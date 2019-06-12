 Коррупция - когда Ахметов получает 1 миллиард в месяц, а 60% населения за чертой бедности, - третий номер списка "Самопомочи" Дрик. ВИДЕО

"Бесконечный процесс без очевидных результатов – главное за последние 5 лет о борьбе с коррупцией в Украине. Нас обманывают, что эта борьба происходит", – объяснила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV председатель ОО "Декларации под контролем" Александра Дрик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24".

Она отметила, что ключевая задача для "Самопомочи" – создать единые правила для всех. Пока их не существует – появляются ощутимые перекосы в обществе.

"С одной стороны Ахметов, который зарабатывает 1 миллиард гривен в месяц, с другой – 60% населения за чертой бедности. Эти вопросы можно решать тремя принципами, на которых основывается наша антикоррупционная программа", - отметила Дрик.

И добавила, что до сих пор в Украине не были реализованы те шаги, которые помогли бы эту разницу выровнять и устранить. Прежде всего – неотвратимость наказания. Украинцы так и не увидели приговоров по делам топ-коррупционеров.

"Никто не несет ответственности за то, что делает. Как уголовной, так и любой другой. Мы это будем менять", – убеждает Дрик.

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