 Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров "Укрзализныци", выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства, обращаясь к председателю правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову.
"Я не вмешиваюсь в управление компании, но тех руководителей ДЕПО, которые выпускают в ненадлежащем состоянии подвижной состав, то, что мы иногда видим в СМИ, люди публикуют, я хочу вам сказать, что таких руководителей надо очень быстро выбрасывать с занимаемых должностей. И этот вопрос, в том числе для управленцев. Подбирайте нормальных людей, чтобы они понимали, что то, что они выпускают на маршрут - это то, на чем они сами хотели бы ездить", - сказал Гройсман.
Напомним, на сегодняшнем заседании правительство намерено рассмотреть ряд вопросов, которые касаются инфраструктуры.
За это и сняли его))
Когда за месяц перед выборами эти милые поросята начинают просыпаться..... Делать потягушечки...... Строить с просонья грозные рожици......
Счасс слезу пущу!
прикольно так, чинуша каждый
чушь брякнет сдуру, сам фигея
глядь, сотня разных долбодятлов
уже ведутся на идею