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 Общество, За рубежом
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Все про:задержание (5400) протест (4430) Россия (73009) США (15037)

 "Кто нерусского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве. ВИДЕО

Московские полицейские высадили из автозака гражданина США, который был задержан во время акции протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи общения полицейского и американца опубликован в соцсети.

"Кто нерусского привел?" - говорит на записи полицейский и, уточнив гражданство задержанного, продолжает: "Кто американца привел? Американец свободен".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины: на админгранице задержали члена "самообороны Крыма". ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3132004
 
   
 Топ комментарии
 
Прально. Автозаки, как и бутылки - это исконно русская забава. Нечего всяким иностранцам туда садиться.
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Кто не русского привёл? Можно подумать ты русский. Мокша мокшей.
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Мусор даже не понял как технично он опустил в унитаз субъектность великодуховного русского человека.. =))
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Кто не русского привёл? Можно подумать ты русский. Мокша мокшей.
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бакланы подавились американским ершом "Кто нерусского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве - Цензор.НЕТ 3135
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Прально. Автозаки, как и бутылки - это исконно русская забава. Нечего всяким иностранцам туда садиться.
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А прикинь, амера бы по ошибке таки увезли и в порядке очереди посадили на бутылку, вот бы шкандаль вышел!
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Як би не форма, не вгадав би хто з них неруський. "Кто не русского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве - Цензор.НЕТ 2218
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да я тоже поднял тему ментовского очёчка, оказывается оно перед американцем сжимается)) "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві - Цензор.НЕТ 6035 "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві - Цензор.НЕТ 6035
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Мусор даже не понял как технично он опустил в унитаз субъектность великодуховного русского человека.. =))
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Так америкосы же тупые - не поймут пользу морально-физической профилактики в этом автобусе "Кто не русского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве - Цензор.НЕТ 4931
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Что бы не рюськие не путались в автозаках, всех рюських надо ЧИПИРОВАТЬ - яркими красными пломбами на ухе.

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Я уже выдвигал эту инициативу. Можно еще было клеймо на жопе выжигать, но клеймо плохо в толпе видно особенно когда они еще не совсем пьяные и еще в штанах
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Украине надо быть готовым, когда там начнется Майдан и все начнут убивать друг друга.
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Ватник ты против того чтобы кацапы убивали друг друга?
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...дурилка картонная, чем тогда Украина будет отличаться от северной папуасии, а? "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві - Цензор.НЕТ 9325
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Это невозможно -- таких способностей в генофонде нет.
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Можно и чеченский учить. Их тоже в Мацкве уважают.
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Кто не русский, тот свободен - всё понятно.
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Ну все правильно, все блага российского мира они только для россиян. А то лезут нахлебники из кап стран и хотят нахаляву в автозак покататься, и ещё бесплатно жить в Москве (в СИЗО), вместо того чтобы платить за гостиницу. Хорошо что полицейский был бдителен и не допустил
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СССР/Россия всегда были странами для иностранцев, а местное населениe для властей было стадом баранов, с которым можно делать то, что верхи захотят. Блин, до чего же уродская страна! А ещё говорят, что есть Бог. Да если бы он был, то такой стране не было бы дано больше территории, чем Сингапурy.

Слегка переделал оригинал:

Франция - французам, Англия - британцам,
А шведам - Швеция от края и до края.
А Россия - страна для иностранцев,
И я другой такой страны не знаю.
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а очочко то не железное подумал кацап и обосцал штаны.
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Что за дискриминация американцев??? Трамп, вводи санкции!
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- Ану полезай, шкура! Продался Госдепу, гнида, майданить вздумал? Ща мы тебе, паскуда, помайданим... Чё говоришь? Сам из Госдепа? Ай не кизди... Кажи докУмент...
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Сэр, сорри, сэр! Лет ми спик фром май харт - зис из неуфьязочька хеппен! Ай эм сорри ван таузенд раз, сэр! Ес, ес, ю а фри, оф коз, экскьюз ми, сэр...
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Вообще обнаглели америкосы - автозаки захватывают Но доблесный мусор фсё порешал
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Вот видите. А вы все говорили что в Мацкве только чурок и чечен отпускают. А отпускают всех кто рузького языга не понимает.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Кто нерусского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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