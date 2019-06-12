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Все про:Ахметов (1851) Самопомич (902) Александра Дрик (1)

 Коррупция - когда Ахметов получает 1 миллиард в месяц, а 60% населения за чертой бедности, - третий номер списка "Самопомочи" Дрик. ВИДЕО

Неотвратимость наказания, независимость контролирующих органов и воспитание нетерпимости общества к коррупции – базовые принципы антикоррупционной программы "Самопомочи" представила третий номер избирательного списка Александра Дрик.

"Бесконечный процесс без очевидных результатов – главное за последние 5 лет о борьбе с коррупцией в Украине. Нас обманывают, что эта борьба происходит", – объяснила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV председатель ОО "Декларации под контролем" Александра Дрик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24".

Она отметила, что ключевая задача для "Самопомочи" – создать единые правила для всех. Пока их не существует – появляются ощутимые перекосы в обществе.

"С одной стороны Ахметов, который зарабатывает 1 миллиард гривен в месяц, с другой – 60% населения за чертой бедности. Эти вопросы можно решать тремя принципами, на которых основывается наша антикоррупционная программа", - отметила Дрик.

И добавила, что до сих пор в Украине не были реализованы те шаги, которые помогли бы эту разницу выровнять и устранить. Прежде всего – неотвратимость наказания. Украинцы так и не увидели приговоров по делам топ-коррупционеров.

"Никто не несет ответственности за то, что делает. Как уголовной, так и любой другой. Мы это будем менять", – убеждает Дрик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" представила список для похода в Раду. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3131922
 
   
 Топ комментарии
 
Ахметов же в тюрьме уже. Шмаркля на выборах обещал чётко разобраться с олигархами.
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Полуправда хуже лжи, тут Беня рулит...
Корупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік - Цензор.НЕТ 1177
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Дура ты, Дрик. Коррупция - это когда работники правоохранительной системы владеют триллионами долларов, а государство выпрашивает по миру в тысячи раз меньше и ради этого душит свой народ.
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не так, коррупция это когда дети дарят бует цветов учиталю, а Ахмитов с Порошенко святые.
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ні, корупція це коли вчитель умисно занижує оцінки заради того, щоби йому носили квіти і до квітів. А Ахметов із Пецєю, такі самі як Коломойський із Зеленським... в усякому разі поки що я відмінностей не бачу... Хоча ні, бачу для Зе ні мова, ні віра не є цінністю.
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ну да .Зеленскиий и Коломойским пять лет грабили старну, а Порошенко с Ахмтовым с ними боролись.
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Це те, що ви будете казати через 5 років. Дивно що ви цього не розумієте зараз...
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Це не корупція, це тупа заздрість.
Корупція це як саме Ахметка отримує цей лярд! Завдяки маніпуляціям із тарифами та махінаціям на ринку енергетики.
Мені плювати хто і скільки заробляє. Хоч лярд, хоч сто, але це має бути чесне, конкурентне заробляння, а не злодійство... а 73% українців, як я розумію, бісить сам факт що є заможні люди.
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Ти навіть і слова українського вивчити не здатний, тамбовець! За що вам тільки мародер Порошенко гроші платить?
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отвали, кацап, все здесь знают, кто ты такой и на кого работаешь.
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Вонючие социалисты-коммунисты!!! СССРа нет!!!! Капитализм!!! Какая разница ,что кто-то много зарабатывает!!! Главное чтобы честно!!! Какая разница грузчикам , что есть миллиардеры??? Кто на что учился!! Кто как учился!!! Прочистите себе мозги!!! Долбанное быдло 73%!!! Билл Гейтс тоже олигарх и его состояние 132 000 000 000долл США!!! И в Америке тоже есть нищие плебеи!!! Олигархи: Илон Маск тоже!!!!
Прочистите себе ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ чесно!!!! А сколько у кого бабла не ваше дело!!!
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ага, уже поверили, гопко после Майдана тоже красиво говорила
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А когда Коломойский получает 47 миллиардов, то что - талановитий підприемець? Корупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік - Цензор.НЕТ 414
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Коррупция - термин, обозначающий использование должностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее Закону и законодательству.
Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность.
Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами государства и права, либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти.
Системный характер коррупции проявляется в её принудительном характере для тех, кто работает в государственных организациях, ею охваченных: нижние чины собирают взятки и делятся с верхними для сохранения собственной должности.
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Клас! Єдина партія, що послідовно боролась з корупцією!
Чим боролась? Скигленням? Чому не було ЖОДНОЇ заяви від партійців про імпічмент корупціонеру Порошенку? Навіть у наметовому містечку під Радою боялись це слово вимовити, аж поки всіх беркута не пов'язали. Ніяка ви партія. Краще роздивіться - хто фінансує ваше свято Джас Фест. Бо брати гроші у путінських олігархів - не краще рішення для "патріотів".
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правильно, отнять і поділить, як було в СРСР. а цю сучку в ГУЛАГ або на хімію, бо соціальстичному устрою занадто розумні не потрібні.
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ПОПУЛІЗМ!!!
Не фан ахметки, але, 1 мільярд не можна за місяць спустити на власні потреби!!!
99% цих грошей реінвестується у бізнес.
А населення 100% коштів використовує на власні потреби, у бізнес інвестуїться 0%
Якщо те, що ахметка реінвестує у бізнес роздати населенню, то спочатку буде добре, але за пару років, підприємства, що не оновлюються і не реконструюються, почнуть занепадати і Венесуела здасться нам раєм.
Ми живемо так як живемо, тому, що народ настільки тупий що через тупість вірить таким профурам! Корупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік - Цензор.НЕТ 3091
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Дак а хто довів Україну до такого стану?Різні там самопомочі,народні хронти та інші бепепе.Бажаю всім майданутим вишиванщикам показитись
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А шо , Булгаков сильно разбирался в вопросах современной политэкономии и социологии ?!

Ну тогда 99% современного европейского и штатовского эстейблишмента "шариковы" , ибо именно там родилась идея устанавливать предельный индекс социальной справедливости по которому , средний максимальный доход не должен превышать средний минимальный более , чем в сто раз .
Вы живёте категориями начала 19-го века , где либерализм в экономике был свежей идеей (Адам Смитт и Дэвид Риккардо) .
Тогда просто тупо не могло быть критической инфраструктуры , маниципального транспорта , медицины и образования .

На сегодня именно самые дикие и отсталые экономики Африки , Азии и Юж. Америки характеризуются макстимальной степенью либерализации и минимальной долей социальных стандартов .
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А за что его садить? Рада под него все законы приняла все законно на 100%, он получает 1 миллиард, а нищее население и средний бизнес от непомерных тарифов на свет, должно покидать страну... вы подадите на него в суд, а он скажет за что вот все законно, я работаю в "правовому руслі", за которое пробашлял продажным депутатам...
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не фанат ахметова, но он официально миллиардер и предприниматель, потому под коррупцию он вряд ли попадает. а вот когда нардепы, которые коз в селе пасли, после попадания в раду спустя несколько месяцев начинают на аутлендерах ездить, вот это уже коррупция.
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Далой Ахметку - победа будет за Беней!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКоррупция - когда Ахметов получает 1 миллиард в месяц, а 60% населения за чертой бедности, - третий номер списка "Самопомочи" Дрик. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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