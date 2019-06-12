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 Политика Украины
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 Рева не планирует баллотироваться в Раду и готов работать только под началом Гройсмана. ВИДЕО

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду и готов работать в Кабинете министров только при премьер-министре Владимире Гройсмане.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в среду в Киеве.

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"Я не планирую быть народным депутатом", - сказал Рева 

Он также отметил, что если после выборов Гройсман вновь возглавит правительство и предложит ему должность, то он готов рассматривать такой вариант.

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"Если не будет Владимир Борисович премьером, а будут другие люди, то извините, я таких вариантов не рассматриваю", - добавил Рева.

Источник: https://censor.net.ua/v3131956
 
 
 Топ комментарии
 
А в каком месте у гройсмана начало? Где конец - догадываюсь. Гы.
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Ти ба, який вередливий!
🤣
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А в каком месте у гройсмана начало? Где конец - догадываюсь. Гы.
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Зеленський обіцяв зарплату $4000. Каждому !
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Как каждому 4000? Это шож такое, я потеряю 1000 баксов?
А он каждому обещал или каждому зарплата? Это разные вещи. Гы.
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не баксов, а евро и не каждому, а только врачам А всем остальным сал сал Что сало, нет салупу.
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Гройсман получит должность главным на параше и тебя туда же надо гнида Рева не планує балотуватися в Раду і готовий працювати тільки під керівництвом Гройсмана - Цензор.НЕТ 2981
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Тю, а мене за шо? Я ж не пидуст какой нибудь. Бу-га-га.
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у Гроси три высших образования, а начинал трудовой путь обычным слесарем. А у тебя небось восемь классов, ну и бурса максимум, за плечами.
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"образования" купляв за аналогичный кусок сала чи трусов?
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Тебя в википедии забанили или любимое пенсне потерял. Дипломы таких вузов не кутить Да и наши неутомимые зебилы давно 10 раз всё проверили Если шо визжали бы как свинья недорезанная.
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раз ты сказал,то верю.на педию редко захожу.
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Это не у него случайно был скандал с купленным дипломом?
Вторые и далее высшие образования - это как правило полученные на заочке, параллельно с первым. Ни о чем качественном это не свидетельствует - это я по опыту своих однокурсников как раз видел. Так что ***** иди, подсос гнойсмана.
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под началом пахана будешь работать!!!
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рева-корова,дай молока. Скока стоит?
Три бурбака... Рева не планирует баллотироваться в Раду и готов работать только под началом Гройсмана - Цензор.НЕТ 4630
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это корова,которая сама не плохо доит.
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на подвале, как и Алекс без цифр где ж им ещё быть рецидивистам
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так тогда на виражах не гони.лек в запасе?привет ему.
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да на скамейке запасных ты тож педаль до полика не топи знаешь что мусора припадочные
серёгу с сёдня видел сдеся
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Вот это преданность бескорыстная! Респект! Ешь поменьше.
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это не "преданность", а трезвый расчет - это тело, своим "рейтингом" способно утопить любой список любой партии...им это надо???
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Не хочет менять хозяев,и не ПРизнаётся почему возникла такая преданность?
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на винницком рынке будет свой кабинет министров?
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может под началом хройсманна хочет глянуть, какой у него конец. будет ))
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Авжеж, воно і у Вінниці знущалося над людьми разом із ще одним холуєм Геморойсмана - теперішнім мером Вінниці Моргуновим. Розпаслося шо свиня коштом платників податків. Минулого місяця отримало зарплатню з усіма виплатами, преміями і добавками до зарплати більш як 122 тис гр і ще й випросило для себе допомогу для сплати комунальних витрат... Бодай ти луснеш ! Ой, треба його вже на зону скоріше, може схудне хоч трохи
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Тільки біля гросіка, підсвинка вінницького гідранта, таке шикарне корито для "багатоїдять".
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Рева, йди геть. Набрид, старий прихвостень. Йди на пенсію.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРева не планирует баллотироваться в Раду и готов работать только под началом Гройсмана. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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