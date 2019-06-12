 Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров "Укрзализныци", выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства, обращаясь к председателю правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову.

"Я не вмешиваюсь в управление компании, но тех руководителей ДЕПО, которые выпускают в ненадлежащем состоянии подвижной состав, то, что мы иногда видим в СМИ, люди публикуют, я хочу вам сказать, что таких руководителей надо очень быстро выбрасывать с занимаемых должностей. И этот вопрос, в том числе для управленцев. Подбирайте нормальных людей, чтобы они понимали, что то, что они выпускают на маршрут - это то, на чем они сами хотели бы ездить", - сказал Гройсман.

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Напомним, на сегодняшнем заседании правительство намерено рассмотреть ряд вопросов, которые касаются инфраструктуры.