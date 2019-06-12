 "Кто нерусского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи общения полицейского и американца опубликован в соцсети.
"Кто нерусского привел?" - говорит на записи полицейский и, уточнив гражданство задержанного, продолжает: "Кто американца привел? Американец свободен".
🤣
Слегка переделал оригинал:
Франция - французам, Англия - британцам,
А шведам - Швеция от края и до края.
А Россия - страна для иностранцев,
И я другой такой страны не знаю.
...
*loading*
...
Сэр, сорри, сэр! Лет ми спик фром май харт - зис из неуфьязочька хеппен! Ай эм сорри ван таузенд раз, сэр! Ес, ес, ю а фри, оф коз, экскьюз ми, сэр...