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 Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта. ВИДЕО

На берегу Азовского моря на Humvee и БТРах силы ООС отработали защиту побережья от вторжения врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Боевые экипажи "БТР" и "Humvee" Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали вопросы участия пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил. Несмотря на резкие изменения погоды - от жары до проливных дождей, "зеленые береты" совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе на ходу", - сказано в сообщении.

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Таким образом, как отметили в штабе, были усовершенствованы практические навыки механиков-водителей по управлению боевой техникой, а также наводчиков башенно-пулеметных установок в знании материальной части оружия и ведению огня днем ​​и ночью.

"Пригодились здесь и возможности БПЛА для разведки противника, местности и корректировки огня", - добавили в штабе.

Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта 01

Источник: https://censor.net.ua/v3132133
 
   
 Топ комментарии
 
Какое вторжение?
У Игрь Валерича ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ...
А у ЗЕ не сепары и окупанты...а ПОВСТАНЦЫ!!!
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Марка зародилася в результаті конверсії американського армійського позашляховика HMMWV M998 (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), скорочено «Ха́мви» (англ. HUMVEE). Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта - Цензор.НЕТ 8284а Хаммер,то уже как жаргон пошел..
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Запевай!
"Сдадут Украину *****, договорятся посередине, зрада"
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на Ху чём?
фото есть у кого шо за херь?
ставлю на киевский торт что через свинарчука нам прилетело
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Так Свинарчуки молодцы. Добывали у страны агресора запчасти к технике. Эти запчасти больше негде купить. А они рискуя собственными жизнями, контрабандным путем укрепляли нашу армию. За это героя Украины нужно дать, а не осуждать!!!
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ну вам свинаботам виднее=)
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ну это только соплеботы готовы собственную армия растренькать, чтобы потом кормить чужую.
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Какое вторжение?
У Игрь Валерича ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ...
А у ЗЕ не сепары и окупанты...а ПОВСТАНЦЫ!!!
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Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта - Цензор.НЕТ 5217
это хумвии для тех кто не в курсе
раньше назывался хаммер)
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Марка зародилася в результаті конверсії американського армійського позашляховика HMMWV M998 (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), скорочено «Ха́мви» (англ. HUMVEE). Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта - Цензор.НЕТ 8284а Хаммер,то уже как жаргон пошел..
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у меня хранится журнал"Зарубежное Военное Обозрение" за 83 год, с первой фотографией Хаммера, а журнальчик стырил с армии я с учебки еще и два года с собой таскал и на дембель с ним...а теперь стыдно . за то шо стырил...
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Крим здали,бо не було наказу,Луганськ взяли і віддали,бо була команда зверху відступати,до чого це,Україною керують виродки,які дбають лиш про свої кишені,а пересічні українці воювати вміють нам би реального націоналіста головнокомандуючого і москалями вже давно б не смерділо в Україні.Першочергово повісити Мєртвєчука і далі по списку.
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недели 2 назад в районе нп Кирилловка на рейде 4 км стоял *********** сторожевой катер...
вот там нужно было оперативно провести учения...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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