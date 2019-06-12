 Рева не планирует баллотироваться в Раду и готов работать только под началом Гройсмана. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в среду в Киеве.

"Я не планирую быть народным депутатом", - сказал Рева

Он также отметил, что если после выборов Гройсман вновь возглавит правительство и предложит ему должность, то он готов рассматривать такой вариант.

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"Если не будет Владимир Борисович премьером, а будут другие люди, то извините, я таких вариантов не рассматриваю", - добавил Рева.