 Коррупция - когда Ахметов получает 1 миллиард в месяц, а 60% населения за чертой бедности, - третий номер списка "Самопомочи" Дрик. ВИДЕО

"Бесконечный процесс без очевидных результатов – главное за последние 5 лет о борьбе с коррупцией в Украине. Нас обманывают, что эта борьба происходит", – объяснила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV председатель ОО "Декларации под контролем" Александра Дрик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24".
Она отметила, что ключевая задача для "Самопомочи" – создать единые правила для всех. Пока их не существует – появляются ощутимые перекосы в обществе.
"С одной стороны Ахметов, который зарабатывает 1 миллиард гривен в месяц, с другой – 60% населения за чертой бедности. Эти вопросы можно решать тремя принципами, на которых основывается наша антикоррупционная программа", - отметила Дрик.
И добавила, что до сих пор в Украине не были реализованы те шаги, которые помогли бы эту разницу выровнять и устранить. Прежде всего – неотвратимость наказания. Украинцы так и не увидели приговоров по делам топ-коррупционеров.
"Никто не несет ответственности за то, что делает. Как уголовной, так и любой другой. Мы это будем менять", – убеждает Дрик.
Корупція це як саме Ахметка отримує цей лярд! Завдяки маніпуляціям із тарифами та махінаціям на ринку енергетики.
Мені плювати хто і скільки заробляє. Хоч лярд, хоч сто, але це має бути чесне, конкурентне заробляння, а не злодійство... а 73% українців, як я розумію, бісить сам факт що є заможні люди.
Прочистите себе ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ чесно!!!! А сколько у кого бабла не ваше дело!!!
Коррупция - термин, обозначающий использование должностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее Закону и законодательству.
Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность.
Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами государства и права, либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти.
Системный характер коррупции проявляется в её принудительном характере для тех, кто работает в государственных организациях, ею охваченных: нижние чины собирают взятки и делятся с верхними для сохранения собственной должности.
Чим боролась? Скигленням? Чому не було ЖОДНОЇ заяви від партійців про імпічмент корупціонеру Порошенку? Навіть у наметовому містечку під Радою боялись це слово вимовити, аж поки всіх беркута не пов'язали. Ніяка ви партія. Краще роздивіться - хто фінансує ваше свято Джас Фест. Бо брати гроші у путінських олігархів - не краще рішення для "патріотів".
Не фан ахметки, але, 1 мільярд не можна за місяць спустити на власні потреби!!!
99% цих грошей реінвестується у бізнес.
А населення 100% коштів використовує на власні потреби, у бізнес інвестуїться 0%
Якщо те, що ахметка реінвестує у бізнес роздати населенню, то спочатку буде добре, але за пару років, підприємства, що не оновлюються і не реконструюються, почнуть занепадати і Венесуела здасться нам раєм.
Ми живемо так як живемо, тому, що народ настільки тупий що через тупість вірить таким профурам!
Ну тогда 99% современного европейского и штатовского эстейблишмента "шариковы" , ибо именно там родилась идея устанавливать предельный индекс социальной справедливости по которому , средний максимальный доход не должен превышать средний минимальный более , чем в сто раз .
Вы живёте категориями начала 19-го века , где либерализм в экономике был свежей идеей (Адам Смитт и Дэвид Риккардо) .
Тогда просто тупо не могло быть критической инфраструктуры , маниципального транспорта , медицины и образования .
На сегодня именно самые дикие и отсталые экономики Африки , Азии и Юж. Америки характеризуются макстимальной степенью либерализации и минимальной долей социальных стандартов .