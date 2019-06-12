 Рева не планирует баллотироваться в Раду и готов работать только под началом Гройсмана. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в среду в Киеве.Видео 112
"Я не планирую быть народным депутатом", - сказал Рева
Он также отметил, что если после выборов Гройсман вновь возглавит правительство и предложит ему должность, то он готов рассматривать такой вариант.
"Если не будет Владимир Борисович премьером, а будут другие люди, то извините, я таких вариантов не рассматриваю", - добавил Рева.
А он каждому обещал или каждому зарплата? Это разные вещи. Гы.
Вторые и далее высшие образования - это как правило полученные на заочке, параллельно с первым. Ни о чем качественном это не свидетельствует - это я по опыту своих однокурсников как раз видел. Так что ***** иди, подсос гнойсмана.
Три бурбака...
серёгу с сёдня видел сдеся
🤣
ну и пес с ним))))