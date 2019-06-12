EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  913  20
Все про:Укрзализныця (1634) Гройсман (4773)

 Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров, выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что менеджеров, которые выпускают на маршрут подвижной состав в ненадлежащем состоянии, нужно увольнять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства, обращаясь к председателю правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову.

"Я не вмешиваюсь в управление компании, но тех руководителей ДЕПО, которые выпускают в ненадлежащем состоянии подвижной состав, то, что мы иногда видим в СМИ, люди публикуют, я хочу вам сказать, что таких руководителей надо очень быстро выбрасывать с занимаемых должностей. И этот вопрос, в том числе для управленцев. Подбирайте нормальных людей, чтобы они понимали, что то, что они выпускают на маршрут - это то, на чем они сами хотели бы ездить", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман

Напомним, на сегодняшнем заседании правительство намерено рассмотреть ряд вопросов, которые касаются инфраструктуры.

Источник: https://censor.net.ua/v3131929
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Постой паровоз, не стучите колес, кандухтор нажми на тормоза
 показать весь комментарий
 
 
Нуууу.. тормоз уже есть. Осталось найти кондуктора)
 показать весь комментарий
 
Це мабуть Гройсман про себе, коли зламалась перша "тяга" на Бориспіль, бо квапились її запустити.
 показать весь комментарий
 
 
Соглашусь с гнойсманом из парашенка менеджер никудышный
За это и сняли его))
 показать весь комментарий
 
 
Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
 показать весь комментарий
 
А ти Гiперлупа вже викинув? Трусельман за все роки прем'єрства замість того щоб щось робити, тільки розповідав що потрібно зробити. Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров, выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1564
 показать весь комментарий
 
 
за таких правил першим треба викинути самого дурника.
 показать весь комментарий
 
 
И Гнойсмана побыстрее надо выкинуть на свалку истории.
 показать весь комментарий
 
 
Достал этот винницкий жид. У него на хитрой роже написано, что ворюга несусветный.
 показать весь комментарий
 
 
говорит - правильно... говорят они все правильно и то что мы хотим услышать... и фсе!
 показать весь комментарий
 
сравни зарплаты ТОП -менеджеров УЗ и работяг и тогда узнаешь почему так происходит.. кроме того ремонтировать просто нечем! а возле ворот стоят поляки, каждого спеца за руку ловят и перетягивают к себе...
 показать весь комментарий
 
 
А Коболева из Нафтогаза уже выкинул?
 показать весь комментарий
 
 
и кстати..действительно святое))) орден же Филарет дал))))
 показать весь комментарий
 
 
Театр. У нас каждая власть, когда теряет ее родимую и уходит в "оппозицию" становится такой "умной", "решительной", "продвинутой", "народной" ( особенно), что аж диву даешься. И при чем кого не возьми, хоть регионалов, хоть солидарчан, хоть фронтовиков. Просто "озарение какое то"( Чудны дела твои Господи.)
 показать весь комментарий
 
А что ж вы выкинули того поляка, Бальчуга?
 показать весь комментарий
 
 
Самые успешные гастроли закончились. За 1.5 года несколько миллионов долларов....Сидит себе в Польше и смеётся над Украиной.
 показать весь комментарий
 
Как это УМИЛЯЕТ!!!!
Когда за месяц перед выборами эти милые поросята начинают просыпаться..... Делать потягушечки...... Строить с просонья грозные рожици......
Счасс слезу пущу!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров, выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх