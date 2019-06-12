 "Кто нерусского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи общения полицейского и американца опубликован в соцсети.

"Кто нерусского привел?" - говорит на записи полицейский и, уточнив гражданство задержанного, продолжает: "Кто американца привел? Американец свободен".

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