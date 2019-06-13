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Все про:авто (3639) поджог (627) Цап (1)

 Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа. ВИДЕО+ФОТО

Неизвестные сожгли автомобиль бывшего первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook, выложив видео горящего автомобиля и фото с последствиями пожара.

"Когда и мешаешь системе, и тебя не могут купить - тебя запугивают, преследуют по надуманным уголовным делам, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции. И тогда уже в ход идет грязное-бандитское ...", - написал он.

Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа 01

Как рассказали Mukachevo.net в Главном Управлении Национальной полиции Закарпатья, сегодня, 13 июня в 4:17 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что в Ужгороде на улице Капушанской горит автомобиль.

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На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный поджег автомобиль Mercedes владельцем которого является житель Ужгорода, 1971 года рождения.

Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа 02
Фото: Цап/Facebook

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а эвакуатором машина была доставлена на спецплощадку.

Продолжается проверка в ходе которой будет установлены все обстоятельства. Усматриваются признаки уголовного преступления по ч.2 статьи 194, а именно повреждение или уничтожение имущества путем поджога.

Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа 03

Источник: https://censor.net.ua/v3132156
 
 
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якщо кацапа то він козел тому і спалили.....
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Дивно, але Іштван розуміє українську мову Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа - Цензор.НЕТ 8845
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Он свободно говорит на нескольких языках
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не бит, не крашен. продаст. новый ещё получше купит.
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Теперь это бывший автомобиль бывшего вице-мэра.
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Поэтому все чиновники должны пересесть с мерседесов и прочих евроблях на ланосы.
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"У віце-мера Цапа спалили гравіцапу!" - ось так заголовки треба писати. Ато вам грошей ніхто не дасть. (С) Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа - Цензор.НЕТ 3750
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Курить меньше в салоне нужно и бычки тушить. Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа - Цензор.НЕТ 4321
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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