 Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Боевые экипажи "БТР" и "Humvee" Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали вопросы участия пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил. Несмотря на резкие изменения погоды - от жары до проливных дождей, "зеленые береты" совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе на ходу", - сказано в сообщении.

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Таким образом, как отметили в штабе, были усовершенствованы практические навыки механиков-водителей по управлению боевой техникой, а также наводчиков башенно-пулеметных установок в знании материальной части оружия и ведению огня днем ​​и ночью.

"Пригодились здесь и возможности БПЛА для разведки противника, местности и корректировки огня", - добавили в штабе.