиков.
сухо, короче хуже не бывает. Подошел к воде и начал жадно пить. Пьет,
Пьет, пьет....
А сзади из леса выходит охотник. Видит лося, прицеливается, стреляет
и попадает.
Лось стоит... Охотник опять взводит курок, целиться, стреляет и попадет.
Лось стоит и пьет.... Охотник в третий раз прицеливается, стреляет и попадает
в лося. Лось поднимает голову из воды и говорит:
- "Не понимаю. Я пью, пью, а мне все хуже и хуже...
файна новина)
А не может так быть, что всё из-за подлых депутатишек Госдумы? Орали, заразы, чтоб на них полезные санкции наложили? Вот и Америка наложила на Расею...
или там про лунный трактор....