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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1634) Гройсман (4776)

 Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров "Укрзализныци", выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что менеджеров, которые выпускают на маршрут подвижной состав в ненадлежащем состоянии, нужно увольнять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства, обращаясь к председателю правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову.

"Я не вмешиваюсь в управление компании, но тех руководителей ДЕПО, которые выпускают в ненадлежащем состоянии подвижной состав, то, что мы иногда видим в СМИ, люди публикуют, я хочу вам сказать, что таких руководителей надо очень быстро выбрасывать с занимаемых должностей. И этот вопрос, в том числе для управленцев. Подбирайте нормальных людей, чтобы они понимали, что то, что они выпускают на маршрут - это то, на чем они сами хотели бы ездить", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман

Напомним, на сегодняшнем заседании правительство намерено рассмотреть ряд вопросов, которые касаются инфраструктуры.

Источник: https://censor.net.ua/v3131929
 
 
 Топ комментарии
 
4-ый год премьерства....Оно прозрело!
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И Гнойсмана побыстрее надо выкинуть на свалку истории.
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Достал этот винницкий жид. У него на хитрой роже написано, что ворюга несусветный.
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Постой паровоз, не стучите колес, кандухтор нажми на тормоза
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Нуууу.. тормоз уже есть. Осталось найти кондуктора)
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Це мабуть Гройсман про себе, коли зламалась перша "тяга" на Бориспіль, бо квапились її запустити.
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Соглашусь с гнойсманом из парашенка менеджер никудышный
За это и сняли его))
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Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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А ти Гiперлупа вже викинув? Трусельман за все роки прем'єрства замість того щоб щось робити, тільки розповідав що потрібно зробити. Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров, выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1564
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за таких правил першим треба викинути самого дурника.
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И Гнойсмана побыстрее надо выкинуть на свалку истории.
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Достал этот винницкий жид. У него на хитрой роже написано, что ворюга несусветный.
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говорит - правильно... говорят они все правильно и то что мы хотим услышать... и фсе!
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сравни зарплаты ТОП -менеджеров УЗ и работяг и тогда узнаешь почему так происходит.. кроме того ремонтировать просто нечем! а возле ворот стоят поляки, каждого спеца за руку ловят и перетягивают к себе...
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А Коболева из Нафтогаза уже выкинул?
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и кстати..действительно святое))) орден же Филарет дал))))
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Театр. У нас каждая власть, когда теряет ее родимую и уходит в "оппозицию" становится такой "умной", "решительной", "продвинутой", "народной" ( особенно), что аж диву даешься. И при чем кого не возьми, хоть регионалов, хоть солидарчан, хоть фронтовиков. Просто "озарение какое то"( Чудны дела твои Господи.)
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А что ж вы выкинули того поляка, Бальчуга?
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Самые успешные гастроли закончились. За 1.5 года несколько миллионов долларов....Сидит себе в Польше и смеётся над Украиной.
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Как это УМИЛЯЕТ!!!!
Когда за месяц перед выборами эти милые поросята начинают просыпаться..... Делать потягушечки...... Строить с просонья грозные рожици......
Счасс слезу пущу!
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***
прикольно так, чинуша каждый
чушь брякнет сдуру, сам фигея
глядь, сотня разных долбодятлов
уже ведутся на идею
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не переживай...скоро и тебя выкинут....сам себя не похвалишь, никто не похвалит...
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Ура! гройсман родился и приступил к работе премьером...
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Начать надо с тебя, самого первого херового менеджера
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Стара народна мудрість:"Тоді рай настане, коли жида не стане".
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Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров, выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман, какие есть вагоны, такие и выпускают, ты же не организовал производство новых вагонов и ремонт имеющихся. Тебя надо выкинуть с должности премьер-министра и немедленно.
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Прав Гройсман полностью - гнать нужно с должностей , если не справляются с работой , как в частных фирмах - там сопли( извините) не размазывают - не справился - свободный , а хорошо работаешь - добавили зарплату - у нас например так и все довольны!!!А по поводу нашей железной дороги - это вообще мрак. Я ездила в гости в Италию , так вот со Львова добиралась до Харькова поездом Мукачево- Лисичанск. Он во Львов ночью прибывает , подошла брать билеты - говорят есть плацкарт и купе только верхние полки , а вот СВ - нижние понятно.Ну думаю ехать до Харькова 19 часов ( уму непостижимо) , возьму СВ , чтобы с комфортом.Так вот , как эти бестолковые чиновники с жел.дороги сделали СВ вагон. Они попросту в купейном вагоне и притом выпуска 80-тых годов прошлого столетия срезали полки и назвали такой вагон - СВ - вот какому дебилу пришло это в голову и как вообще он может работать в такой престижной организации как Укрзализница ( извините нет укр. алфавита)???
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Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров "Укрзализныци", выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман ....???? Почему когда начинает пахнуть жаренным сразу делается вид активной деятельности. Сколько времени он в премьер лиге ? Многое можно было сделать а не болты болтать. Утром встал в магазин пошёл а там цена снизилась проц на 30 или дорога по которой хожу ноги чуть на выворачиваю на утро как стёклышко засфальтированная и пенсия у бабушки не 1700 а на утро 4500 и т.д. и т.п. Пэтому начинать увольнение на с себя . Утром встал подошёл к зеркалу и сам себе говори - ну шо Грося винницкий науправлялся ? Выкинуть тебя с должности и баста !!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров "Укрзализныци", выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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